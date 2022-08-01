31 июля в Санкт-Петербурге прошел парад в честь Дня Военно-Морского Флота. Выступая со своей речью, президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о сверхзвуковых ракетах «Циркон», которые в скором времени поступят на вооружение. Глава государства рассказал, что первым ракеты получит фрегат «Адмирал Горшков».

Корнелиу Баба. Испуг (фрагмент)

Журналист The Mirror Дуглас Пэйшент считает, что эти уникальные ракеты представляют опасность для всего Запада, поскольку никто не знает, куда российские военные их могут отправить, а по примерным подсчетам, «Циркон» может долететь до Лондона за пять минут.

Также 31 июля в целях обеспечения реализации национальной морской политики Владимир Путин подписал новую Морскую доктрину, в которой открыто обозначены границы и зоны национальных интересов России.

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Некоторые пользователи уверены, что Великобритании сильно переживать из-за новых ракет не стоит, потому что Путин в новой Морской доктрине написал о том, что главной угрозой для России являются Соединенные Штаты Америки.

«Путин говорит, что Америка представляет основную угрозу России. Еще он показал свой флот, который будет оснащен уничтожающей сверхзвуковой ракетой «Циркон». А она летает со скоростью, в девять раз превышающей скорость света», — отметил @27Tawnyowl.

Цитата из видео Минобороны России Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море

Ряд комментаторов считает, что совсем скоро «Циркон» покажет себя на практике, потому что «Путин долго ждать не любит». В комментариях также предположили, что запуск ракеты должен запугать Запад.

«У Путина же руки чешутся, лишь бы применить его новый «Циркон», который только что доставили на российский флот. Я уверен, что борьба с той угрозой, о которой он так уверенно говорит, заключается в том, чтобы предотвратить любое возможное возмездие со стороны НАТО», — прокомментировал @kenneth94 692 228.

Те комментаторы, которые безрассудно поддерживают украинский режим и считают, что украинцы борются за свою свободу и демократию, предложили США и Великобритании увеличить поставки оружия, которое сможет дать отпор российскому «Циркону».

«Отправьте Украине ракеты дальнего радиуса действия, чтобы они могли уничтожить угрозу, которую представляют российские корабли и подводные лодки в Черном море. Почему Украина должна быть неудачником, а Путину можно использовать «Циркон»?» — спросил @grego_philip.

Часть пользователей написала, что их пугает то, что о ракете практически ничего не известно, ни её характеристики, ни сколько экземпляров было выпущено, на людей это наводит страх и панику.

«Кроме того, что сказал Путин, о ракете «Циркон» вообще ничего не известно. Известно только, что она может улететь на тысячи километров и её не получится отследить ни на каком радаре, ни с помощью какой-либо системы ПВО. Таким образом, она представляет огромную угрозу», — рассказал @CombatJourno.

Некоторые комментаторы предположили, что российский президент решил продемонстрировать ракеты именно сейчас, чтобы показать Западу, что пора прекращать помогать нацистам на Украине.

«Я так чувствую, что сейчас после успешного тестирования сверхзвуковых ракет «Циркон», Путин чувствует себя так, будто у него есть самое мощное оружие во всем мире, и таким образом он фактически угрожает кому-либо, кто решит вмешаться в проведение специальной военной операции на Украине», — считает @GuNMouTH.

Пользователи также отметили, что очередная «доза страха» от России должна пойти на пользу американцам и европейцам.

«Нужно продолжать сеять страх. Если вас не убьют жара и обезьянья оспа, тогда это сделают российские ракеты. Когда это все закончится?» — поинтересовался @foxinthebox2010.

Среди пользователей есть те, кто считает, что никакой угрозы российские ракеты для США не представляют и Западу переживать не о чем.

«Я, если честно, не вижу ни одной причины, чтобы верить тому, что говорит Путин о «Цирконе» или других сверхзвуковых ракетах. Если мы говорим только об опасности, которую представляет Россия для Америки (не всего НАТО в целом), то тогда у меня есть миллион причин, чтобы чувствовать себя в безопасности», — написал @thibeaux_aaron.