Информация, согласно которой группа членов палаты представителей Конгресса США в скором времени намерена внести на рассмотрение законопроект о признании Российской Федерации государством — спонсором терроризма, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 29 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Где-то в голос ржут исламистские террористы, которые появились чудесным образом там, куда ступила нога американской солдатни», — написал Александр К.

Многие пользователи справедливо заметили, что организацией и спонсированием терроризма на этой планете на протяжении десятилетий активно занимаются сами американцы и они даже не стесняются об этом открыто заявлять.

«И это говорят те, у которых не то что руки, которые рылом своим с головой залезли в кровь десятков стран мира. Да у америкашек после всего, что они на планете сделали, вообще нет права кого-либо судить. Это по их элите трибунал плачет!» — пишет Николай Г.

«Страна, создавшая «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теперь вдруг обвиняет Россию, которая всё время боролась с террористами, в спонсорстве терроризма. Абсурд», — считает Дмитрий Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что Америка организовывала и продолжает устраивать госперевороты в разных странах мира, используя при этом в качестве инструмента радикалов, террористов и просто военных преступников.

«Пусть скажут это самим себе. Это американцы курировали антиконституционный преступный государственный переворот в Киеве, с массовым программированием и подчинением украинцев как колонии США», — призвал Rotabler S.

Часть людей полагает, что США уже попросту обнаглели от своей безнаказанности, поэтому мировым государствам следует объединить усилия, чтобы загнать этого зверя в стойло.

«А за свои поступки они не хотят ответить? Тем более, если учитывать тот факт, что они поставляют оружие украинским нацистам», — подметил Александр Е.

«Ну всему миру надо тоже признать США террористами и спонсорами. Весь мир же видит, как они поставляют оружие против мирного несогласного населения, несут угрозу миру своими биолабораториями, которые размещают в других странах», — пишет Наталия Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Ряд пользователей указывает на то, что в Америке прекрасно понимают, что никакой терроризм Россия не спонсировала, просто им очень нужно обвинить нашу страну во всех смертных грехах, чтобы таким образом повестить на нас все свои грехи.

«Это очередной пропагандистский ход со стороны Запада. Они вновь пытаются обвинить Россию в том, чем она не занимается. Запад уже слишком давно поставил себя перед миром как крупнейший лжец!» — указывает Артём Н.

«Вместо того чтобы искать выход из экономического кризиса, лидеры США пытаются уличить Россию во всех происходящих бедах на планете. Одно непонятно, что это им даёт?» — задаётся вопросом Игорь Р.

Нашлись и те, кто уверены, что за душой у российского руководства всё-таки имеется грешок, который заключается в том, что наша власть доверилась и оказывала содействие несколько десятилетий мировому злу в лице США.

«Интересно, каких террористов вдруг, по мнению США, спонсировала Россия?» — задаётся вопросом Александр Б.

«Если так подумать, то российская власть спонсировала американскую экономику. А раз США являются главным террористом на этой планете, то да, мы поддерживали террористов в Вашингтоне», — отметил Геннадий О.

Напомним, 28 июля газета Politico опубликовала материал, согласно которому группа членов палаты представителей Конгресса США в скором времени намерена внести на рассмотрение законопроект о признании Российской Федерации государством — спонсором терроризма.