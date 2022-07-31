Для внешней политики России вопрос восстановления мира в Закавказье является приоритетным, заявил во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Россия может сыграть ключевую роль в вопросах делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, открытия коммуникаций и подписания мирного соглашения. Для внешней политики РФ в региональном аспекте вопрос восстановления мира на Южном Кавказе является приоритетным», — сказал Нарышкин в Баку в ходе пресс-конференции. По его словам, взаимодействие спецслужб Азербайджана и России имеет особое значение для мира в регионе.

В Азербайджан директор СВР приехал из Армении, где по итогам встречи с премьером Николом Пашиняном и главой Службы национальной безопасности Арменом Абазяном назвал отношения с армянскими коллегами «доверительными и очень профессиональными».

primeminister. am Встреча Сергея Нарышкина и Никола Пашиняна

Однако в социальных сетях Азербайджана пользователи делятся совсем другими мыслями относительно России и ее отношений с соседскими странами.

Автор ТГ-канала «Джокер бакинский» говорит, что скептически относится к эффективности подхода России в регионе:

«Джокер бакинский»: «Россия не может покинуть регион Южного Кавказа, который является для нее стратегически важным. Но и обострение со странами региона в условиях затянувшегося конфликта на Украине ей ни к чему. Единственный выход для нее заключается в достижении подвижек в армяно-азербайджанском урегулировании на основе принципа «и овцы целы, и волки сыты». Как у нее это получится — покажет время».

Комментарий подписчика к новости о визите Нарышкина в ТГ-канале «Зангезурская Автономная Республика»:

Noname: «Утром будут делиться информацией с Арменией, а вечером с Баку? Закон формальной логики гласит «из двух противоречащих суждений одно ложно». В переводе на русский эти метания Нарышкина означают: «Вернитесь, мы всё простим. Готовы обещать всем всё, лишь бы на Запад никто не ушёл».

@ilyasmorningstar: «Как всегда, суют свой нос».

Нюреддин Меммедли, бывший председатель верховного меджлиса «Партии Народного фронта Азербайджана», пишет в своем Facebook:

Nureddin Memmedli: «Российская империя, веками бросавшая вызов миру своей агрессивной политикой, становится жертвой своих амбиций. <…> В руках Токаева оказались путинисты, которые в уничижительной манере считают Казахстан провинцией России. Даже Армения, ставшая вассалом России, бросает вызов своим господам, поддерживая Пашиняна, который пытается оторвать страну от российского влияния. Одним словом то, что сейчас происходит в мире, делает реальностью распад очередной империи на примере России».

Муса Худиев оставляет комментарий под этой публикацией:

Musa Xudiyev: «Вся Европа плачет от роста инфляции и энергетического кризиса. Американские аналитики утверждают, что в этой войне выиграла только Россия. Трудно сказать, что Россия слабеет, потому что только в этом квартале она выиграла 300 миллиардов долларов, укрепился рубль и т. д».

Бывший шеф-редактор «Новой газеты Мусават» Азер Айхан публикует статью на своей странице в Facebook с заголовком «Для чего России запутывать Азербайджан?», в которой объясняет, что ни Россия (Турция не позволит), ни другие страны не намерены делить Азербайджан и устраивать провокации, а, наоборот, взяли курс на углубление сотрудничества с действующей властью.

Azer Ayxan: «Позволит ли Израиль, избравший Азербайджан своим самым стратегическим союзником, устроить Ирану и России какую-то провокацию в отношении Азербайджана? Никогда! Хватит ли терпения у Европейского союза и Соединенных Штатов, чтобы спокойно наблюдать за этой сценой? Не в этой жизни! Потому что их интересы в этом регионе совершенно другие, и они не отдадут Южный Кавказ в руки России и Ирана. Между прочим, мирные или кровавые революции, государственные перевороты, бунты — это, как правило, методы, разработанные и применяемые западными политтехнологами».

Также А. Айхан говорит, что нынешней власти выгодно запугивать свой народ «страшными русскими», чтобы сместить их фокус внимания от социальных проблем:

Azer Ayxan: «Власти нужны такие страшные тезисы, интервью, заявления. В этом случае перед властью открывается заоблачная возможность изменить мнение народа с социальных требований на противоположное. Все боятся, говорят потише, а мысль о том, что «вдруг придет настоящий русский и… вторгнется и убьет нас», доминирует в их головах».