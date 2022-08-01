Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что представил свой вариант предложения по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), принятие которого, по его мнению, может привести «к скорейшему завершению переговоров в Вене». Но, как заявил Боррель, «нужно разделять разные проблемы и решать их по отдельности, не увязывая СВПД с соблюдением прав человека и активностью Ирана в регионе».

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Напомним, что ранее США выставили Тегерану двенадцать требований, которые включали вывод иранских войск из Сирии, ограничение баллистической программы, прекращение поддержки террористических (по мнению американцев) организаций и тому подобное. Однако, как признал Боррель, используемая Вашингтоном тактика давления на Иран, стремление добиться от него односторонних уступок в обмен на прекращение экономических санкций, потерпела провал. Более того, европейская дипломатия определилась относительно использования военных методов для срыва иранской ядерной программы, обозначила единственный приемлемый сценарий поиска дипломатического решения поддержания режима нераспространения, установленного СВПД. По словам Борреля, представленные предложения не являются «идеальным соглашением», но они «представляют лучший из возможных вариантов, который я, будучи координатором переговоров, считаю реализуемым». То есть в переговорном процессе Иран выступает как равноправный партнер, а не тот, который исполняет то, что ему продиктуют.

Такая ситуация Тегеран вполне устраивает. Замглавы МИД Ирана Али Багери Кани заявил, что «мы готовы завершить переговоры в кратчайшие сроки, если другая сторона будет готова сделать то же самое». Он также уточнил, что власти Ирана «тесно сотрудничают с партнерами по ядерному соглашению, чтобы дать американцам еще один шанс продемонстрировать добросовестность». Согласно некоторым сообщениям, «новые предложения Борреля «находятся на столе президента США Байдена», а ранее они обсуждались с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Пресс-секретарь главы европейской дипломатии Петер Стано на брифинге в Брюсселе отказался комментировать реакцию Вашингтона на этот вопрос со ссылкой на то, что «ЕС как координатор процесса никогда не комментирует индивидуальные позиции стран — участников соглашения». Но, похоже, что США поставлены перед серьезным выбором.

(сс) European Parliament Жозеп Боррель

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что «Вашингтон ознакомится и уведомит ЕС о своей позиции относительно предложения главы европейской дипломатии Борреля по возобновлению СВПД». По его словам, они «основаны на нашем черновом плане». В случае отказа от предложений Борреля американцы могут оказаться в изоляции и потерять возможности для дальнейшего какого-либо политико-дипломатического маневрирования в отношениях с Тегераном. При этом, возможно, Евросоюз сам решится на отмену санкций против Ирана, обозначая собственные приоритеты. При таком ходе событий появляется так называемый буферный период, в течение которого можно было бы предпринять новые дипломатические меры для вывода ограничений СВПД на глобальный уровень, делая их универсальными для большей части международного сообщества. Потому что Европа опасается того, что развал сделки приведет к появлению на Ближнем Востоке еще одной ядерной державы и разнесет в пух и в прах существующий режима нераспространения.

Другое дело, когда Иран перестанут воспринимать на Западе как страну-изгоя, он сохранит возможности для мирного использования атомной энергии, будет сотрудничать с МАГАТЭ в сфере проведения проверок на его ядерных объектах. Но примут ли такие реалии США и согласятся ли они не рассматривать Иран в качестве «практически всех угроз» на Ближнем Востоке и не только там? Скоро станет известно.