Парламентарии-демократы обеих палат американского Конгресса США обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с призывом объявить Россию «страной — спонсором терроризма». Сначала шефу Госдепа позвонила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, та самая, что в угаре «борьбы за демократию» недавно объявила о готовности растоптать американские обязательства и лично, в статусе одного из первых государственных чиновников США, посетить китайский Тайвань, чтобы оказать поддержку тамошнему проамериканскому сепаратистскому режиму. И практически одновременно «многостаночница» Пелоси упомянутым образом обратилась и к российской тематике. Причем «спикерша» пригрозила Блинкену, что если тот такого решения по Москве не примет, то Конгресс это сделает самостоятельно. И как бы в подтверждение этой угрозы последовала резолюция верхней палаты — Сената, но уже не со словесным, а с официальным письменным обращением.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Несколько штрихов, позволяющих воспринимать эту новость, получившую жесткий ответ в российском МИД и среди парламентариев, занятых в сфере внешней политики, своеобразным «воспалением хитрости». Или заказной игрой, настоящие инициаторы которой находятся в тени и не желают светиться, а потому поручают озвучивать скандальные инициативы карманным марионеткам. Во-первых, первым о том, что России «надо бы вручить» такой статус (он же — «волчий билет»), заговорил украинский зиц-фюрер Зеленский, обратившийся несколько дней назад с такой просьбой в адрес президента США Джо Байдена. Хозяин Белого дома и ранее был замечен в «неровном дыхании» к Украине, что вполне объяснимо. Националистические власти создали в свое время режим наибольшего благоприятствования бизнес-аферам его отпрыска Хантера Байдена, получившего хлебный пост в совете директоров нефтяной кампании Burisma. После того как эту комбинацию, позволившую семейству Байденов присвоить кругленькую сумму, вынутую, как мы понимаем, из карманов украинских налогоплательщиков, засветили оппозиционные депутаты Рады, были предприняты стоические усилия замять скандал, ради предотвращения которого Байден, тогда вице-президент, лично приехал в Киев. И принял непосредственное участие в смещении с должности руками бывшего президента Порошенко генпрокурора Виктора Шокина, осмелившегося «взять американский след».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Во-вторых, очень сильно представляется, что поэтому раньше Пелоси Блинкену позвонил сам Байден, который, скорее всего, порекомендовал последнему «дать делу ход». Только про это в СМИ «утечек», разумеется, не давали. Госсек, как водится — а куда ему деваться — «взял под козырек». Именно таким образом миру было явлено трогательное своей наивной непосредственностью «совпадение». Аккурат в канун сенатского обращения Блинкен «вдруг» делает неожиданнее заявление, что «последствия введенных против России санкций практически равносильны ее включению в список спонсоров терроризма, но в Госдепе изучают этот вопрос». О чём речь? А о том, что «спонсоры терроризма» — есть такой в США закон — подвергаются обструкции по целому ряду пунктов. Здесь и тотальный запрет на импорт из США продукции оборонного сектора (помните печально «знаменитый» по холодной войне КОКОМ — Международный комитет экспортного контроля [в коммунистические страны]?). И существенные ограничения по поставкам продукции «двойного назначения». И тормоза по финансовым проектам. И многое другое.

Между тем все эти ограничения в отношении России уже действуют. А вот статуса «спонсора терроризма» нет. Поэтому Блинкен и «кинул кость» Конгрессу, чтобы тот взял «грязную работу» на себя. А Госдеп — он «весь в белом», он не решения принимает, а реагирует на «запросы обсчественности», понимаешь…

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

В-третьих, и таким образом в деле о «статусе» для России появляется некий китайский аспект. Оказывается, введение в отношении какой-либо страны статуса «спонсора терроризма» позволяет применять санкции не только против нее, но и тех государств, которые поддерживают со «страной-изгоем» торговые отношения. Судя по интенсивности, с которой Вашингтон угрожает Пекину всеми земными и небесными карами за поддержку России, а также по обилию безосновательных выпадов с американской стороны в китайский адрес, которые явно рассчитаны на «поиск крайних», «статус» России приклеивается и для того, чтобы и дальше мешать развитию Поднебесной. И вводить против нее новые и новые санкции, запуская Пекин по «московскому кругу». Ибо решение такое давно принято, а повода не отыскивается. Ну так нужно этот повод создать, а если не получается — сфабриковать. Такова хваленая англосаксонская логика.

В-четвертых, интересны и показательны формальные основания для «спонсорского» статуса. Первое: Вторая чеченская кампания. И неважно, что республика сегодня процветает и быстро развивается, а ее глава Рамзан Кадыров непосредственно и лично принимает участие в СВО. В «кривых зеркалах» Вашингтона всё переворачивается с ног на голову. И становится понятно, что «чеченский» повод — от бессилия, что провалился и сгинул в начале 2000-х годов вполне определенный проект отторжения от России Северного Кавказа. Когда не получилось военным способом, и в Москве, и в Чечне нашлись силы, способные дать отпор западным спецоперациям и агентуре влияния, прислали с вопросом о Кавказе «мирного эмиссара» — правителя Монако князя Альбера II (2006 г.). А когда ответом послужила Мюнхенская речь (2007 г.), замаячили контуры так называемого «мирового финансового кризиса» (2008–2009 гг.). Разве не так?

