Я смотрел футбол: воронежский «Факел» принимал московское «Динамо». Смотрел и восхищался людьми на стадионе. Они гнали и гнали свою команду вперёд. Какая преданность! Какая страсть! Мне вообще очень симпатичны люди в Воронеже. Там прошли две моих творческих встречи — и вопросы читатели задавали умнейшие. В общем, вдвойне неприятно, что произошло мракобесие в Воронеже. Я о двух чудовищах, которые поглумились над могилами ветеранов.

Давид Рейкарт. В кругу демонов. 1650-е

Вот, кстати, как их назвать правильно? Монстры? Дегенераты? Будет ли считаться это оскорблением? Назовём их существами. Или оно. И параллель с одноимённым произведением Стивена Кинга (блестящим произведением, надо заметить) тут неизбежна. Но если вы не читали, то, возможно, смотрели фильм. Или просто слышали о злобном клоуне Пеннивайзе (Оно) — существе, прибывшем из другого мира.

Вот и эти мальчики-девочки — подростки 15 и 16 лет, один из которых является кем-то вроде транссексуала — появились из другого пространства, не из нашего. И я сейчас не о том, что мальчик, считающей себя девочкой, приехал в Воронеж к бабушке (а ей жить теперь с этим позором) из Египта. Я о том, что оно существует в параллельной вселенной, сформированной Тик-Током, гаджетами, культурой отмены и тому подобными вещами. Нет-нет, я не о загнивающем Западе и не о проклятых девайсах. Я натурально о том, что реальность этого существа отличается. Он, правда, не понимает, что совершает.

Терпеть не могу смотреть дрянь — считаю, что через них зло, в том числе, прилепляется к человеку. Хорошо это показано в ленте «Видео Бенни» Ханеке. Однако тут пришлось посмотреть. Я о видео с могил. И что меня изумило более всего — абсолютное непонимание собственного проступка и греха. «Я Богиня! Мне всё можно!» — вопит оно, поливая мочой чужие могилы и ластясь к надгробиям, как стриптизёрша к шесту. И в этом вопле я слышу чавканье, с которым больное существо потребляло все эти годы слизь хайпа, с которым впускало в себя зло, услужливо поставляемое матрицей.

Japanexperterna.se Смартфон

По этому существу можно изучать все инфернальные тренды, вбивающиеся в сознание масс. Здесь и сексуальные расстройства, и неуважение к предкам, и вопли «слава Украине», и «я ничего никому не должна», и постмодернистская философия «всё зависит от точки зрения». И за всем этим мракобесием скрывается одна простая истина — существу не объяснили, что такое хорошо, а что такое плохо. Как в том стишке: «Крошка сын к отцу пришёл…» Оно его не читало. Родители, видимо, жили отдельно, им было не до дитя. Спихнули в школу — пущай разбирается, но там-то предоставляют услугу, а не воспитывают. На выходе мир получил потерявшееся существо, неспособное отличать правильное от неправильного, больное в своей ущербности.

И это ни в коем разе не апология, нет. Не речь из серии «не ведало, что творило». Меня в принципе и забавляет, и возмущает (какое чувство сильнее?), когда об очередном малолетнем мерзавце, совершившем очередное непотребство, говорят: «Да ну он же юный… Он не понимает, что делает… Не надо ему жизнь ломать…» — в общем, придумывают поток оправданий. Но ему, этому злодею, хватило же мозгов сделать то, что он сделал. И он жил вполне взрослой жизнью. У нас подростки отказываются быть подростками ровно до того момента, когда надо нести ответственность. Тут они сразу: извините, я в домике, я несовершеннолетний. Кстати, это существо (какой всё-таки сюр!) сделало то же самое, умоляя простить и обращаясь за помощью и защитой то к Байдену, то к Зеленскому. Очередное, к слову, свидетельство того, что у этого сумасшедшего в голове — перебродивший винегрет.

Так что когда эксперт заявляет, что существо не отправят в тюрьму, не накажут уголовкой, дабы не сломать его жизнь, это нам не подходит. Это существо уже конченое, и жизнь его уже пошла не туда. Оно есть существо, похожее на зомби из хорроров. Как ты с ним договоришься? Оно поражено болезнью, его мозг видоизменился. Какие тут перевоспитания? Урановые рудники были бы куда эффективнее. И, кстати, милосерднее тоже.

Цитата из т/с «Ходячие мертвецы». 2010. США Зомби

Вот только нельзя — ни в коем разе нельзя! — валить всё на белобрысое убожество, показать его этаким аутсайдером, отщепенцем. Это не только глупо, но и деструктивно. Потому что оно есть отрыжка того общества, которое строилось все эти годы. Общества, пожирающего самого себя. Общества, где «всё зависит от точки зрения». Общества без идеологии. Общества без человека. Общества, где «сожри другого», «где всё ради хайпа» — те заповеди, по которым многие живут. И таких, как оно, легион. И они плевали и будут плевать на наши могилы. Для того их и сделали из звенящей пошлости и пропитанного наркотой мяса.

Оттого нести ответственность необходимо, в том числе и тем, кто «вдохновлял» оно — Алисе Вписке, Инстасамке и прочим кумирам молодых. Кстати, отличная программа для федеральных каналов — блогеры трудятся на урановых рудниках. Ведь именно эти существа стали ролевыми моделями для тысяч и сотен тысяч. Прекрасно, кстати, о них спел Мэрилин Мэнсон (тот ещё фрик, во фриках прекрасно разбирающийся):

Поэтому мало наказать это существо. Нужно разбираться со всей цепочкой. Но ещё важнее — начать всерьёз говорить о воспитании и об идеологии. Той, что живая, а не с маршами строем. Той, в которой будут другие ролевые модели. Кто? Давайте я вам подскажу.

Например, студент из Санкт-Петербурга Захар Яковлев, ставший обладателем семи медалей в пятом сезоне олимпиады «Я — профессионал». Или Артём Борисов из Москвы — абсолютный победитель Международной олимпиады по лингвистике среди школьников на острове Мэн. Вот когда эти люди будут, как принято сейчас говорить, в топах, когда они будут в почёте и уважении в своей стране, тогда и существ станет меньше, намного меньше.