Решение Международного рейтингового агентства S& P Global Ratings изменить долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте на «CC» с «CCC+» вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 31 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«А как они там подпрыгивали, когда нечто подобное нам поставили. Вот только разница в том, что у нас этот дефолт технический, т.е. ненастоящий, а у них скоро станет реальным», — отметил Кирилл В.

Для подавляющего большинства отреагировавших на эту новость комментаторов стремительное снижение долгосрочного суверенного рейтинга Украины не стало неожиданностью. Граждане считают более удивительным то, что S& P Global Ratings так долго не замечало экономической катастрофы на Украине.

«Ну это как бы и ожидалось. Потому что не смогут они платить по долгам, которых у них просто полно! Дохода нет. Есть зерно, да и то сейчас продадут, а денежки распилят», — указывает Злата Ч.

«Дефолт Украины был очевиден ещё до начала специальной военной операции России. У них были дела плохи, а сейчас Зеленский ещё больше понабрал денег», — подметила Эльвира Ц.

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности (фрагмент)

Некоторые комментаторы отмечают, что даже денежные вливания со стороны Запада не смогли продлить жизнь украинского государства, потому что все эти финансы оседали в определённых карманах и не тратились на необходимые цели.

«На Украине полный провал из-за их политиков-коррупционеров, которые только себе деньги гребут! А долг они во веки веков не выплатят, так что дефолт на Украине неминуем», — считает Мадина С.

Часть людей полагает, что в планах у президента Украины не спасти свою страну, а как раз таки наоборот, высосать из неё все соки, прежде чем собрать чемоданы и отправиться на Запад.

«Экономика Украины сейчас на грани дефолта, а Зеленский продолжает играть в войнушку. Видимо, он хочет полностью уничтожить свою страну», — предполагает Александр Б.

«У Украины — государственная казна уже пуста! Украина не может наскрести по своим сусекам каких-то паршивых полтора миллиарда долларов для оплаты процентов по ещё старому своему госдолгу Международному валютному фонду! А на что живут сегодня жители западной и центральной Украины? Наверное, Владимир Зеленский всё со своей жёнушкой смеются и радуются, когда в это самое время его народ голодает или погибает на войне», — пишет Васко Г.

Ряд пользователей указывает на то, что у киевского режима вообще не осталось каких-либо возможностей, чтобы вырулить в такой патовой ситуации, так что экономическое крушение Украины уже не за горами.

«Смотришь такие новости и понимаешь, что перспектива у Украины вообще не впечатляет и точно не радует», — написал Руслан Б.

«Удивительно, как быстро летит рейтинг Украины в бездну. Как только их перестанут накачивать бабками и начнут с них требовать оплатить по кредитам за вооружение, вот тогда-то и посмотрим, что будет с Украиной и Зеленским лично», — ждёт Иосиф Л.

Напомним, 30 июля Международное рейтинговое агентство S& P Global Ratings изменило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте на «CC» с «CCC+». Информация об этом была опубликована на официальном сайте рейтинговой организации.