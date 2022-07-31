Планы «СРЗП» внести в Госдуму законопроект о 13-й пенсии и последовавшее заявление главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова (ЛДПР) о том, что законопроект о регулярных декабрьских выплатах всем получателям страховых, социальных, государственных и «военных» пенсий уже находится на рассмотрении Госдумы, стали поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 31 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Вот это да! Теперь у людей будет дополнительная пенсия. Очень круто будет, если правительство будет таким образом заботиться о людях», — пишет Эмиль Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что поддержка пенсионеров — это в любом случае хорошо.

«Если так будет, то замечательно! Наших пенсионеров нужно поддержать любой ценой!» — поделилась своим мнением Ксения М.

«Очень даже неплохо! То, что сейчас все силы направлены на то, чтобы улучшить жизнь людей, — это правильно. Главное, чтобы на слушаниях не возникли заминки с принятием этого законопроекта. Наше правительство, и правда, вроде как проявляет заботу, не надо разочаровывать людей», — призывает Александр Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что 13-я пенсия под Новый год — это самый настоящий подарок для пенсионеров, особенно если учитывать, что этот праздник подразумевает подарки и полный стол еды.

«Очень круто, когда ты пенсионер, а на Новый год получаешь двойную пенсию. Так и нужно заботиться о людях», — указывает Анастасия К.

«Было бы здорово, конечно. Прямо очень ощутимая помощь, тем более перед Новым годом, когда особенно хочется побаловать себя чем-то вкусненьким», — отметила Галина Г.

Жак де Л’Анге. Старуха во время взвешивания золота (фрагмент). 1642

«Старички, наверное, неплохо так обрадуются, а ещё сильнее обрадуются их внуки, потому что будут засыпаны подарками. Ну не счастье ли?» — пишет Светлана Е.

Часть людей предлагает вместо 13-й пенсии просто поднять общую зарплату.

«В целом тут есть два варианта, потому что точно так же можно эту 13-ю зарплату равномерно распределить между остальными 12-ю», — предлагает пользователь «Превышение Скорости».

Ряд пользователей указывает на то, что пенсий достойны и те пенсионеры, которые не готовы полностью уйти с работы.

«Было бы справедливо, чтобы 13-ю пенсию выплачивали в первую очередь работающим пенсионерам, о которых все забыли, а ведь они работают не от хорошей жизни. У огромного количества людей пенсия не достигает даже 10-ти тысяч. Это ненормальная ситуация. Я ни в коем случае не хочу, чтобы не помогали старикам, но о других пенсионерах тоже забывать нельзя», — написала Майя Б.

Нашлись и те, кто отмечают, что пенсионерам следует значительно повысить пенсии, а также их нужно освободить от обязательств по оплате коммунальных платежей.

«Старикам надо помогать. Вообще в идеале надо отменить для стариков налоги, к примеру, по ЖКХ. Для них это вообще будет большая экономия», — считает Андрей И.

«А можно ещё увеличить пенсию хотя бы до 35−40 тысяч рублей? Для людей, которые отработали всю жизнь от звонка до звонка, можно и раскошелиться государству, я считаю», — написал Стёпа Р.

Напомним, 30 июля глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов написал в своём Telegram-канале о том, что законопроект о 13-й пенсии, подразумевающий дополнительную выплату в размере пенсионной выплаты всем получателям страховых, социальных, государственных и «военных» пенсий, уже находится на рассмотрении Госдумы.