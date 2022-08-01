Итальянские СМИ обвинили Россию в открытии второго фронта против Европы. К многочисленным трудностям, с которыми столкнулся Рим с начала специальной военной операции и санкционной войны, грозит добавиться новая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Издание La Repubblica пишет, что из портов Киренаики (восточная часть Ливии) в последнее время резко усилился поток беженцев.

«С берегов Ливии, находящихся под контролем ополченцев генерала Хафтара при поддержке российских наёмников из группы «Вагнер», уезжает гораздо больше мигрантов, чем за последние два года», — пишут журналисты.

Заявление в духе современного западного мейнстрима, привыкшего в любой ситуации обвинять Россию. Однако в этот раз заявление о руке Москвы в провоцировании нового миграционного кризиса встретило в Италии критику и насмешки.

Так, лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини заметил, что, по мнению левых, Путин толкает лодки с мигрантами в сторону Италии. Его однопартиец, замминистра внутренних дел Никола Молтени, «на пальцах» и с цифрами доказал, что большинство мигрантов приплывает на полуостров из другой части Ливии — Триполитании, в которой влияния России нет.

Presidenza della Repubblica Маттео Сальвини

Пользователи соцсетей, в свою очередь, начали искать другие проблемы, в которых вину можно было бы свалить на русских.

«Прошлой ночью у меня пропал звук на телевизоре, а я его смотрю через спутник. Уверен, что это было вмешательство России», — издевается Маурицио Де Б.

«Когда они уже обнаружат, что мафию, неизвестную нам организацию, завезли в Италию русские?» — задалась вопросом Маура А.

«Те, кто критикует единственную итальянскую независимую газету, являются пророссийскими путинистами», — с иронией вставил Альдо Б.

«Если абстрагироваться от ответственного (сейчас во всём виноват Путин), то, согласно вашим данным, получается, что число нелегальных мигрантов у нас будет увеличиваться. Драматическая ситуация в свете происходящего в экономике страны», — серьёзно заметил Джанлука К.

Мигранты

«Так они им помогают? Или они подсаживают случайных людей только для того, чтобы навлечь на нас неприятности? Настоящей проблемой Италии сейчас стали средства массовой информации. Это действительно стыдно! Кризис правительства — это вина Путина, больше мигрантов — тоже Путин виноват…» — пишет Анджела Т.

«Если этот «Вагнер» помогает людям сбежать из ливийских лагерей для военнопленных, то в конечном счёте они делают доброе дело», — заключил Микеле М.

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