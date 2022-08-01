В ночь на 1 августа СМИ сообщили о смерти американской актрисы Нишель Николс (Грейс Делл Николс). Артистке было 89 лет.

Елена Хованская, ИА REGNUM В кино

Она известна ролью лейтенанта Нийоты Ухуры в научно-фантастическом сериале «Звёздный путь» (Star Trek), который транслировался с 1966 по 1969 год. Нишель Николс стала первой темнокожей женщиной, которая появилась на телевидении не в роли обслуги, что в 60-е считалось чем-то беспрецедентным.

Как признавалась сама Николс, она хотела покинуть проект в течение первого года съёмок, однако после разговора с активистом Мартином Лютером Кингом передумала. По словам актрисы, Кинг являлся её поклонником — он говорил ей, что она стала примером для подражания для тысяч темнокожих девочек и женщин в США.

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Влияние Николс отмечала и бывший астронавт НАСА Мэй Джемисон, а также актриса и активистка Вупи Голдберг (Кэрин Элейн Джонсон). Как вспоминала сама Голдберг, когда она впервые увидела на экране Николс, она закричала: «Мама! По телевизору показывают черную даму и она не служанка!» Позже артистка даже снялась в нескольких сезонах «Звездного пути: Следующее поколение» как эль-аурианка Гайнан. В тот момент она уже была известной актрисой, и на вопрос, почему она решила сыграть столь маленькую роль в сиквеле оригинального шоу, она заявила, что «во всём виновата Нишель Николс».

Новость о смерти актрисы расстроила многих фанатов франшизы «Звёздный путь», а также любителей научной фантастики в целом.

«Мне было пять, когда я впервые увидел её в «Звёздном пути», и с тех пор я восхищаюсь ею. По правде говоря, у меня потекли слёзы, когда я прочитал о её кончине. Для меня она всегда будет сиять, как звезда в небе», — поделился пользователь Twitter SFC.

«Нет, только не Ухура! Я опустошён. Мои мысли и молитвы с её семьёй. От всего сердца благодарю её за годы наслаждения научной фантастикой. Мне 51 год, и я знаю каждый фильм наизусть. Покойся с миром, Нишель Николс. Я буду скучать», — написал пользователь Twitter Mark N.

Кадр из сериала «Звёздный путь: Оригинальный сериал», 1966 — 1969 годы Нишель Николс

«Нишель, теперь ты вошла в пространственно-временной континуум. Ты и Спок (Леонард Саймон Нимой скончался в 2015 году — ИА REGNUM). Заботьтесь друг о друге там, наверху», — прокомментировала в своём аккаунте в Twitter Tanya Holimon.

Многие пользователи Twitter также рассказали о том, как на них повлияло появление Нишель Николс на телеэкранах в 60-е.

«Сила и красота Ухуры, а также непревзойдённое актёрское мастерство вдохновили меня на осуществление моей мечты — стать актрисой. У меня была возможность встретиться и провести время с Биллом Шатнером (сыграл в «Звёздном пути» капитана Джеймса Тиберия Кирка — ИА REGNUM), когда он играл в TJ Hooker. И я провожу время с дорогой Нишель каждый раз, когда смотрю «Звёздный путь», — высказалась Veleka Gray.

«Покойся с миром, Нишель Николс. Женщина истинного таланта, красоты и мужества. Первопроходец, проложивший путь всем женщинам и людям любого цвета, чтобы они ярко сияли, чтобы их видели и любили такими, какие они есть. Безопасного путешествия в другой мир», — желает Louise Street.

«Покойся с миром, королева. Ты вдохновила поколения женщин и цветных людей стремиться к звёздам и преследовать мечты даже на краю галактики. Действительно прекрасна, внутри и снаружи», — считает Seann with two Ns.

Последние годы своей жизни Нишель Николс находилась под опекой собственного сына Кайла Джонсона, так как у неё была деменция. В начале 2022 года активисты движения #FreeBritney («Освободите Бритни») вышли на протест в Лос-Анджелесе — они требовали освободить Николс из-под опеки. Активисты считали, что сын артистки не заботится о ней — причиной таких утверждений стали слова Анжелики Фосетт, давней подруги Николс. Она заявляла, что сын актрисы продал её собственность против её воли и изолировал от друзей.

Однако Кайл Джонсон объяснял все свои действия болезнью матери — по его словам, он продал дом артистки, чтобы перевезти её к себе. Его адвокат Джеффри Марван также подтвердил, что его клиент при продаже недвижимости действовал «надлежащим образом»: «Он единственный сын и ребенок. Семья опекуна поддерживает всё, что делает мой клиент».