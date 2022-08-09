Бывший кандидат на пост премьер-министра Великобритании Том Тугендхат решил поддержать министра иностранных дел Лиз Трасс в последнем туре выборов. Об этом 29 июля он сообщил The Times в статье «Нам нужен стойкий лидер, и Лиз Трасс — то, что необходимо».

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Избирательные кампании испытательны. Они и должны быть такими. Быть премьер-министром — не в парке гулять. Требуется решительность, целеустремленность и страсть. Эти дебаты показали разные стороны обоих кандидатов. Но только один из них, показал мне, что готов. После того, как я послушал их аргументы и понаблюдал за битвой идей, я решил поддержать Лиз Трасс. Без сомнений, от этого соревнования мы увидим еще больше неожиданных поворотов, но она показала то, что я ищу в лидере. Это не экзамен, это тест на ценности и подходы, которые могут изменить нашу страну, приносить пользу нашему населению и защитить нас от угроз из-за границы», — написал Тугендхат.

Многие пользователи считают, что сейчас консервативные депутаты публично заявляют о том, какого кандидата они поддерживают, чтобы успеть «забронировать» место в кабинете министров. Некоторые пользователи уверены, что на самом деле депутаты могут и не поддерживать кандидатов, им просто слишком сильно хочется власти.

«И снова каждый сам за себя, неудивительно! Они гонятся за местом в кабинете министров, но пост министра обороны уже занят, Том. Бен (Бен Уоллес — действующий министр обороны Великобритании. — Д. С.) уже завернул его себе», — прокомментировал @JudithNixon.

«Начинает казаться, что они ждали, чтобы заявить свои предпочтения только для того, чтобы получить работу в будущем кабинете», — предположил @JakeSSmith12.

«Ну и за каким постом гонится Том «я служил этой стране» Тугендхат?» — поинтересовался @tormid1951.

Chris McAndrew Том Тугендхат

В комментариях отметили, что Том Тугендхат, как и Бен Уоллес, претендуют на пост министра обороны Великобритании, поэтому кажется, что Лиз Трасс пообещала сделать что-то невероятное с обороной королевства.

«Сначала Бен Уоллес, теперь Том «свежий старт» Тугендхат. Что Лиз Трасс пообещала сделать с расходами на оборону, что заставило их обоих бороться за место?» — поинтересовался @StephenBlakeman.

Ряд комментаторов предположил, что мужчины-депутаты поддерживают Лиз Трасс только потому, что они уверены, что смогут управлять страной за нее, а с Сунаком они не справятся.

«Достаточно очевидно, что мужчины в костюмах уверены, что смогут справиться с Трасс, что им будет сделать относительно непросто с Сунаком. В любом случае ничего не исправит катастрофы этого правительства», — считает @RobinTh44 159 854.

Некоторые пользователи напомнили про многообещающую предвыборную кампанию Тугендхата, они были уверены, что Том адекватный политик, но оказалось, что его тоже волнуют только деньги и власть.

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«Это очень расстроило меня, я-то действительно думал, что он был одним из хороших парней, у него все еще есть ипотека, но душу он свою теперь продал», — прокомментировал @mariachetcuti1.

«Еще недавно мы все думали, что Том был один из нормальных», — напомнил @theferaltweets.

Многие пользователи считают, что Лиз Трасс не способна стать тем премьер-министром, который сейчас нужен стране, который сможет вытащить людей из кризиса. В комментариях отметили, что Трасс сумасшедшая, которой нельзя доверять страну.

«Тому Тугендхату должно быть стыдно за то, что он поддерживает Лиз Трасс, у нее есть потенциал стать еще хуже, чем Борис Джонсон», — считает @jamessmyth17.

Chatham House Борис Джонсон

«Наша единственная надежда на то, что мисс Трасс будут окружать ее коллеги в более здравом уме, что ее кабинет будет значимым», — предположил @EdwdPrice.

«Один клоун поддерживает другого клоуна. В результате у нас будет клоун-премьер и кабинет министров, переполненный клоунами. Честно, это цирк!» — отметил @BecauseIsayso3.

«Неважно, кто из них выиграет, они оба — позор для Великобритании, они разрушат наше положение в мире. Я действительно не могу поверить, что консерваторы верят в Лиз Трасс даже как кандидата на пост лидера страны. Очень грустное состояние политики. Бориса Джонсона было достаточно», — написал @chrismoorcroft5.

Напомним, в последний тур выборов нового лидера Консервативной партии прошли бывший канцлер казначейства Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс. В последнем голосовании примут участие все члены партии, результаты будут объявлены 5 сентября.

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