Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что республика рассчитывает дополнительно закупить 700 миллионов кубометров газа у Российской Федерации, «и тогда мы будем полностью в порядке», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 29 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Здравые политики занимаются проблемами своей страны, как Орбан, к примеру, а не кричат: «Мы не будем покупать газ у России, потому что мы хотим поддержать Украину». Пожалуйста, не покупайте. Зима близко, зелёная (коричневая) навозная энергетика вас не спасёт. Всё равно газ у России будете покупать!» — указывает Валентина С.

Многие пользователи пришли к выводу, что такой подход со стороны премьер-министра Венгрии, который, находясь в окружении американских вассалов, готов отстаивать интересы своего собственного народа, вызывает только уважение.

«Они с этим энергетическим кризисом вообще справиться не могут без России. То Венгрия начала у нас снова закупать газ, то Латвия говорила о том, что официально отказывается от нашего газа, а в итоге всё равно не смогли и покупают газ через посредника. Украина так вообще у Словакии газ начала приобретать. В общем, сколько бы они там ни орали о том, что российский газ им не нужен, всё равно они никогда от него отказаться не смогут», — уверена Нина И.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Некоторые комментаторы подозревают, что венгры уже успели реализовать купленный ранее у России газ, а теперь на вырученные деньги готовы закупить дополнительные объёмы топлива.

«Странно. Венгрия же по контракту нормальный такой объём газа себе закачала. Неужели уже успели всё продать своим соседям? Вот ведь предприимчивые венгры! Уважаю такой подход!» — написал Алексей С.

Часть людей полагает, что Венгрии, которая не стала вставлять нож в спину Российской Федерации, надо помогать.

«А чего не купить по дешёвке? Венгрия — это наша надежда на прорыв, на развал ЕС, на светлую память о прошлом, в котором наши венгерские друзья вставали на защиту лагеря социализма ещё в 1956 году. Мы будем Венгрии продавать дешевле всех, назло умирающей в муках от холода и голода Европе», — пишет Вячеслав О.

Ряд пользователей указывает на то, что власти Венгрии наполняют карманы за счёт российского газа, но деньги им достаются от русофобских стран, что не может не коробить сердце русского человека.

«Для Венгрии газа не жалко, но только нельзя им позволять подкармливать своих соседей. Просто хочется, чтобы Европа наконец-таки получила сполна за свои антироссийские санкции и поддержку неонацистского режима на Украине», — отметила София З.

«Если для себя, то почему бы нам не продать газ венграм. Но только при том условии, что ни грамма русского газа в другие страны, по типу Германии или Польши, не попадёт. Пусть русофобы страдают!» — требует Михаил П.

Напомним, 29 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth о том, что республика рассчитывает дополнительно закупить 700 миллионов кубометров газа у Российской Федерации. Политик отметил, что в планах заключить соответствующий контракт в течение лета этого года.