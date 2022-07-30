Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выставил новые переговорные позиции сенсационного уровня на переговорах с Азербайджаном по подписанию мирного договора. Главный базовый принцип: заключение мирного договора с Баку возможно без окончательного решения статуса Нагорного Карабаха. По его словам, «такая идея есть, но на данном этапе еще слишком рано говорить о какой-либо такой резолюции». Тем не менее надо полагать, что эта позиция согласована с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и может стать или уже стала руководством в действиях для армянской дипломатии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алиев и Пашинян

Теперь о важных деталях. Григорян отметил, что Ереван считает приемлемым документ из пяти пунктов о нормализации отношений, предложенный Баку, и что у Армении нет территориальных претензий к Азербайджану. В этом контексте карабахская проблематика для Еревана не квалифицируется как территориальный вопрос и воспринимается в «принципиальном разрезе» безопасности и прав армян, проживающих на территории Карабаха. В этой связи Григорян подчеркнул, что международной гарантией безопасности карабахских армян является наличие российских миротворцев, и, по его словам, «в настоящее время необходимо работать над дальнейшим усилением этой гарантии, но важной идеей является демилитаризация нагорно-карабахской проблемы». Кстати, на этом направлении уже предприняты определенные шаги. Ранее Григорян сообщал, что после сентября призывники из Армении не будут направляться в Карабах. К этому времени должен завершиться и процесс вывода армянской армии из региона.

A. Kochinyan Армен Григорян

При таком ходе событий в тексте предполагаемого мирного договора между Арменией и Азербайджаном вопрос статуса Нагорного Карабаха вообще не будет упоминаться. По версии Еревана, ответственность за безопасность армянского анклава перекладывается на плечи Москвы, точнее, ее миротворцев. Что касается Азербайджана, то на сегодняшний день он заявляет, что считает проживающих на этой территории армян своими гражданами, говорит о возможностях соблюдения их прав. Но в реальных условиях, когда ударными темпами проходит подготовка мирного договора, быстро изменить на ментальном уровне информационно-политическую ситуацию в отношении армян Нагорного Карабаха так, чтобы они почувствовали себя в безопасности, вряд ли удастся. Какой-то промежуток времени этим действительно будут заниматься российские миротворцы, мандат которых, возможно, будет продлен на основе неких определенных российско- азербайджанских соглашений.

Mil.ru Российские миротворцы. Нагорный Карабах

Пока нет признаков того, что Баку намерен восстановить Нагорный Карабах в статусе автономии. Есть и известная точка зрения Пашиняна. «Среди армянского общества в результате определенной пропаганды сформировалось мнение, что если мы говорим «окончательный статус Нагорного Карабаха», то это значит независимость Карабаха, — говорил он в армянском парламенте. — А кто это сказал?» При этом он почему-то уверен в том, что «после 2016 года Карабах потерял все практические и теоретические возможности быть вне состава Азербайджана». Азербайджанский президент Ильхам Алиев дает этому периоду иную оценку, когда указывает на то, как после «апрельской войны» 2016 года на переговорах в Вене, спешно организованных США, в подготовленном тексте заявления содержались положения о неприменении силы и позиция о необходимости решения проблемы карабахского конфликта исключительно политико-дипломатическими средствами. Но он был решен иначе, именно при Пашиняне, в ходе второй карабахской войны.

Сейчас Алиев в случае подписания мирного договора с Арменией может прочно закрепить новый статус-кво в регионе. В остальном нельзя исключать, что к вопросу о статусе Нагорного Карабаха будет пытаться подключиться юридически существующая, но фактически развалившаяся Минская группа ОБСЕ. Тем более что проблема Нагорного Карабаха формально сохраняет свой политический и международных характер, так как имелись резолюции Совбеза ООН, Генассамблеи ООН. На этом направлении очень многое из происходящего остается закрытым для экспертов. Ясно одно: Пашинян выводит Армению из карабахского уравнения, что не означает легкого решения его Алиевым, которому придется столкнуться с тяжелым противостоянием внешних сил и центров, делающих мировую и региональную политику в новых геополитических условиях.