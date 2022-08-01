В подписанной президентом РФ, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами России Владимиром Путиным новой Морской доктрине определены основные угрозы для безопасности нашего государства. Они сформулированы следующим образом:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Курилы и Япония

«Основными вызовами и угрозами национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанными с Мировым океаном, являются: стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов, в том числе связанные с использованием транспортных коммуникаций и энергетических ресурсов Мирового океана».

Также к угрозам причислены продвижение инфраструктуры НАТО к российским границам и активизация натовских учений у морей, прилегающих к России. На Дальнем Востоке к таким угрозам могут быть отнесены участившиеся японо-американские учения, условным противником во время проведения которых неизменно подразумевается Российская Федерация. А также военные маневры японских ВМФ с кораблями стран НАТО.

Navy.mil ВМС США и Японии

В своем выступлении на Дне Военно-Морского Флота России президент Путин отметил:

«Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России — и экономических, и жизненно важных, стратегических. Прежде всего, это наши арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы. Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами».

Твердая защита всеми средствами курильских проливов, естественно, подразумевает и защиту самих Курильских островов, которые в Японии беспрецедентно в законодательном порядке объявили «своими», распространив на них и омывающие их воды, а также на 200-мильные экономические зоны «суверенитет Японии».

При этом японское правительство забрасывает МИД РФ различного рода несуразными «дипломатическими протестами» по поводу хозяйственной и иной деятельности на Курилах, в том числе требуя от руководства нашей страны не допускать военные учения контингента российских Вооруженных сил на островах и в их окрестностях.

Как сообщалось, недавно власти Японии потребовали (?!) от России исключить район южной части Курильских островов из зоны проведения стратегических командно-штабных учений «Восток-2022», запланированных Министерством обороны РФ в период с 30 августа по 5 сентября сего года.

«27 июля по дипломатическим каналам мы направили представление России о том, что проведение военных учений в регионах, в том числе в районе северных территорий (так в Японии произвольно именуют российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и островную группу Плоские, Хабомаи по-японски. — А. К.), противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу», — заявил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря японского правительства Ёсихико Исодзаки.

И это при том, что в России не признают само существование придуманного в Вашингтоне и Токио «территориального вопроса».

(сс) Vera.vvo Итуруп

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «неуместной» попытку протеста со стороны Токио в связи с российскими военными учениями в районе Курильских островов. «Оставляя за скобками саму попытку очередного неуместного «протеста» в связи с нашей деятельностью на собственной земле, с особым недоумением услышали, что Япония «требует исключить» южные Курилы из зоны проведения российских военных учений», — говорится в распространенном МИД РФ комментарии. Захарова добавила, что южные Курильские острова являются «неотъемлемой частью территории Российской Федерации», а их российская принадлежность не подлежит сомнению.

От себя заметим, что правительство отнесенной Москвой к «недружественным государствам» Японии своими несуразными «санкциями» в адрес нашей страны и ее высшего руководства поставило дипломатические отношения между двумя странами на грань, если пока не разрыва, то, по крайней мере, значительного снижения уровня представительства. Очередное грубое вмешательство японских властей во внутренние дела Российской Федерации может лишь усугубить ситуацию, вызвать адекватные ответные шаги правительства РФ.

P.S. Как сообщает РИА Новости из Токио, Япония внимательно следит за движениями российской армии вокруг района «северных территорий», заявил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара, отвечая на вопрос о новой морской доктрине РФ и о том, что Курильские проливы названы в ней важной зоной.

«Нам известно о выступлении российского президента. Я хотел бы воздержаться от комментариев, но могу сказать, что мы всегда внимательно следим за движениями российской армии вокруг нашей страны, включая северные территории. Мы ведем сбор информации, а в случае необходимости доводим до сведения российской стороны нашу позицию. Правительство продолжит сбор информации, связанной с этим, и будет соответствующим образом действовать», — сообщил Кихара.