Сеть: «В 90-х выжили мы — теперь выживи и ты» — Чубайс попал в реанимацию
Заявление жены бывшего гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса Авдотьи Смирновой о том, что у её супруга внезапно начали отниматься руки и ноги, из-за чего он был госпитализирован в одну из европейских клиник, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 1 августа в социальной сети «ВКонтакте».
«Интересно, Боширова и Петрова Собчак не видела на месте преступления?» — задаётся вопросом Виктор М.
Российский народ крайне активно отреагировал на информацию о госпитализации одиозного государственного деятеля, угодившего в реанимацию за рубежом.
«Я думаю, что тут ничего политического. Или я неправильно думаю? У нас полстраны, если не больше, зуб точит на Чубайса, но тем не менее ему никто не мешал собрать чемоданы и свалить в Турцию. Кто-то порой болеет. Это касается даже таких чертей», — подметил Дмитрий Б.
В большинстве своём люди уверены, что Чубайс угодил в больницу не с подачи каких-либо спецслужб, а исключительно по причине своего некрепкого здоровья.
«Заметьте, что никто ничего с Чубайсом не делал. Просто его организм, привыкший к раздербаниванию бюджета и отлучённый от этого, решил сам себя разобрать!» — считает Алексей М.
Тем не менее граждане ждут очередных «удивительных» историй от западных журналистов, которые, как правило, во всех событиях находят кремлёвский след.
«Ну всё! Теперь обвинят опять Россию в очередном подлом отравлении мегабоевым ядом «Новичок», — предрекает Рустам С.
«Дайте-ка я угадаю, западные СМИ совсем скоро начнут утверждать, что таким образом Россия решила расправиться с перебежчиками. Типа Москва предателей не прощает. «Новичок» в действии и прочее. Сам же по себе он заболеть не может, только на страницах западной лживой прессы», — отмечает Татьяна С.
Часть людей отмечает, что мало кто среди российского народа, который сполна получил от деятельности Чубайса, сильно переживает по поводу его здоровья.
«Отливаются рыжему слёзы народа!» — пишет Сергей А.
«Вот так новость! Мы, конечно же, очень сильно переживаем, как там болезнь протекает», — написала Анна Н.
«Пожил в сладость и теперь на покой. А чего его жалеть-то? Благодаря ему мы в 80-90-х голодали. Особенно тогда пострадали самые лучшие люди — медики и учителя. Мы выжили, слава Богу! А теперь пусть-ка Чубайс попробует выжить», — указывает Татьяна К.
Нашлись и те, кто не хотел бы, чтобы Чубайс покинул наш мир раньше срока.
«Я так скажу, помирать Чубайсу никак нельзя. Он должен дожить до народного суда. Нельзя ему позволять просто так взять и сгинуть где-то за рубежом. Народ ждёт справедливости. Такому человеку, ставшему могильщиком нашей Родины, ставшему причиной гражданских войн, бандитизма и социального дна, смерть — самое лёгкое наказание», — поделился своим мнением Павел В.
Напомним, 31 июля телеведущая Ксения Собчак написала в своём Telegram-канале о том, что жена бывшего гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса Авдотья Смирнова утверждает, что у её супруга внезапно начали отниматься руки и ноги, из-за чего он был госпитализирован в одну из европейских клиник. Отмечается, что состояние Чубайса нестабильное и он находится в реанимации.