На прошедшем 11–12 апреля в Миколайках Европейском конгрессе местных органов власти произошло то, что и должно было произойти. Выступившие на оном конгрессе политики второго-третьего эшелона высказали практически единое мнение — а именно, заявили: «Мы за польско-украинский союз». Особо рьяно за конфедерацию с юго-восточным соседом выступали глава PSL Владислав Косиняк-Камыш, Цезарий Пшибыльский, маршал Нижнесилезского воеводства, Мацей Гдула, депутат от Новой Левицы, председатель Porozumienia Ярослав Говин и Чеслав Белецкий. Аналогичного мнения придерживался инициатор и организатор мероприятия Зигмунт Бердыховский. Эти прекрасные люди готовы были «бросить под ноги украинским авантюристам, спровоцировавшим войну с Россией, всю Польшу, от Гданьска до Закопане и от Тересполя до Швецко — чтобы и она сгорела в пламени бушующей на Украине войны». Что ни сделаешь ради того, чтобы понравиться Большому Брату и тем оттеснить от корыта старших товарищей! Для того чтобы доказать хозяевам, что в Польше клиническая русофобия может запросто перерасти в фазу национального суицида, — можно и с воюющей Украиной конфедерацию состряпать…

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Уважаемое паньство, очевидно, не в курсе, что на Востоке к Польше ныне относятся, мягко говоря, недостаточно уважительно — и такие заявления отнюдь не прибавляют доверия к нашей республике со стороны всех наших соседей за Бугом. Более того, подобные политические инициативы вполне могут быть рассматриваемы Россией как casus belli; поставки нашего оружия на Украину уже подтолкнули нас к этому опасному рубежу, а любые попытки практического осуществления идеи создания украинско-польской конфедерации вполне могут стать последним роковым шагом в пропасть. Одна надежда — что господа Моравецкий и Дуда найдут в себе остатки здравого смысла, чтобы остановиться на этом опасном краю и не совершить смертельно опасной ошибки. Разговоры об Укрополе политиков второго и третьего эшелона — это одно, а публично обнародованные первыми лицами государства подобные идеи — это уже совсем другое…

Mikołaj Bujak (IPN) VII Европейский конгресс органов местного самоуправления

Любые попытки создания польско-украинской конфедерации — это тотальное и безусловное вступление Польши в войну с Россией на стороне Украины, с неизбежной гибелью нашего государства. Бомбить Киев русские не готовы — всё же это «мать городов Русскiх», а вот в отношении Варшавы, Кракова, Познани, Лодзи, Гданьска или Вроцлава подобного пиетета они явно не испытывают. Даже без использования ядерного оружия российские военно-космические силы способны вернуть Польшу в каменный век — и хорошо бы участникам вышеозначенного Европейского конгресса местных органов власти вбить это в подкорку головного мозга….

А вот ирредента Восточной Малопольши, пяти западноукраинских областей — вызовет ровно обратный эффект. Вырвав из кровавых лап шайки Зеленского эти территории и воссоединив их с Польшей, мы сможем остановить войну, прежде всего, тем, что лишим безумную труппу киевских клоунов призывных контингентов — то есть возможности пополнять свои полки и бригады новым «пушечным мясом». Граница по Збручу — единственный разумный выход из полыхающей сейчас на востоке войны. И именно от Польши зависит её завершение!