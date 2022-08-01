Сообщение Международной миссии под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косово (KFOR) о том, что организация готова вмешаться в конфликт между Косово и Сербией, «если стабильность окажется под угрозой», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 1 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Помнится, как НАТО уже однажды вмешалось в конфликт на территории Югославии. После этого мы такой страны больше не знаем», — напомнил Аким И.

Подавляющее большинство пользователей выразило уверенность в том, что блок НАТО обязательно захочет погреть свои ручки в горячей ситуации между Сербией и Косово, потому что именно альянс является главным инициатором этого вспыхнувшего конфликта.

«Именно для этого блок НАТО и разжёг там конфликт», — уверен Vazuns T.

«Ничего удивительного, ради этого всего и затевался конфликт Сербии и Косово. Белград слишком сильно стал выражать поддержку России. Вот его и решили приструнить старым методом», — считает Геннадий У.

Некоторые комментаторы отмечают, что участие НАТО в конфликте между Косово и Сербией обернётся для региона реками крови и большими разрушениями.

«Натовские террористы! Везде свой нос суют. Кровопийцы», — написала Ирина П.

«А там, куда вмешивалось НАТО, хоть раз без крови и войны проблема решалась? И решалась ли вовсе?» — задаётся вопросами Артём С.

Часть людей полагает, что НАТО вообще не имеет права находиться на сербской земле, потому что никто из участников конфликта не является участником Североатлантического альянса.

«Ноги НАТО там не должно быть вовсе, потому что это сугубо внутренние разборки Сербии. Провокацию НАТО в Сербии можно расценить как вмешательство во внутренние дела Сербской Республики, а это уже — нарушение устава ООН и всех прочих мировых договорённостей», — указывает Сурен Л.

SUHEJLO Косовская армия

«А какого чёрта там вообще альянс забыл? Сербия и Косово не являются участниками НАТО! Это точно оборонительный блок, как утверждает его руководство? Это же банальная угроза агрессии!» — отмечает Николай П.

Ряд пользователей предупреждает страны НАТО, что в случае их агрессии на территории Сербии, Российская Федерация оставаться в стороне не станет.

«Если в ситуацию на территории Сербии вмешаются страны НАТО, то в этот котёл со свистом залетит и российская армия. Потом пускай не жалуются англосаксы, мы их неоднократно предупреждали, что последствия их агрессии будут для них не самые приятные», — пишет Валентин С.

«Нам пора уже высаживаться в Сербии, чтобы помогать нашим братьям! А то потеряем такого драгоценного союзника! Китайцам тоже необходимо высказать своё мнение по этому поводу, они должны поддержать Сербию и Россию! Американцы в край оборзели!» — возмущается Игорь Х.

Нашлись и те, кто считает маловероятным, что НАТО рискнёт взять шефство над ещё одним конфликтом в Европе.

«А я считаю, что Косово подгадило НАТО! Альянсу теперь выбирать придётся: либо помогать Косово и сливать Украину, либо сливать Косово, сконцентрировавшись на украинском кризисе. Две страны сразу НАТО явно не потянет! Но и сдавать ничего не может, иначе это сразу воспримут как поражение. Короче, северный пушистый зверёк уже на пороге НАТО!» — указывает Александр В.

Напомним, 1 августа пресс-служба Международной миссии под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косово (KFOR) сообщила в Twitter о том, что организация готова вмешаться в конфликт между Косово и Сербией, «если стабильность окажется под угрозой».