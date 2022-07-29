Уголовное дело, которое возбудили воронежские следователи в связи с осквернением кладбища группой несовершеннолетних, взбудоражило интернет-сообщество. Граждане выразили своё отношение к этому 29 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

«Докатились! Никакого уважения даже к покойным!» — пишет Владислав В.

Пользователи интернета оказались в ярости из-за того, что подростки осквернили кладбище. Граждане в большинстве своём выступили за самые суровые меры наказания в отношении этих несовершеннолетних.

«Надо, чтобы это вызвало широкий резонанс в стране. Долго ли мы будем принимать этих моральных уродов просто за детей? Не пора ли им начать отвечать по всей строгости?» — задаётся вопросом Нина Р.

Некоторые комментаторы считают необходимым, чтобы это уголовное дело не растворилось в воздухе, а завершилось конкретными тюремными сроками для осквернителей.

«Наказать надо по всей строгости, чтобы знали, что делают. Да, жестоко, но пусть родители этих моральных уродов слёзы льют. Общество должно бороться с проявлениями такого кошмара», — поделилась свои мнением Татьяна П.

«Сначала на зону для малолеток, а потом и на общий режим! На десяточку за такое поведение посадить надо, не меньше», — требует Alexey V.

Часть людей полагает, что родственники усопших не будут против, если подростки на своей шкуре почувствуют всю тяжесть содеянного ими преступления.

«Родственникам тех, кто похоронен в осквернённых могилах, следовало бы предъявить такие суммы для возмещения морального ущерба, чтобы родителям этих уродов самим захотелось бы пришибить свои чада», — отметила Марина Б.

Другие же наоборот, сомневаются, что к детям следует применять такие жёсткие меры, ведь совершили они эти деяния не от большого ума.

«Не знаю, что с такими делать. Многие считают, что надо им наработать срок. Но зачем они в зоне? Чему их там научат?» — спрашивает Дмитрий Б.

«Как бы кому ни хотелось наказания для этих малолеток, всё-таки во всём виноваты их родители. Детей бы этих, покалеченных на голову, я бы в психбольницу отправил, а не в тюрьму. Они просто неадекватные, за решёткой они здоровее явно не станут», — считает Кирилл В.

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Нашлись и те, кто считают, что в обществе наблюдается большая проблема, выражающаяся в том, что всё больше и больше детей в России оказывается выброшено на обочину жизни, как в моральном, так порой и в материальном плане.

«В нашем обществе, как и во многих других, есть серьёзные проблемы. И власти почему-то ничего с этим не делают. Дети сходят с ума, творят разного рода ужасы. Ни идеологии, ни образования, ни нормальной семьи. Это кошмар какой-то», — написала Мария М.

«Очень хочется верить, что когда-нибудь к этим отморозкам придёт момент осознания, и им станет стыдно за содеянное», — пишет Любовь С.

Напомним, 29 июля на сайте следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области была опубликована информация о том, что по факту появления в социальных сетях видеозаписи, на которой запечатлено, как подростки в Воронеже совершают ряд противоправных действий на местном кладбище, было возбуждено уголовное дело по статье «Осквернение мест захоронений, совершённое группой лиц». Несовершеннолетних, подозреваемых в преступлении, доставили на допрос, во время которого они признались в содеянном.