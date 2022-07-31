Ты просыпаешься утром. В Севастополе. С мыслями о том, ехать или не ехать в центр города на День Военно-Морского Флота России. Или на море с детьми пойти. Тут надо понимать, что День флота для Севастополя, как и День Победы, — главные городские праздники. Люди на них выходят массово, не протолкнуться.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

И вот ты просыпаешься, открываешь новости, а там сообщают, что по Штабу Черноморского флота в Севастополе нанесён удар с беспилотника. Пять пострадавших. Потом уточнение от губернатора Развожаева — шесть. И внутри многое меняется. Нет паники. Нет злобы. Но есть понимание, что произошло. И как будет дальше. Со всей ответственностью.

Тут надо пояснить. Штаб ЧФ находится в самом центре Севастополя. Рядом — площадь Нахимова и Матросский бульвар. Ещё рядом, в сотне метров, — городская администрация. И вот утром в самый центр города прилетает беспилотник-камикадзе и наносит удар. Фашисты, как известно, нанесли первый удар 22 июня 1941 года в 3 часа 15 минут. Так началась Великая Отечественная война.

То, что произошло сегодня — 31 июля 2022 года, — провокация. И, будем откровенны, провокация знатная. Удар совершается в День ВМФ в городе русской славы, городе русских моряков. Но ещё это террористический акт. Именно так. Мы имеем дело с террористами, которые ведут войну подло, отчаянно, любыми способами. Это всегда нужно принимать во внимание. Тут нельзя сработать обычными методами.

Официальный Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева На территории штаба Черноморского флота в Севастополе

После удара с беспилотника, если это всё же был он, в Сети появилось много разного неприятного — обвинительные речи, гневные восклицания, разочарованные вопли. А где же наше ПВО? И так далее. Не хочу и не буду присоединяться к ним. Согласно последней информации, беспилотник был запущен с территории Севастополя. То есть, действовали ДРГ. Такая сейчас рабочая версия. Но думаю, появятся и другие. Идёт расследование. Это, собственно, не отменяет того факта, что сам факт удара по Штабу ЧФ в центре Севастополя беспрецедентен. И хочется завопить: как вообще допустили такое? Но истерики тут не только бесполезны, но и вредны.

Как отреагировал сам Севастополь? Как только я узнал о случившемся, сразу же поехал к штабу флота. Подходы к нему перекрыты. Много грустной полиции. Красно-белые ленты натянуты вдоль оцепленной территории. В таких случаях журналисты любят штамп: напряжение повисло в воздухе. Но нет напряжения, на самом деле. Есть рутина.

Губернатор объявил, что все праздничные мероприятия отменены. До их начала, собственно, уже спорили о целесообразности проведения праздника. На самом деле аргументы имелись как за, так и против. Беспилотник дал свои, новые. Правительство города попросило людей соблюдать правила безопасности, оставаться по возможности дома. Людей в центре города меньше, чем обычно в такой день. Просто в День ВМФ в Севастополе их, как правило, очень много. Сейчас их тоже немало.

Официальный Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева На территории штаба Черноморского флота в Севастополе

Я иду по городу. Никакого беспокойства, никакого волнения даже. Всё как обычно. Солнце палит отчаянно, приглушая. У аквариума сбор отслуживших моряков. Много флагов, много звуков. Бабушки продают лаванду. Гуляют люди в тельняшках. В тельняшке на троллейбусной остановке даже собака колли. Рядом стоит девушка, укутанная в Андреевский флаг. Летнюю духоту, вяжущую и заставляющую быть смирным, нарушают лишь два пьяных, оголённых по пояс. Они громко кричат, почему нет парада, для чего мы ехали сюда из Москвы? В целом город спокоен.

Более всего в события, так кажется, погружена женщина в возрасте, идущая по Советской к штабу флота. Она передвигается, чуть хромая, и на всю улицу обсуждает по телефону, кто, как и почему нанёс удар по Севастополю. Не знаю, с кем она говорит, но речи её полны критики на грани конспирологии. Задаёт всё те же шумные вопросы: а где же наше ПВО? В трубке ей, видимо, объясняют.

Для таких, как она, нужно подробнее разъяснять, кто, как и почему. Но это лично моё убеждение, что власть должна не стесняться говорить со своим народом. Доверять ему. Выстраивать диалог. Ведь когда не находишь ответов у своих, то их подкидывают чужие. А это не есть правильно и полезно. Впрочем, у власти больше информации, и она может считать иначе.

Меж тем, чего скрывать, вопросов сейчас, действительно, много. Не только по Севастополю. Однако истерить не стоит и с обвинениями накатываться тоже. Паника — такой же враг, как и вражеские беспилотники. Нужно методично работать, а не паниковать. Работы много. Очень много. Мы ведь ещё от потери крейсера «Москва» не отошли.

Так что нужен сверхубедительнй ответ врагу. Надеюсь, в этот раз обойдётся без привычных заявлений об «ударах по центрам принятия решений». Это лишнее, выглядит несерьёзно. Куда правильнее, на мой взгляд, сделать выводы, прошерстить город, укрепить слабые места и молча, без лишних заявлений дать адекватный ответ. Так, чтобы враг если не испугался, то хотя бы на время потух.

И вот что ещё важно. Я был на пляже в Любимовке неделю назад. Выбрался в кои-то веки на день рождения друга. Был поздний вечер, почти ночь. Горел костёр, а по небу летели «Калибры», точно огненные валькирии. Я стоял и в очередной раз думал: мы тут в мирной жизни, а там война. Так вот, сегодня в День ВМФ нам снова напомнили об этом. Людям надо без паники, потихоньку принимать ту мысль, что война не где-то там и война не абстрактна. Она совсем рядом. И мы должны быть крепки.