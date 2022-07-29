Заявление главы Нью-Йорка Эрика Адамса о том, что «Уолл-стрит рушится», а сами США впадают в такой финансовый кризис, «какой вы даже представить себе не можете», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 29 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Никогда ещё так не было плохо в Америке, как при Путине», — заметил Макс Т.

Слова, прозвучавшие из уст мэра Нью-Йорка, произвели странное впечатление на многих пользователей интернета. Граждане поверить не могут в то, что крушение Америки, которое растянулось на десятки лет, наконец-то подходит к своему апогею.

«Это же хорошая новость? Я правильно всё понимаю?» — задаётся вопросом Александр С.

«Экономике США крах, американский рынок разрушен, доллар рухнул… ну наконец-то, дорогие россияне, мы заживем как люди!» — радуется Симон В.

Некоторые комментаторы уверены, что президент США Джозеф Байден, которого с самого начала его правления преследовали неудачи, специально был посажен на это место, чтобы стать гробовщиком той Америки, которую мы знали.

«Так Байден всё для этого сделал. Больной дед вместе с собой сведёт в могилу всю Америку», — считает Виталий Ч.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Часть людей полагает, что вслед за финансовым кризисом в США начнутся куда более серьёзные проблемы, которые в конечном итоге обернутся для Штатов государственной катастрофой.

«Это ещё цветочки, ягодки будут впереди», — уверен Владислав В.

«Это правда. Осенью, примерно в октябре, начнётся закат всего западного мира. Великая блудница будет повержена. Всё на Западе будет в руинах. Весь мир будет приветствовать торжество справедливости», — предрекает Юрий Э.

Ряд пользователей указывает на то, что столкновение с Российской Федерацией проявило в Америке все её слабые стороны.

«Началась агония из-за потери бизнеса и рынка сбыта в России, а также после того как Запад сам себя отрезал от дешёвых энергоресурсов. Это приносило Западу колоссальный доход. Но они готовы развязать войну против тех, кто указал им на дверь. Уходя, уходи — это не про них», — отметила Nadejda S.

Нашлись и те, кто предупреждают, что крушение такого крупного колосса, как Соединённые Штаты Америки, не пройдёт без последствий для всего остального мира.

«Китайцы призвали своё население готовиться к войне. Не думаю, что это будет классическая война, но готовиться к чему-то нам точно необходимо. Америка свою власть над этим миром просто так отдавать не собирается. Вгрызётся всем в горло, кто попытается её скинуть с трона», — написал Андрей Н.

«Америке наступит конец. Это неминуемо. Но перед концом своего главенства эти маньяки угробят множество людей! Сначала они устроили кровавую историю на Украине, а теперь готовят к тому же Китай. Мы на пороге третьей мировой войны. Только благодаря глобальным конфликтам США позволяли себе перезагрузиться и снова оказаться в дамках. Но вечно это повторяться не может. Китай и Россия не дадут Америке обвести себя вокруг пальца», — указывает Павел И.

Напомним, 29 июля американское издание New York Post опубликовало материал, согласно которому глава Нью-Йорка Эрик Адамс заявил на мероприятии в Стейтен-Айленде, организованном некоммерческой организацией Project Hospitality, о том, что «Уолл-стрит рушится», а сами США впадают в такой финансовый кризис, «какой вы даже представить себе не можете».