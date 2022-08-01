31 июля 2022 года в Словении у знаменитой Русской часовни на перевале Вршич прошли традиционные мемориальные мероприятия в память русских военнопленных, погибших в Юлийских Альпах в 1916 году. Русская Свято-Владимирская часовня была возведена узниками австрийского лагеря военнопленных во время Первой мировой войны. Всего за время существования лагеря там погибло свыше 10 тысяч русских солдат.

Роман Газенко ИА REGNUM Поминальные торжества у русской часовни в Словении

Русская часовня была восстановлена в 2005 году. В этом военном мемориале российско-словенской дружбы с 1993 года ежегодно проводится поминальная служба. На церемонии традиционно присутствуют представители общественности и политики из Словении и России.

В этом году почтить память русских солдат Первой мировой собралось более 500 жителей Республики Словения. Но значительная часть желающих не смогла принять участие в торжествах. Под предлогом соблюдения «норм общественной безопасности» местные спецслужбы ограничили доступ к Русской часовне.

Мероприятия были организованны Обществом дружбы Словении и России.

Представители посольства России в Любляне во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом России Т. Р. Эйвазовым возложили венок памяти у мемориала.

В церемонии возложения и мемориальных мероприятиях принял участие министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономического и международного сотрудничества города Москвы Сергей Черёмин.

В торжествах приняли участие видные политические и общественные деятели — первый президент Республики Словения Милан Кучан, председатель совета директоров компании КРКА Йоже Цоларич, директор Международного исследовательского центра Второй мировой войны в Мариборе Янез Уйчич.

В торжествах у Русской часовни традиционно принимает участие влиятельный общественный деятель Европы — бывший министр обороны Словении, многолетний руководитель ветеранской организации Словении за ценности Народно-освободительной борьбы доктор Тит Турншек. По итогу мероприятия он дал эксклюзивное интервью ИА REGNUM.

Роман Газенко ИА REGNUM Тит Турншек

Роман Газенко: Недавно российское руководство включило Республику Словению в список недружественных стран. Насколько обоснованным было это решение?

Тит Турншек: Нынешние торжества у Русской часовни отражают истинное отношение народа Словении к памяти русских солдат, России и российскому народу. Чего, увы, нельзя сказать о нынешней словенской политике. Глядя на то, что словенское правительство творит с начала конфликта на Украине, могу сказать, что мне просто стыдно за тех, кто руководит нашей страной. Я считаю ответные действия российского руководства абсолютно обоснованными.

Русские пленные, австро-венгерские солдаты и офицеры напротив русской часовни св. Владимира на альпийской дороге по пути к Вршичу. 1916-1917

Роман Газенко: Что, на Ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы восстановить традиционно дружеские российско-словенские отношения?

Тит Турншек: С нашей стороны мы должны на уровне общественности предпринимать усилия, чтобы сохранить дружбу с российским народом. Времена меняются, политики сменяются, дружба должна остаться. Но уже сейчас необходимо осуществлять политические шаги к восстановлению прежнего уровня межгосударственных отношений. К примеру, первым шагом могло бы стать возобновление работы закрытого Русского центра науки и культуры в Любляне. Его работа была остановлена решением правительства Янеза Янши после начала военного конфликта на Украине.

Также необходимо прекратить поток оголтелой антирусской и антироссийской пропаганды в словенских СМИ.

После этого необходимо, чтобы словенское руководство открыто сообщило общественности подлинное (и хорошо известное ему!) положение дел на Украине и прекратило следовать в фарватере пропагандистского вранья НАТО и ЕС. Нам крайне необходимо сохранять непредвзятость, нейтралитет и дружбу с Россией и всеми странами мира. Пора, наконец, сказать народу Словении правду об истинных источниках нынешнего конфликта. Его заварила американская администрация Джо Байдена. Цель нынешнего руководства США — уничтожить Россию или как минимум не допустить сохранения ею статуса одного из мировых лидеров. Это в значительной мере отражает внутриполитический конфликт в самих Соединённых Штатах. Во время президентства Дональда Трампа ЕС стала проявлять признаки независимой от США политики, Евросоюз активизировал своё сотрудничество с Россией. Наша словенская экономика теснейшим образом связана с российской. Тогда же в Европе стала осуществляться идея оборонной самостоятельности, собственных вооружённых сил. В перспективе это означало фактический конец НАТО. Задача Байдена — пресечь эти тенденции становления Европы как самостоятельной силы, и в качестве инструмента была избрана Украина. США заставили украинского президента Зеленского, а следом — всю Европу, войти в этот конфликт с Россией.