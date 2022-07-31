В Грузии начинается новый акт политической драмы «Саакашвили», который анонсировал адвокат экс-президента Валерий Гелбахиани. Он сообщил, что экс-президент Грузии принял решение уйти из грузинской политики и покинуть свою партию «Единое национальное движение» (ЕНД).

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

«Видимо, он давно думает об этом, но никто не давал ему возможность сообщить об этом общественно, так как не желали скандального диссонанса, — отметил адвокат. — И сейчас он заявляет, что не имеет претензий в отношении кого-либо. Его политический ресурс исчерпал свое, его повестка дня и задачи также поменялись. Его главная задача — это следить за здоровьем, спастись от возможной опасности, смерти». И еще. Грузинский невролог Отара Тоидзе заявляет, что у Саакашвили «букет» заболеваний, которые невозможно лечить в Грузии, и что его необходимо отпустить за границу для «полноценного стационарного лечения». Кстати, сам Саакашвили, выступая на заседании в Тбилисском суде 24 февраля нынешнего года призывал грузинские власти отправить его на лечение за границу и даже гарантировал «вернуться в Грузию сразу после того, как вылечится». В обмен он обещал прекратить в Грузии протесты.

Но это всего лишь интермедия, но не начало спектакля. Стали раздаваться голоса, что Саакашвили является «национальным достоянием Грузии и его необходимо сберечь». Ведь он организовал в Грузии «революцию роз»; дважды выиграл общенациональные выборы; провел реформы, причем в кратчайшие сроки». Правда, в августе 2008 года начал войну с Россией, по итогам которой Грузия утеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией. Но потом принес «извинения» грузинскому народу «за допущенные ошибки». Интрига в другом. Председатель ЕНД Никанор Мелия предполагает, что адвокат Саакашвили приступил к реализации операции по вывозу экс-президента Грузии за границу под предлогом лечения и рассчитывает на содействие международных партнеров. Тогда именно в этом главный смысл готовящегося политического спектакля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Что бы сейчас ни писали и ни говорили о Саакашвили, но он является носителем серьезной конфиденциальной информации, хотя на данном этапе как ее источник основательно дискредитирован. Тем не менее многие эпизоды его необычной карьеры нуждаются в более тщательном анализе и изучении. Фактом можно считать то, что, как сначала в Грузии, так и потом уже на Украине, он оказывался по разным причинам востребованным определенными политическими силами и попадал чуть ли не в центр важных событий. Да и его нелегальное возвращение в Грузию нельзя считать случайным явлением, если рассматривать это в контексте генезиса украинского кризиса. Тут просматривается два варианта возможного развития событий: либо Саакашвили должен был выполнить определенную миссию в момент подготовки Западом военной авантюры на юге Украины против России, либо президент Украины Владимир Зеленский и его западные партнеры заранее рассчитывали на его изоляцию в Грузии, что и произошло.

Поэтому нельзя исключать того, что у Саакашвили появилось ощущение «брошенного» и он стал вводить в свой спектакль еще один «острый» эпизод с предполагаемым уходом из политики. По некоторым, правда, пока не подтвержденным сведениям, Саакашвили готовит к изданию на Западе своих очередных мемуарных записок, в которых будут раскрываться некоторые малоизвестные детали взаимоотношений Киева с Вашингтоном в эпоху президентства на Украине Петра Порошенко, а также определенного тактического альянса Саакашвили с Зеленским уже при президентстве в США Джо Байдена. Тем более что Байден лично знает Саакашвили, с которым он познакомился еще в 2009 году при визите в Грузию будучи вице-президентом США. Тогда они говорили о перспективах вступления Грузии в НАТО и, как сообщало американское издание The Wall Street Journal, о грузино-украинских отношениях. Теперь этот круг, но на другом уровне, может сомкнуться.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Напомним также, что в 2015 году Саакашвили стал главой администрации Одесской области и получил по решению Порошенко украинское гражданство. Однако затем отношения между ними испортились: в 2017 году Саакашвили лишили украинского гражданства и выслали из страны. Новый президент Украины, которым стал Зеленский, решил, видимо, не случайно, вернуть Саакашвили гражданство, а 7 мая 2020 года назначил его председателем Исполнительного комитета реформ. Так что Саакашвили есть что рассказать и о Зеленском и его отношениях с Байденом. Уже один этот факт может означать заинтересованность определенных сил в США в показаниях Саакашвили, так и опасения со стороны Байдена. Какая из версий верна — сказать сложно. Быть может, верны даже обе.

Еще до ареста Саакашвили свою позицию косвенным образом высказывали США. Бывший посол США в Грузии Уильям Кортни говорил следующее: «Михаил Саакашвили может надеяться, что его возвращение и арест, подобно Алексею Навальному, сделают его жертвой, и Запад потребует его освобождения, но на Западе рассматривают Саакашвили не как борца за мир, а как бывшего грузинского лидера, правительство которого злоупотребило властью». Заявление очень многозначительное. В Тбилиси начинается новый акт драмы в стиле постмодерна. Саакашвили вновь может оказаться в центре потенциального скандала, но уже с элитами Вашингтона и, в частности, с президентом Байденом. К тому же Украина Зеленского похожа на Украину Порошенко, с которой так яростно «на выезде» в последний момент хотел бороться Саакашвили. Кстати, тогда ему удалось расколоть президентскую фракцию в парламенте, вбить клинья между главой государства и многими его соратниками.

А если сейчас в новой ситуации Саакашвили удастся занять «сильную позицию», тогда он покажет, что еще не «исчерпал» себя и вновь становится одним из заметных политических интриганов на постсоветском пространстве.