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Второе основание — «поддержка сепаратизма» в Донбассе. Не обстрелы артиллерией ВСУ мирного населения региона, потерявшего за восемь лет необъявленной и преступной войны около 14 тыс. жизней, а поддержка «сепаратизма», то есть отделения Донбасса от фашистской Украины, где произошел кровавый государственный переворот. Оставим в стороне нюансы, есть куда более прямой и конкретный вопрос: а как быть с тайваньским сепаратизмом, который поощряется на уровне того самого Конгресса, что «топит» против «сепаратизма» в Донбассе? А, понятно: «у них» — разведчики, а «у нас» — шпионы. Кто бы сомневался, что у США и Запада на каждый чих имеется заготовленный «двойной стандарт»? Они ведь такие «исключительные»…

Заметим: столько времени всё это продолжалось, и Запад в упор катастрофу Донбасса не видел. Но стоило «взять за живое» киевских марионеток, и сразу в ответ — фонтан «благородного» гнева. Разве не подозрительно?

Не меньше вопросов и к претензиям в адрес России по признанию Абхазии и Южной Осетии. Кругом опять всё те же «двойные стандарты». Когда распадается СССР, и республики получают «независимость» от Москвы, одномоментно превращаясь в вассалов Вашингтона — это «хорошо». А когда одна такая республика, которую академик Андрей Сахаров как-то потроллил в Верховном Совете еще СССР, заявив, что «империи бывают большие и сильные, а бывают — маленькие и слабые», держит в колониальном рабстве окружающие ее народы, и эти народы от такого рабства освобождают — то это «непорядок». «Поддержка сепаратизма», понимаешь…

Третий повод «докопаться» — вообще курам на смех. «Дело Скрипалей», сфабрикованное британскими спецслужбами, в качестве «зацепки» для санкций если о чём и заставляет задуматься, то только о плотности вашингтонско-лондонского взаимодействия, в котором, и это одно из «открытий» украинского кризиса, далеко не однозначно, кто главный. Злые языки, конечно, поговаривают, что Борис Джонсон пал жертвой излишних амбиций по восстановлению Британской империи, некоторые из которых сильно напрягли Вашингтон. Но это, разумеется, слухи, распространяемые «врагами демократии и прав человека», а как иначе?..

Четвертый повод — Сирия — такой наглядный, что вернуть его Вашингтону бумерангом может кто угодно, даже без «пядей во лбу». Дело в том, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как и разнообразные «хорошие повстанцы», которые днем типа «мирные», а ночью — бандиты, это продукция США. В исторических анналах имеется даже название лагеря, где американские оккупанты Ирака собрали саддамовский генералитет, снабдили его экстремистской литературой и подселили соответствующих агитаторов и инструкторов. Это — печально известный лагерь «Кэмп-Букка». Так что «чья бы корова мычала» про терроризм, в самом деле…

Итак, суммируем.

Во-первых, резолюция Сената — еще не решение; решение, как мы уже поняли, принимает Госдеп. Если здравомыслие американскому внешнеполитическому ведомству откажет, то мы не удивимся. США в погоне за собственной якобы «исключительностью» давно уже «потеряли берега».

Во-вторых, понятно, почему Пелоси, а за ней Сенат так упражняются. Впереди промежуточные выборы, на которых верхняя палата обновится на треть, а нижняя — вообще будет избрана заново. И большинство экспертов считают, что всё это окажется не в пользу правящей Демократической партии. А ее главные оппоненты — республиканцы — устами своего будущего кандидата в президенты Дональда Трампа уже объявили об угрозе распада США. Если они возьмут обе палаты, то Байдена, скорее всего, ожидает импичмент. Понимая, что скоро всё поменяется, «представительское» и сенатское пока еще большинство старается испортить двусторонние отношения с Москвой чем сильнее, тем лучше. Чтобы труднее потом было восстанавливать.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

В-третьих, динамика международных процессов говорит о том, что инициатива в противостоянии с Западом переходит к Востоку. Провал визита американского президента в Саудовскую Аравию особенно нагляден на фоне резкого ускорения российско-иранско-турецкого сближения. Американской стороне срочно нужна хоть какая-то «перемога», вот они ее и изображают. И здесь все средства хороши, включая, конечно же, переваливание с больной головы на здоровую.

Наконец, в-четвертых, в США уже усвоили, что такие действия не останутся без ответа. Нельзя исключить, что он может быть зеркальным, и Вашингтон получит статус «спонсора терроризма» за его действия не только в Ираке, Ливии и Сирии, но и за систематический подрыв международно-правового режима. Например, проведение «саммита демократий», выдвижение концепции «мира на правилах», которая противоречит Уставу ООН и рассчитана на поддержку проамериканского экстремизма. Очень похоже, что Запад, не сумев изолировать Россию, сам обособляется от остального мира. Как говорил идеолог войны цивилизаций Сэмюэль Хантингтон, «The West against the Rest» — «Запад против остальных». Как говорится, скатертью дорога. А цыплят — по осени посчитаем.

Все эти невразумительные, порой откровенно смешные телодвижения — от тотального и беспросветного бессилия. Если лет двадцать назад слово, произнесенное в Вашингтоне, становилось законом, и все «брали под козырек», то сейчас ситуация поменялась кардинально. Разве что не посылают открытым текстом, и то лишь пока. Ну, приклеят нам этот «статус», что заведомо получит оппозицию большинства в мире, особенно среди развивающихся стран. Ну, получат с нашей стороны симметричный или асимметричный ответ. Что изменится? Ровным счетом ничего, ибо народы мира открыли глаза и осознали, что «король — голый!». И чтобы загнать их обратно в «стойло» глобализации, нужно победить в мировой войне, победа в которой для США не только не гарантирована, но и с каждым годом, по мере выравнивания глобального силового баланса, ее перспектива становится всё призрачнее. Так что никаких мостов американцы не сжигают. И в конечном счете, помахав кулаками, Вашингтону всё равно придется договариваться.