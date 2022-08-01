Стрельба на границе с Угандой, которую устроили сотрудники миссии Организации Объединённых Наций (ООН) по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНС ДРК), ставшая причиной гибели людей, спровоцировала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 1 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты ООН

«Миротворцы открыли огонь. Мне кажется, что это должны быть вообще несовместимые вещи», — поделился своим мнением Июлий В.

Многие пользователи были крайне удивлены тому факту, что даже сама организация не стала скрывать того факта, что её миротворцы открыли огонь на границе двух конфликтующих стран.

«ООН вроде как должна охранять, а не убивать! Видимо, и эту организацию надо очистить от нацизма! Посмотрим ещё, как они будут вести расследование на Украине!» — написал Ruben A.

«Может быть, в Африке какие-то неправильные миротворцы? Типа как неправильные пчёлы в мультике?» — задаётся вопросом Вера К.

Некоторые комментаторы считают, что ООН как организация уже давно служит интересам США.

«Миротворцы ООН — это такой же бред, как «сухая вода». ООН — это по определению война, террор, разграбление и нищета. Одна лишь Россия, да Китай пытаются в этой организации делать что-то позитивное, но бал там правит Америка», — указывает Андрей О.

Ряд пользователей указывает на то, что американцам сейчас позарез нужен глобальный конфликт, в том числе и на африканском континенте, с которым у России наконец-то наладились торговые отношения.

«Лавров побывал в Уганде, побеседовал с их президентом — всё хорошо, все люди адекватные. Лавров побывал в Конго, побеседовал с их президентом — всё хорошо, все люди адекватные. Неадекватными оказались только миротворцы ООН, воспитанные англосаксами, поэтому и их, и англосаксов пора распускать по домам!» — призывает Абрам М.

mid.ru Сергей Лавров посетил Уганду

Часть людей полагает, что Запад спит и видит, как весь мир пылает в огне междоусобных конфликтов.

«Только-только Россия наладила отношения с африканскими государствами, как тут же англосаксы решили на континенте междоусобицу устроить. Не хотят они лавры свои отдавать. Всех между собой перессорят, а потом будут править этим хаосом», — пишет Михаил Ш.

«Как по команде началась движуха. Россия — Украина, Китай — Тайвань, Сербия — Косово. А теперь ещё и Африка вспыхнула», — отметил Богдан Ч.

Нашлись и те, кто уверен, что затихшие конфликты в Африке обязательно дадут о себе знать, потому что проблемы Америки в обязательном порядке оборачиваются проблемами у всех остальных.

«Конго стали сознательнее относиться к своему выбору. Поняли в чём проблема. Как вдруг раз! Долго не заставила себя ждать ООНовская провокация. Мелко, типично, неинтересно. Или у американцев всё под контролем, и им сейчас, как пить, нужен мировой политический и экономический мегакризис. Захотели ещё и Конго с Угандой потрепать», — считает Димка Н.

Напомним, 31 июля на сайте «Операции Организации Объединённых Наций по поддержанию мира» была опубликована информация, согласно которой сотрудники миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго открыли огонь на границе с Угандой «по невыясненным причинам». Отмечается, что в результате стрельбы погибли люди, а некоторые получили серьёзные травмы.