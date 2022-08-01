Власти сепаратистского Косово планировали ввести с 1 августа специальный режим пересечения административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией. Об этом правительство Альбина Курти уведомило население в официальном сообщении, опубликованном на албанском и сербском языках. Режим подразумевает, что гражданам Сербии на КПП будут выдавать отдельную бумагу — на территории сепаратистского образования она будет заменять их сербские документы, удостоверяющие личность. Это правило коснется и сербов, проживающих на севере Косово и Метохии, которые не готовы заменить свой сербский паспорт на паспорт лжегосударства Косово.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

На решение Приштины сербы 31 июля ответили блокадой КПП Ярине и Брняк. В Косовской Митровице в течение дня были слышны звуки общей тревоги. Президент Сербии во время пресс-конференции в Белграде призвал сербскую и албанскую стороны сохранять мир и спокойствие. При этом он отметил, что Сербия выйдет победителем из этого кризиса. В ночь на 1 августа албанские сепаратисты объявили, что отложат на 30 дней начало реализации своего решения, так как на этом настояло посольство США.

Насколько вероятно, что в Косово повторится ситуация сентября 2021 года, когда правительство Курти отказалось признавать сербские автомобильные номера и когда сербы десять дней стояли на баррикадах на КПП Ярине и Брняк, в интервью ИА REGNUM рассказал один из лидеров Движения сербов Косово и Метохии «Отечество» Марко Якшич.

Марко Якшич. Один из лидеров Движения сербов Косово и Метохии «Отечество»

Как введение особого режима пересечения административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией изменит жизнь сербов, проживающих в южном сербском крае, которые так и не оформили паспорта так называемого Косово?

Решение Приштины применить так называемый «принцип взаимности» по отношению к личным документам, выданным Сербией, сильно усложнит жизнь косовским сербам. Эти действия предпринимаются просто для того, чтобы силой заставить сербов принять документы самопровозглашённой «Республики Косово», такие, как удостоверения, подтверждающие личность, водительские права, автомобильные номера. Сепаратистские власти в Приштине заявляют о том, что будут выписывать астрономические штрафы и отнимать автомобили у тех сербов, которые откажутся соблюдать эти меры. Этим Приштина пытается реализовать свою «государственность».

Грустно то, что за это решение проголосовал и представитель сербов в правительстве самопровозглашенного Косово — министр Горан Ракич. Этот факт только подтверждает позицию Движения сербов Косово и Метохии «Отечество», которая заключается в том, что партия, представляющая сербов в так называемом правительстве Косово, — «Сербский список» — на самом деле не сербская, а квислинговская, так как в действительности она предает сербские национальные и государственные интересы на севере Косово и Метохии. После такого решения албанских сепаратистов было бы естественно, если бы «Сербский список» вышел из так называемого косовского правительства, но им даже в голову такое не приходит.

Я напомню, что «Сербский список» не покинул правительство в Приштине и тогда, когда было принято решение о формировании «армии» Косово.

Cia.gov Косово

В сентябре 2021 года, когда Приштина попыталась ввести «принцип взаимности» касательно сербских регистрационных номеров, это вызвало массовые и длительные протесты и блокаду дорог на севере края. Мы видим, что волнения начались и сейчас. Как, по Вашему мнению, события будут развиваться на этот раз?

К сожалению, сентябрьские акции протеста для сербов закончились безуспешно. По крайней мере для сербского государства, так как теперь на КПП водители заклеивают наклейками сербскую государственную символику на своих регистрационных номерах, что противоречит действующей конституции Сербии. Решение об использовании стикеров было принято в результате переговоров между Белградом и Приштиной, но даже официальный Белград был вынужден признать, что заклеивание сербской государственной символики наклейками — это плохое решение для Сербии. Официальный Белград заявил по этому поводу, что таким образом сербские власти избежали изгнания сербов.

Недавно представители сербских властей заявляли о том, что на севере Косово и Метохии сепаратисты готовят «вторую Бурю» (по аналогии с операцией, которую хорватские власти провели против сербского населения в Республике Сербская Краина в 1995 году — ИА REGNUM). Я допускаю, что такие заявления должны оправдать действия Белграда в случае, если он очередной раз смирится с решениями албанских сепаратистов.

Примерно месяц назад Белград отказался от контроля над предприятиями энергетического сектора в пользу Приштины. Это показывает, что с молчаливого согласия Белграда Косово постепенно становится самостоятельным образованием. Как будут протекать последние протесты, мы узнаем уже скоро, хотя есть опасение, что из-за подчеркнутой уступчивости Белграда акции протеста не приведут к положительным результатам. Сербская прогрессивная партия пришла к власти в Сербии благодаря тому, что обещала Западу всевозможные уступки по косовскому вопросу. Уже более десяти лет она выполняет свои обещания.

Окончательные договоренности по поводу регистрационных номеров все еще не подписаны. Как, по Вашему мнению, будет решен этот вопрос? Видят ли сербы на севере Косово и Метохии в «Сербском списке» ту политическую силу, которая будет отстаивать их интересы в данной сфере?

Албанские сепаратисты утверждают, что Белград в 2016 году во время секретных переговоров в Брюсселе согласился с тем, что все сербы должны принять регистрационные номера самопровозглашенной «Республики Косово», и заявляют, что пришло время выполнить эти договоренности. События покажут, правда это или нет. Но если это неправда, у Белграда есть много возможностей для того, чтобы ответить Приштине.

