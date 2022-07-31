Между Россией и Азербайджаном назревает серьезное обострение отношений. Ряд российских Telegram-каналов (TG) сообщил о поставках Азербайджаном Украине высокоточных управляемых авиабомб QFAB-250 LG. Эта осколочно-фугасная бомба с лазерным прицелом и весом 250 кг разработана НИИ минобороны и турецкой компанией ASELSAN и впервые представлена в 2019 году, то есть является одной из новейших в своем классе.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Разработчики так отзывались о своем изделии: бомба предназначена для истребителей-бомбардировщиков и обладает высокой точностью наведения. Цель фиксируется благодаря мощному лазеру. В момент пуска боеголовка отделяется, находит и уничтожает цель. Радиус поражения более ста метров. Авиационная бомба QFAB-250 LG отвечает стандартам НАТО. Она оснащена твердотопливным двигателем, что многократно ускоряет скорость полета. Независимо от направления пуска, бомба поражает цель, координаты которой были заведомо занесены в ее память.

Первоисточником скандальной информации об азербайджанских поставках столь грозного оружия киевскому режиму, на который, в свою очередь, ссылаются российские ресурсы, является иракский TG Sabereen News, который приводит соответствующие документальные доказательства, включая «сканы» авиационных погрузочных документов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дьяволиада

Из этих документов следует, что авиационные поставки шли через суданский аэропорт Хартум в польский аэропорт Жешув и осуществлялись украинской авиакомпанией «Меридиан». Далее наземным транспортом на Украину. Только за апрель было совершено 8 таких рейсов. Фактическое количество рейсов и поставленных авиабомб установить сложно, не исключено, что пока видна только надводная часть айсберга по скрытному снабжению киевского режима серьезными авиационными вооружениями.

Столь сложная и дорогостоящая логистическая схема означает, что в Баку хотели избежать огласки и потенциального конфликта с Россией, оставаясь при этом фактическим союзником нацистского режима в Киеве. Проще и дешевле было бы организовать прямые рейсы из Азербайджана в Польшу, но тогда посадка грузового самолета в польском аэропорту Жешув, через который проходит значительная часть военной помощи Киеву, сразу показала бы, что Баку вооружает украинский режим против России.

Не вызывает удивления, что первоисточником информации выступил именно иракский TG. Анкара с апреля 2022 года проводит военную операцию «Коготь-Замок» на севере Ирака, в иракском Курдистане, мотивируя свои действия угрозой безопасности Турции, исходящей от курдов вообще и Рабочей партии Курдистана в частности. Турецко-иракские отношения находятся в состоянии необъявленной войны. Уличить Азербайджан и его главного союзника Анкару в скрытных поставках киевскому режиму современного оружия означает для Багдада добиться определенных преимуществ в отношениях с Москвой и показать лицемерие Анкары, которая пытается выступить посредником в российско-украинском конфликте, но при этом проводит военную операцию в Ираке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

В соответствии с общепринятой международной практикой, в случае совместной разработки новой военной техники ее поставки третьим странам должны быть согласованы государствами-производителями. В силу этого общего правила Анкара должна была согласовать поставку авиабомб совместного турецко-азербайджанского производства на Украину.

Попытка конспирации, сокрытия факта этих поставок плохо скажется на политической репутации Баку. В Азербайджане будут всеми способами уходить от ответственности. От отрицания самого факта поставок до заявлений, что как независимое государство Азербайджан имеет право на самостоятельную внешнюю политику, и упреков в поддержке Армении — весь спектр аргументов будет скоро виден в азербайджанских СМИ и заявлениях политиков.

Для России это уже неважно. Важно другое:

Возможно, МИД РФ, как обычно, выразит «глубокую обеспокоенность» прямым вовлечением Азербайджана в конфликт, но существуют гораздо более эффективные отрезвляющие меры — экономические. Азербайджанский бизнес в России может быть подвергнут проверкам с серьезными последствиями различного характера. Это не исключает, а дополняет политические и дипломатические демарши со стороны Москвы. Зарабатывать одновременно на экономике России и на убийстве ее граждан — недопустимо. Тем не менее информация о военных поставках Баку киевскому режиму требует дополнительной проверки и официального подтверждения.