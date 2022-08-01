Сеть: «Дефолт неизбежен» — суверенный рейтинг Украины упал ниже плинтуса
Решение Международного рейтингового агентства S& P Global Ratings изменить долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте на «CC» с «CCC+» вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 31 июля в социальной сети «ВКонтакте».
«А как они там подпрыгивали, когда нечто подобное нам поставили. Вот только разница в том, что у нас этот дефолт технический, т.е. ненастоящий, а у них скоро станет реальным», — отметил Кирилл В.
Для подавляющего большинства отреагировавших на эту новость комментаторов стремительное снижение долгосрочного суверенного рейтинга Украины не стало неожиданностью. Граждане считают более удивительным то, что S& P Global Ratings так долго не замечало экономической катастрофы на Украине.
«Ну это как бы и ожидалось. Потому что не смогут они платить по долгам, которых у них просто полно! Дохода нет. Есть зерно, да и то сейчас продадут, а денежки распилят», — указывает Злата Ч.
«Дефолт Украины был очевиден ещё до начала специальной военной операции России. У них были дела плохи, а сейчас Зеленский ещё больше понабрал денег», — подметила Эльвира Ц.
Некоторые комментаторы отмечают, что даже денежные вливания со стороны Запада не смогли продлить жизнь украинского государства, потому что все эти финансы оседали в определённых карманах и не тратились на необходимые цели.
«На Украине полный провал из-за их политиков-коррупционеров, которые только себе деньги гребут! А долг они во веки веков не выплатят, так что дефолт на Украине неминуем», — считает Мадина С.
Часть людей полагает, что в планах у президента Украины не спасти свою страну, а как раз таки наоборот, высосать из неё все соки, прежде чем собрать чемоданы и отправиться на Запад.
«Экономика Украины сейчас на грани дефолта, а Зеленский продолжает играть в войнушку. Видимо, он хочет полностью уничтожить свою страну», — предполагает Александр Б.
«У Украины — государственная казна уже пуста! Украина не может наскрести по своим сусекам каких-то паршивых полтора миллиарда долларов для оплаты процентов по ещё старому своему госдолгу Международному валютному фонду! А на что живут сегодня жители западной и центральной Украины? Наверное, Владимир Зеленский всё со своей жёнушкой смеются и радуются, когда в это самое время его народ голодает или погибает на войне», — пишет Васко Г.
Ряд пользователей указывает на то, что у киевского режима вообще не осталось каких-либо возможностей, чтобы вырулить в такой патовой ситуации, так что экономическое крушение Украины уже не за горами.
«Смотришь такие новости и понимаешь, что перспектива у Украины вообще не впечатляет и точно не радует», — написал Руслан Б.
«Удивительно, как быстро летит рейтинг Украины в бездну. Как только их перестанут накачивать бабками и начнут с них требовать оплатить по кредитам за вооружение, вот тогда-то и посмотрим, что будет с Украиной и Зеленским лично», — ждёт Иосиф Л.
Напомним, 30 июля Международное рейтинговое агентство S& P Global Ratings изменило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте на «CC» с «CCC+». Информация об этом была опубликована на официальном сайте рейтинговой организации.