Заявление вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что российские власти разработали план полного восстановления Мариуполя (Донецкая Народная Республика) в течение трёх лет, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 29 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

«Это будет русский город!» — пишет Александр М.

Многие пользователи были ошарашены грандиозными планами российских властей. Три года для города, чья инфраструктура сильно пострадала в ходе боевых столкновений, — это крайне сжатый срок.

«Всего за три года! Это же потрясающе! Так скоро люди начнут нормально жить!» — удивляется Нина С.

«Русские своих не бросают! Конечно, мы поможем Мариуполь восстановить! Там наши люди живут!» — отмечает Глеб Д.

Некоторые комментаторы уверены, что Россия не бросит Мариуполь в беде, потому что рано или поздно этот город окажется в составе Российской Федерации, вместе со всеми другими населёнными пунктами Донбасса.

«Поддерживаю! Город надо восстановить и присоединить целиком всю Донецкую, а вместе с ней и Луганскую Народные Республики», — указывает Роман К.

«Мариуполь будет восстановлен в любом случае. Это будет город в составе Донецкой области Российской Федерации. Само собой, его поднимать будут. Да более того, город и сам может восстановиться, ведь там всё для этого есть: порт, заводы и смелые трудолюбивые люди. За Мариуполь у всех должна быть душа спокойна. Мариуполь будет жить!» — убеждён Александр Н.

Часть людей верит, что Россия сделает из трагичного Мариуполя город-сказку. Шрамы прошлого останутся лишь в учебниках истории.

Никита Третьяков ИА REGNUM Улица Мариуполя

«В Мариуполе через три года будут парки с красивыми клумбами, тротуары из фигурной плитки, бесплатный общественный транспорт с подъёмниками для инвалидов. А также будут современные комфортабельные дома с просторными квартирами. Мариупольцы наконец-то получат всё то, чего их лишал киевский режим долгие годы», — пишет Rotabler S.

Ряд пользователей беспокоится о том, чтобы в дело по восстановлению Мариуполя не пробрались предприимчивые граждане, которые готовы руку нагреть на всём и ни перед чем не остановятся.

«Обещание — это одно, а на деле — совсем другое. Надеюсь, планы в правительстве расчертили осознанно, и они сойдутся с реализацией», — написал Владимир К.

«Главное, что бы все, кто ответственен за восстановление Мариуполя, головой отвечали за каждый вложенный рубль. Это вам не очередную 25-этажку в Питере ставить. Этот город сильно пострадал, люди в нём очень много горя пережили. Мы должны к ним со всей заботой отнестись и не устраивать тут бизнес-шмизнес. Начальники должны знать, что в случае чего они тут же за решёткой окажутся!» — поделился своим мнением Геннадий А.

Напомним, 29 июля вице-премьер Марат Хуснуллин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным о том, что российские власти разработали план полного восстановления Мариуполя (Донецкая Народная Республика) в течение трёх лет. Отмечается, что будут восстановлены аэропорт и трамвайное сообщение, кроме того, будет построена новая транспортная инфраструктура, включая «новый транспортно-пересадочный узел, где будет железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии».