Заявление полковника разведки ВВС США в отставке Дж. Мёрфи Донован о том, что потеря Одессы, вероятно, приведёт к полному и окончательному поражению киевского режима, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 31 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

«Всегда мечтала побывать в Одессе. Вот когда освободят город от нацистской нечисти, обязательно туда съезжу», — написала Наташа Г.

Многие пользователи выражают надежду, что российским войскам не придётся штурмовать Одессу. Граждане считают, что одесситам пора самим взять власть в свои руки и всё-таки сбросить со своей шеи нацистскую киевскую власть.

«С Одессой, я думаю, рано или поздно договорятся. Самых отбитых нациков сами жители и сдадут, а потом будут спокойно жить, как и раньше, в составе России», — считает Денис М.

«Одесситы — очень умные люди, они поддерживать режим Зеленского не будут. Посмотрите, что этот наркоман натворил! Во что превратил всю Украину! Одесса не должна быть такой!» — призывает Татьяна Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что Вооружённые силы России в любом случае освободят украинскую землю от фашистских захватчиков.

«Вообще-то освобождение Украины от фашистских оккупантов — дело решённое, и, что примечательно, Одесса и её освобождение не скажется на взятии логова фашизма в Киеве. Это тоже неизбежно. На Одессе всё не закончится», — считает Бостон С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Одесса, Днепропетровск, Харьков, Киев, Запорожье — это всё русские города, и они скоро все вернутся домой!» — убеждён пользователь под псевдонимом «Котик Мегаватник».

Часть людей полагает, что падение киевского неонацистского режима неизбежно — это лишь вопрос времени.

«Украина и так уже потеряла множество своих территорий. Осталось немного для киевского режима до полной потери контроля своей власти», — пишет Блез М.

«Украине и так пришёл конец, особенно если сейчас учитывать тот факт, что с таким правительством в Киеве украинцам ничего не светит», — отметил Артур Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что чем дольше длится российская спецоперация, тем больше украинских жителей начинает симпатизировать России.

«Для Украины уже наступил конец, просто это пока не так заметно. Многие украинские регионы хотят войти в состав России, даже те, которые пока что не освободили», — уверена Ангелина М.

Нашлись и те, кто отмечает, что киевский режим мог бы продлить своё существование, не вставай он раз за разом на одни и те же грабли.

«А всего этого могло бы не быть. Не было бы майдана — и была бы Украина, как и раньше, в своих границах. Выполнили бы Минские соглашения — и была бы Украина просто с двумя автономными республиками в своём составе — ЛНР и ДНР. А сейчас… Скоро потеряет все территории и не будет больше на Земле такой страны», — предрекает Наталья С.

Напомним, 31 июля полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мёрфи Донован написал в своей статье для портала American Thinker о том, что потеря Одессы, вероятно, приведёт к полному и окончательному поражению киевского режима. Полковник добавил также, что Россия может взять Одессу под контроль даже без применения военной силы, а из-за событий в самом городе.