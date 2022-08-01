Заявление заместителя главы правительства России Марата Хуснуллина о том, что завод «Азовсталь», расположенный в Мариуполе (Донецкая Народная Республика), вероятно, переоборудуют в технопарк с элементами благоустройства, который даст городу нужное количество рабочих мест, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 1 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая Народная Республика

«Ну и правильно, всё нужно совершенствовать и менять в лучшую сторону», — считает Ирина С.

Многие пользователи крайне позитивно отнеслись к идее осовременить территорию завода «Азовсталь». Граждане считают, что в новых обстоятельствах следует искать необходимые инструменты для изменения жизни к лучшему.

«Хорошо, что рабочие места будут сохранены. Люди смогут снова там зарабатывать себе на жизнь. Город будет расцветать, и мы ему в этом поможем», — убеждён Харитон К.

Некоторые комментаторы беспокоятся, что гигантский завод, коим является «Азовсталь», давал огромное количество рабочих мест, а технопарк может не предоставить прежнего размаха.

«Технопарк — это хорошо, но там людей занято будет в разы меньше, чем на полноценном производстве. Может быть, всё-таки подумать над созданием какого-то производства?» — задаётся вопросом Татьяна В.

«Такой завод нацики угробили. Это вам не импортозамещение, а сталинская индустриализация страны! Надо это всё восстановить, я считаю», — написал Дмитрий Б.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на «Азовсталь»

Часть людей полагает, что важным тут является цена вопроса. Восстановить «Азовсталь» в прежнем виде не представляется возможным из-за нерентабельности и сомнительной актуальности такого рода предприятий.

«Там такие жёсткие бои шли. Мне кажется, в разы дешевле будет с нуля там всё построить, нежели пытаться восстановить», — поделился своим мнением Роман Р.

«Трагедия советских заводов-гигантов заключается в том, что содержать их может только советская экономика. В России таких предприятий немного осталось. Тот же «Азовсталь» на ладан дышал последнее десятилетие. Он функционировал-то только потому, что олигархи намеревались его использовать в качестве форпоста на случай боевых действий. Так оно по факту и случилось. Увы, больше ничего подобного не построят», — считает Надежда С.

Ряд пользователей указывает на то, что изменение сферы деятельности завода может, наоборот, дать толчок развитию Мариуполя, который чах год за годом под властью киевского неонацистского режима.

«К примеру, в США на территории только одного технопарка действуют более 20 исследовательских институтов и 40 корпоративных исследовательских центров. Интересное изменение, не находите? На всё нужны капитальные вложения и ремонт того, что уцелело. Работа предстоит грандиозная. Надеюсь, потянут», — пишет Людмила К.

Нашлись и те, кто не сомневается в том, что Мариуполь ждут самые лучшие преобразования, которые наконец-то принесут местным жителям счастье.

«В любом случае, сейчас будут всё приводить в нужный и надлежащий вид, чтобы пользу приносило. Мариуполь будет краше, чем когда-либо», — уверена Анастасия Д.

«Главное, что люди живы и в безопасности теперь. Ничего важнее мирных жителей для нас нет», — написал Самсон Х.

Напомним, 1 августа заместитель главы правительства России Марат Хуснуллин заявил в интервью РБК о том, что завод «Азовсталь», расположенный в Мариуполе (Донецкая Народная Республика), больше не будет функционировать на старых технологиях — территорию предприятия, вероятно, переоборудуют в технопарк с элементами благоустройства, который даст городу нужное количество рабочих мест.