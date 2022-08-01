Заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев претендует на часть зарубежного имущества, которое отошло России после того, как она взяла на себя долги Советского Союза, включая помещения, находящиеся в Британии, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 1 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иероним Босх. Триптих (фрагмент) 1510

«А то, что мы в России выплатили долги всех республик, — это уже никого не волнует, да?» — спрашивает Максим П.

Многие пользователи пришли к выводу, что поезд уже давным-давно ушёл, и поэтому никакое имущество Советского Союза Украине не светит.

«Интересно, а почему посол Украины тогда не хочет компенсировать России деньги, уплаченные за долги СССР?» — задаётся вопросом Павел И.

«То есть Российская Федерация открыто выплачивала все долги СССР, а Украина за просто так имущество получать должна? Вы там совсем у себя обнаглели?» — интересуется Роман Х.

Некоторые комментаторы уверены, что украинского посла не интересует какая-либо историческая справедливость — он просто хочет обобрать Россию.

Официальное интернет-представительство президента Украины Вадим Пристайко

«Типичный украинский политик. Россия взяла на себя долги СССР и зарубежное имущество. С долгами расплатилась Россия, но тут же раздается визг с «западэнским» акцентом из деревенского сортира с требованием поделиться имуществом. «Хотя бы треть!» Угу, на воротник», — написал Иван Г.

Часть людей полагает, что посол может довольствоваться только своими мечтами, на большее ему лучше не рассчитывать.

«Ой, пусть эти послы Украины молчат в тряпочку, а то мы начнём говорить!» — предупреждает Станислав Т.

«Предлагаю вернуть украинскому послу только губозакатывательную машинку. Больше никаких активов не осталось, которые могут вернуть Украине», — считает Ваня О.

«Россия выплатила долг СССР, тратила на Украину в виде субсидий сотни миллиардов долларов в период Российской империи, во времена СССР были построено заводы, школы, университеты, города. У вас харя не треснет, шароварные?» — спрашивает Rurik V.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские политики готовы разорвать любые шаблоны, лишь бы в очередной раз нагадить России.

«Они же так усердно проводили декоммунизацию, а теперь вдруг хотят получить бабло от бывшего СССР? Последовательность ниже плинтуса», — отмечает Николай Щ.

«Я вообще логики найти не могу в этом требовании. Почему только одной бывшей республике СССР Россия что-то должна? Как-то несправедливо выходит, что требует одна только Украина, а остальные как-то сами справляются и не клянчат на каждом углу, не находите?» — написал Артур Т.

«Украина не имеет права претендовать на имущество СССР, ибо она предала наш Союз, провела декоммунизацию, всё культурное наследие разрушила. Ничего Украине давать нельзя. Мы в России не будем отдавать наследие СССР», — пишет Сурен Л.

Напомним, 1 августа посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил в интервью изданию «Суспiльне Новини» о том, что Киев претендует на часть зарубежного имущества, которое отошло России после того, как она взяла на себя долги Советского Союза. В частности, посла интересуют помещения, которые находятся в Великобритании и были зарегистрированы на Российскую Федерацию.