Будто бы не было пандемии, послужившей дополнительному ослаблению и, по сути, обгладыванию развивающихся стран, когда денег, не обеспеченных товарами (или, по-другому, предложением), в экономике стало больше, и в том числе подскочившие цены априори не могли не повлечь роста бедности. Немудрено, кстати, что правительствам ряда стран пришлось думать о снабжении теми же продуктами питания прежде всего своих граждан. Будто бы не было в том же Давосе еще до пандемии обсуждения международными экспертами кризиса глобализма, отмечавшими также нарастание в обществе настроений по деглобализации. В общем, будто бы всего этого не было, как в целом будто бы не было недовольства тем, что развитые страны обретали свою развитость за счет каких бы то ни было ресурсов развивающихся стран, еще и диктуя им свои условия и правила развития.

Rego Korosi Печенье

Как тут вдруг на ровном месте, без каких-либо предпосылок и причин, случившиеся события на Украине, по версии различных иностранных политиков, экспертов, международных институтов, не просто заставили голодать весь мир (так Россия всё-таки основная мировая кормилица, продвинутая страна или, как традиционно ее до сей поры называли иностранные эксперты, никчемная нефтяная игла, плетущаяся где-то в конце всяческих экономических рейтингов — уже определились бы, наконец), а сломали в прямом смысле слова глобальное мироустройство. Но, как говорится, неприятность эту мы переживем. Чем больше у коллективного Запада заблуждений, тем глубже его погружение в собственные проблемы — как в анекдоте: выпил водки, выпил пива, потом шампанского и коньяка, но решил, что отравился печенюшкой.

Однако всё бы ничего, если бы не это самое пусть и сломавшееся, но всё еще прежнее мироустройство, на которое всё еще завязаны все страны, за исключением прежних изгоев, то есть тех, кого коллективный Запад назначил изгоями до включения России в перечень таковых. Иными словами, проблемы коллективного Запада неминуемо в той или иной степени, так или иначе, но тянут за собой проблемы в других странах. Затягивают, так сказать, в свою воронку. Неслучайно так часто сейчас от экономистов разных стран можно услышать о принципе домино. При этом в уверенных речах глобальных политиков нет ни тени сомнения, что выбран курс неверно. А тем временем глобальный корабль всё больше теряет равновесие, выявляя всё новые пробоины. «Титаник» всё-таки идет ко дну? Ну так стоит ли удивляться появлению новых альянсов?!

МВФ

Так, например, на этой неделе, как сообщало РБК, Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе указал на то, что в среднесрочной перспективе наряду с традиционными экономическими и финансовыми рисками существуют риски фрагментации мировой экономики на геополитические блоки с четко различимыми технологическими стандартами, трансграничными платежными системами, резервными валютами. А причиной тому служит СВО на Украине. Это, по мнению экспертов Фонда, помешает странам совместно бороться с глобальными проблемами, в том числе с изменением климата. Но при всем при этом в МВФ не видят существенных признаков «решоринга» (возвращения производств на родину из стран с более низкими издержками) или торговой деглобализации.

Более того, дальше гнут свою линию эксперты, сегодня мировая торговля более устойчива, чем ожидалось в начале пандемии COVID-19, но если тенденция к геополитической фрагментации усилится, это может уменьшить эффективность многостороннего сотрудничества, а в дальнейшем такая разобщенность будет способствовать тому, что «текущий продовольственный кризис станет нормой». А между тем, добавим, индексы, показывающие состояние глобальных цепочек поставок, например, индекс GSCPI (Global Supply Chain Pressure Index), демонстрируют рекордную глубину их нарушений с декабря 2021 года (т. е. до СВО), кризис предложения в мире находится на исторически высоких уровнях.