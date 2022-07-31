Санкт-Петербург, 1 ноября, 2013, 17:23 — ИА Регнум. Московская правозащитница Елена Рябинина и петербургские адвокаты Ольга Цейтлина и Юрий Серов призывают не смешивать категории приезжих граждан - тех, кто находится в России на заработках, и ищущих убежище. Как сообщает сегодня, 1 ноября, корреспондент ИА REGNUM, о проявлениях ксенофобии в разных ветвях власти, а также среди населения, правозащитники рассказали в ходе круглого стола "Право на убежище и его реализация в современной России", организованного научно-исследовательским центром "Мемориал" .

"Так сложилось, что я специализируюсь на Средней Азии, - пояснила Елена Рябинина. - Из Узбекистана и Таджикистана беженцы (лица, не являющиеся гражданами РФ и вынужденные покинуть страну своего гражданства из-за угрозы преследования по расовой, этнической, социальной, религиозной принадлежности, а также в силу политических убеждений - Прим. ИА REGNUM) уезжают, как правило, по религиозным соображениям. В Киргизии же остро стоит этнический вопрос".

Правозащитники пояснили, что еще со времен СССР у жителей бывших союзных республик сложилось ложное впечатление, что Москва решает все вопросы. "Нет, она их создает", - уверены они. Уезжающие от притеснений не знают об институте убежища, они просто смешиваются с трудовыми мигрантами. Это проблема обостряется тем, что если просьбы о предоставлении убежища поступают, то миграционные службы зачастую их не рассматривают. Это, по словам юристов, главным образом обусловлено геополитическими интересами России.

Серьезным препятствием для предоставления убежища, по мнению правозащитников, являются также соглашения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В их рамках участники договорились объединить усилия в борьбе с экстремизмом, терроризмом и сепаратизмом, а также не предоставлять убежище подозреваемым. По словам Рябининой, во-первых, это нарушает принцип презумпции невиновности, во-вторых, во многих случаях такие обвинения бывают сфабрикованы.

"Это видно в документах на экстрадицию. Например, копии одной и той же бумаги могут абсолютно отличаться друг от друга" - рассказал адвокат Серов. "Все такие преследования направлены не на борьбу с терроризмом и экстремизмом, а на борьбу с инакомыслием".

Участники круглого стола поделились историями из своей практики: очень часто люди удивляются, что к таджикам, узбекам, киргизам приходят адвокаты и правозащитники. Ненадлежащее поведение встречается и со стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы.

"Да кому какая разница - этот узбек или тот? - возмутилась Елена Рябинина. - Что он, человек что ли! - таков подход наших и судебных, и правоохранительных и миграционных служб".

"Человеческое восприятие, конечно, контролировать невозможно. Но когда это выливается в официальное поле - это легализуется, популяризируется, становится нормой. Ведь для многих человек в погонах - в каком-то смысле кумир", - резюмировал Юрий Серов.