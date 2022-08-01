Заявление президента Алжира Абдельмаджида Теббуна о том, что у республики есть почти все условия для вступления в БРИКС, поэтому лично он «глубоко заинтересован в присоединении к этой организации», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 1 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Алжир

«Ну вот, ещё один союзник! А со временем их у нас станет ещё больше!» — уверена Алла Б.

Многие пользователи были рады узнать, что ещё одна достаточно крупная страна изъявила желание стать участником такого мощного объединения, как БРИКС, где главенствует, помимо других стран, Российская Федерация.

«Нам не только они, еще и Аргентина и Иран заявляли желание вступить. Саудовская Аравия тоже вроде как рассматривает такую возможность. Мощная будет организация!» — считает Таисия С.

«Ничего удивительного. Доверие к БРИКС растёт ежедневно, а вот к Западу наоборот, неумолимо снижается. Я, в принципе, даже не удивлён такому раскладу», — отметил Модест С.

Некоторые комментаторы отмечают, что попытки Запада сделать из России мирового изгоя не то что успехом не увенчались, а, скорее наоборот, лишь усилили стремление множества стран установить тесные контакты с российским руководством.

«Как-то старания США и Евросоюза изолировать Россию от внешнего мира вообще не окупаются», — заметил Марк Т.

«Смотрите! БРИКС начинает всё больше и больше расширяться. А недружественные страны говорили нам об изоляции какой-то. И где же эта изоляция?» — удивляется Татьяна В.

Kremlin.ru Встреча лидеров БРИКС

Часть людей полагает, что уже через какое-то непродолжительное время БРИКС обскачет все западные организации и станет центром принятия глобальных решений.

«Скоро БРИКС будет намного более многонациональным объединением, нежели тот же ЕС и прочие западные помойки», — считает Ева М.

«Идёт создание нового блока, которому НАТО даже в подметки не годится. Через пять-семь лет изгоями на планете будут США и их шестёрки», — предрекает Антон В.

«Помяните моё слово. Вскоре и страны Европы начнут проситься в БРИКС», — поделился своим мнением Роман С.

Ряд пользователей указывает на то, что Запад выступает за хаос, а страны БРИКС за созидание. Именно поэтому всё больше и больше государств стремится стать в один ряд с Россией, Китаем, Индией, Бразилией и ЮАР.

«В ситуации экономической мировой войны блока ЕС и США против России и Китая, показательной порки всех, кто поддержит РФ и выступит против альянса с США, в условиях нарастающей катастрофическими темпами проблемы голода на планете страны вынуждены объединяться. Один блок против другого блока. Война будет за жизнь, война за питание и ресурсы», — написал Роман А.

Нашлись и те, кто отмечает, что чем больше стран будет присоединяться к БРИКС, тем меньше государств будет оставаться в подчинении у США.

«БРИКС расширяется и будет расширяться, но только те страны в него вступят, которые полностью расстанутся с иллюзией того, что можно будет и дальше сохранять отношения с Западом. Такие государства вскоре станут жертвами цветных революций. Таким образом, американцы искусственно создают себе безвольных союзников», — поделился своим мнением Александр П.

Напомним, 1 августа канал Al Mayadeen опубликовал материал, согласно которому президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о том, что республика готова присоединиться к БРИКС. Глава государства отметил, что для этого дела у Алжира есть почти все условия.