В соцсетях Грузии неоднозначно откликнулись на сообщение о том, что Венгрия собирается заключить с Россией дополнительный договор на закупку 700 млн кубометров газа. Оценки и комментарии оказались прямо противоположными. Одни однозначно осудили Орбана и назвали его «путинистом» и «пророссийским» политиком, другие одобрили действия главы правительства, заботящегося прежде всего об интересах своей страны и народа. Последних оказалось намного больше, чем критиков действий Орбана.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

«А Зеленский что говорит?» — отозвалась на опубликованную в соцсетях информацию пользователь Т. Б., памятуя о том, как негативно отреагировал украинский президент на отказ Грузии от присоединения к антироссийским санкциям.

«Наверное, посла отзовет», — предположил Т. Х.

«Наоборот, вазелин использует», — ответила ему Т. Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Это Грузия должна была объявить войну», — продолжил Г. Г.

«Ох уж этот «путинист», «свинья пророссийская», и почему его так волнует его страна», — с явным сарказмом заметил Л. М.

«Он доиграется до того, что из НАТО вылетит, а сверху на него упадет Россия. Венгрия попрыгала-попрыгала и оказалась на коленях у России», — отреагировала Н. А.

«Ну ты талант! Австрия вообще не член НАТО, и она на коленях у России?» — ответил ей А. Н.

«И чего они так? Евросоюз не дает (газ)?» — поинтересовалась И. А.

«Скоро Азербайджан поставит Европе», — ответил ей Л. М.

«Умный человек! Политически мыслящий! Знает, что врага нужно держать ближе, чем друга! О своей стране и народе думает!» — констатировала Н. Ш.

«Сильнейший премьер, патриот», — поддержал ее А. Л.

«Патриот — это смешно. Не залезть ли нам тоже, патриотами станем», — отреагировал А. Б.

«Он защищает интересы своей страны, это раз. Орбан и Евросоюз сажает на свое место. В чём ты видишь глупость? В том, что газ на рубли покупает? Но и Турция делает то же самое, и Израиль не присоединился к санкциям. А если ты такой самолюбивый, то мы же русский хлеб едим, по цене втрое ниже рыночной, 65 процентов экспорта приходится на Россию, и там живет миллион двести тысяч грузин. Живут там достойно, не меняют никому памперсы. А об оккупации надо позаботиться. Я верю, что мы вернем территории, обязательно. А ты можешь в знак протеста не есть русский хлеб, тогда сочтут, что ни к кому не лезешь», — ответил предыдущему пользователю А. Л.

«Закупит (газ), а потом продаст Европе задорого. А Украина что? Не дам сквозняку подуть по трубе, я тоже воспользуюсь российским газом? Смешно смотритесь… Хорошо, Россия не уступит Старый Киев и присоединит к себе, а какая польза Европе от того, что Америка заставляет ее прыгать под свою дудку?!» — вставила свое мнение М. Л.

«Орбан — сильный человек, о своем народе думает, а не о геополитических интересах Америки», — заключил С. Г.