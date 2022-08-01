Решение албанских сепаратистов ввести особый режим пересечения административной линии с Центральной Сербией 31 июля вызвало новый виток напряженности в Косово и Метохии. Правительство Альбина Курти, которое настаивает на применении так называемого «принципа взаимности» в отношениях с Сербией, приняло постановление о том, что с 1 августа сепаратистское образование не признает документы, удостоверяющие личность, выданные сербскими государственными органами. До этого, в сентябре 2021 года, Приштина уже попыталась применить этот же принцип по отношению к сербским автомобильным номерам, вызвав массовые протесты косовских сербов.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

За день до вступления в силу особого режима сербы, проживающие на севере Косово и Метохии, установили баррикады на дорогах, ведущих к КПП Ярине и Брняк. Эти два контрольно-пропускных пункта чаще всего использует именно сербское население для того, чтобы с севера края попасть на территорию Центральной Сербии. Вблизи одного из двух КПП в течение дня были слышны выстрелы, в Косовской Митровице звучала сирена общей тревоги.

Тем временем президент Сербии Александр Вучич призвал международное сообщество «повлиять» на власти самопровозглашенного Косово и разрядить обстановку на севере края. Это, собственно, и сделало посольство США в Приштине, которое призвало правительство Курти отложить до 1 сентября применение «режима взаимности» по отношению к сербским документам и автомобильным номерам. Сепаратистское руководство тут же поспешило объявить, что по настоянию посла США в Косово Джеффа Ховениера Приштина принимает решение отложить до 1 сентября обязательную замену документов и автомобильных номеров Республики Сербии.

Сколько стоит слово сепаратистских властей в Приштине и могут ли сербы, проживающие в крае, им доверять, лучше всего показывает тот факт, что через несколько часов после того, как правительство Альбина Курти объявило о решении перенести начало применения закона о личных документах на 1 сентября, на КПП Мердаре лицам с сербскими документами уже начали выдавать отдельные бумаги, без которых их нахождение на территории Косово считается незаконным. На КПП Брняк и Ярине эти бумаги не выдаются по той простой причине, что они все еще закрыты как для автомобильного транспорта, так и для пешеходов.

Канцелярия премьер-министра Косово Альбин Курти

Портал KoSSev в статье, опубликованной 31 июля, подчеркивает, что косовские сербы так и не получили конкретного ответа из Белграда, как им действовать в данной ситуации: надо ли им менять автомобильные номера на номера сепаратистского Косово, как быть с документами, удостоверяющими личность, и т.д. С другой стороны, пишет издание, правительство Курти опубликовало четкую инструкцию, в которой подробно описана процедура замены регистрационных номеров и прописан срок, в который это можно сделать без оплаты таможенных пошлин. Издание также подчеркивает, что президент Вучич во время пресс-конференции в Белграде 31 июля вместо конкретного ответа на вопрос, почему партия «Сербский список» после очередного антисербского решения Приштины не выйдет из правительства Альбина Курти, рассказал, что такие вопросы могут задавать только те журналисты, которые в сложный для страны момент думают лишь о том, как нанести политический удар либо ему лично, либо его партии.

Справедливости ради надо добавить, что, по информации телеканала RTV, Вучич все-таки ответил на вопрос о том, почему «Сербский список» не покидает правительство Курти. Телеканал отметил, что, по словам сербского президента, партия состоит в правительстве не для того, чтобы сотрудничать с Альбином Курти, а для того, чтобы те скромные средства, которые «Сербский список» получает от властей в Приштине, были направлены для помощи сербскому народу в Косово и Метохии.

Привело ли вмешательство посла США в Приштине к реальной деэскалации ситуации на севере Косово и Метохии? Очевидно, что Приштина, несмотря на громкие заявления о том, что желания ее американских покровителей для нее закон, продолжает исподтишка проталкивать свои решения. С другой стороны, чрезвычайно важно, как к этому отнесется Белград и насколько далеко готов пойти Александр Вучич в деле защиты интересов сербов в Косово и Метохии, если мы знаем, что процесс «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной координирует Брюссель, исходя из того, что Косово — это независимое государство, а руководство Сербии считает членство в ЕС главной внешнеполитической целью Сербии.