История про какой-то «режим взаимности» — это политическая глупость, так как конституция Сербии и Резолюция 1244 СБ ООН о Косово и Метохии не допускают никакой «взаимности» между Белградом и Приштиной, так как Косово и Метохия — это всего лишь южный край Сербии. У Белграда есть хорошая возможность для того, чтобы заставить сепаратистов в Приштине отступить.

Географическое положение Косово и Метохии невыгодное, так как с трех сторон эту территорию окружает территория центральной Сербии. Если бы Сербия соблюдала свои законы и свою конституцию, большинство албанцев не могло бы свободно путешествовать в Европу, так как они не смогли бы пересекать территорию центральной Сербии со своими сепаратистскими документами и автомобильными номерами. Если бы они пытались поехать в Европу через Северную Македонию и Болгарию, на их пути оказалась бы Румыния, которая не признает независимость Косово. Если через Черногорию, то на их пути оказалась бы Босния и Герцеговина, которая тоже не признает косовское лжегосударство.

Так что Приштина не может шантажировать сербов в Косово и Метохии, так же, как и все сербское государство. Ее позиция уязвима. Она шантажирует сербов только потому, что Белград это ей позволяет уже десять лет, отказываясь от легитимных институтов сербского государства на территории южного края, таких как судебная власть, полиция, телекоммуникации, электроэнергетическая система.

Bože pravde Сербия и Косово

Вы упомянули электроэнергетическую систему, которая в Косово и Метохии являлась частью электроэнергетической системы Сербии, но недавно была передана под контроль сепаратистов в Приштине. Как вы относитесь к тому, что на севере края начнёт работать отдельная компания, которой сербы будут платить за использованное электричество и которая потом будет перечислять эти деньги Приштине? Что об этом думают ваши соседи?

Я считаю, что это позорное решение Белграда, который отказался от своих электроэнергетических мощностей для того, чтобы создать одну фирму для сбора денег у потребителей. Сотрудникам электрораспределительной компании Сербии, которые работали на севере Косово, сербские власти порекомендовали найти работу в центральной Сербии. Этим Белград подталкивает сербов, проживающих в Косово и Метохии, к тому, чтобы они покинули край. В обязанности новой компании не входит техническое обслуживание системы распределения электроэнергии, этим будет заниматься компания из Приштины. Поэтому многие сотрудники электроэнергетической компании Сербии, которые занимались этим видом работ, сейчас становятся безработными, они вынуждены уехать.

С другой стороны, надо напомнить, что в прошлом году самопровозглашенное Косово и Албания создали единую электроэнергетическую систему по предложению ЕС, конкретно Германии. Белград «благословил» это решение и таким образом показал, что он действует себе в ущерб, не сопротивляясь созданию «Великой» или, как говорят в Приштине — «Реальной Албании». Это печально, но это правда. Что касается сербов на севере Косово и Метохии, они не против того, чтобы оплачивать свои счета за электричество. Но они не хотят перечислять деньги сепаратистам, они хотят перечислять деньги собственному государству.

Besartgerguri Приштина. Косово

Мы видим, что Белград постепенно выполняет все требования Брюссельского и Вашингтонского соглашений. Когда, по Вашему мнению, наступит «точка невозврата»? Как Вы воспринимаете заявления сербского руководства о том, что Белград ни при каких условиях не признает независимость Косово?

Я считаю подобные заявления манипуляцией. За все десять лет правления Сербской прогрессивной партии и ее коалиционного партнера, Социалистической партии Сербии, Косово лишь приобретает атрибуты государства. Все, что можно было отдать Приштине, Белград уже отдал, от спорта и до политики. Признает ли Белград независимость Косово или нет, это уже не так важно, так как это мало что значит.

Здесь важно прежде всего, какой позиции будет придерживаться Россия в СБ ООН по отношению к резолюции 1244. Если Россия ветирует признание самопровозглашенной «Республики Косово», она не сможет стать международно признанным государством. Албанцы это знают, поэтому для них признание Сербии не слишком важно.

В действительности они гораздо более усердно работают над созданием «Реальной Албании». Надо упомянуть также, что за десять лет своего правления президент Сербии Александр Вучич ни разу публично не сказал, что Косово и Метохия — это Сербия.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время недавнего визита в Приштину открыто заявил, что ЕС ожидает от Белграда подписания юридически обязывающего соглашения с Приштиной о взаимном признании. Без этого документа Сербия не может претендовать на членство в ЕС. Последние опросы общественного мнения показывают, что большинство граждан Сербии не готово пожертвовать Косово ради вступления в ЕС. Будет ли руководство Сербии учитывать эти настроения граждан в процессе принятия решения по Косово?

Как я уже сказал, Александр Вучич уже передал косовским сепаратистам все, что только мог. Так что решение о взаимном признании имеет формальное значение. А что касается самого Вучича, то еще с первых дней его правления опросы общественного мнения показывали, что между ЕС и Косово и Метохией 85% граждан Сербии выбирает Косово. Вучич учитывает этот факт и знает, что подписанием формального признания независимости Косово он впишется в историю как большой предатель, что будет огромным позором и для него лично, и для его семейства. Поэтому он лицемерит — он отдает сепаратистам в Приштине все, что они хотят, ему и в голову не приходит бороться за возвращение Косово и Метохии в состав Республики Сербии, но он избегает подписания какого бы то ни было формального документа о признании. Для меня лично как раз из-за такого лицемерного поведения Александр Вучич остается самым большим предателем в истории сербского народа. Он это доказал на деле.