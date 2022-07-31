Спецборт американских военно-воздушных сил с регистрационным номером 09-0540, вылетевший из США и направившийся в сторону Азии, но вскоре благополучно севший на американских Гавайских островах, вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё беспокойство по этому поводу 31 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Лайнер проветривают, пассажиры обновляют памперсы», — шутит Михаил С.

Многие пользователи были рады узнать, что злополучный самолёт сел на американской земле, а не на тайваньской.

«Слава Богу, он сел не на Тайване! Нам тут глобальной войны ещё не хватало!» — написала Анна М.

Некоторые комментаторы начали гадать, что же заставило американские власти поднять в воздух такой специфический самолёт и напугать весь мир, направив его в сторону Китая.

«А так уверенно летел. Что случилось? Кто испугался первый, пилоты, свита или сама Пелоси?» — задаётся вопросом Андрей П.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

«Испугались до Тайваня лететь? Или решили таким образом китайцев проверить? Американцам же чётко сказали, что собьют самолёт и разнесут американский флот. Видимо, поняли в какой-то момент, что Китай не блефует. В китайской культуре нет место блефу», — считает Виктор В.

Часть людей полагает, что предупреждения властей Китая, а также китайской армии о том, что американское присутствие на Тайване неминуемо приведёт к военным столкновениям, дали свои позитивные плоды.

«Всё-таки, видимо, побоялись сразу на Тайвань после суровых слов Китая о том, что будет дан военный ответ», — предполагает Глеб М.

«Сначала китайская армия призвала всех готовиться к войне, а затем указала Америке, что её корабли, вошедшие в сферу влияния КНР, будут уничтожены. Хорошо, что США образумились», — отметил Иван Н.

Ряд пользователей осуждает американское руководство за то, что своими выходками оно сводит с ума весь мир.

«Зачем вообще такое вытворять? Ведь взрослая женщина эта Пелоси. Весь мир держать в напряжении — это измывательство какое-то. Главное это одно — понять, что надо отказываться от доллара, чтобы такие неадекваты из американского правительства не управляли миром больше», — указывает Татьяна Н.

«Чуть ли не весь мир наблюдал за тем, как этот самолёт приближал Третью мировую войну. Слава Богу, что в США нашёлся кто-то адекватный и потребовал, чтобы Пелоси села на Гавайях. Китай конкретно сказал, что Америка своим посещением Тайваня устроит войну. Это стало бы для планеты, наверное, последней войной. Ядерные державы. Ужас», — пишет Михаил С.

Нашлись и те, кто отмечают, что нет никаких гарантий, что уже вскоре этот самолёт вновь не возьмёт курс на Китай.

«Хорошо, что он сел, конечно, но самолёт уже завтра может вновь взлететь и устремиться прямиком на Тайвань. Ничего ещё не закончено», — уверен Павел И.

Напомним, 30 июля, согласно данным сервиса Flightradar, спецборт американских военно-воздушных сил с регистрационным номером 09-0540 вылетел из США и направился в сторону Азии, но вскоре выяснилось, что он не стал пересекать Тихий океан, а осуществил посадку на американских Гавайских островах. Тем не менее за время полёта этого самолёта в интернет-сообществе возникла тревога, что на борту может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, намеревающаяся посетить Тайвань, от чего её очень сильно отговаривают власти Китая, указывая на применение ответной силы.