В том, чтобы в Сербии как можно скорее было сформировано новое правительство, заинтересован в первую очередь не президент Александр Вучич, а коллективный Запад. Такое мнение ИА REGNUM высказала директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович.

Иван Шилов ИА REGNUM Голубац, Сербия

Напомним, что парламентские выборы в Сербии прошли 3 апреля, но новое правительство всё еще не сформировано, так как официальные результаты из-за пятикратного повторения голосования на одном из участков были объявлены только недавно. Пока президент Вучич принимает решение, кому доверить формирование нового кабинета, посол США в Сербии Кристофер Хилл заявляет, что будущее правительство должно быть полностью прозападным, так как «для Сербии не осталось другого пути».

Usembassy.gov Посол США в Сербии Кристофер Хилл

«В интересах Вучича как можно дольше тянуть с формированием правительства, так как Запад всё более настойчиво требует, чтобы это новое правительство Сербии сразу же занялось некоторыми крайне непопулярными среди населения вопросами, в первую очередь, введением санкций против России. Без легитимного правительства Вучич не может принимать такие решения. Поэтому президент Сербии со своей стороны максимально откладывал формирование правительства, в то время как Запад настаивал на том, чтобы оно заработало как можно скорее», — рассказала Трифкович.

Эксперт ожидает, что состав будущего правительства не сильно изменится по отношению к предыдущему, так как Вучич выберет те кадры, которые он считает лояльными себе. Это, например, посол Сербии в США Марко Джурич, министр иностранных дел Никола Селакович, мэр города Нови-Сад Милош Вучевич, политик Бранко Ружич, который является членом Социалистической партии Сербии, но, несмотря на это, весьма близко сотрудничает с Вучичем, добавила Трифкович.

European People's Party Александр Вучич

«Что касается проамериканских кадров в составе будущего правительства, я ожидаю, что место в кабинете министров сохранят главы энергетического и финансового ведомств Зорана Михайлович и Синиша Мали. Говорить же о пророссийских кадрах — сложный вопрос, так как в Сербии не так много политиков пророссийской ориентации», — полагает Трифкович.

По её словам, для России важно, сохранит ли Михайлович свой пост министра энергетики, так как именно она активно работает над диверсификацией источников снабжения Сербии энергоносителями.

«Уменьшить влияние России на Балканах — это цель США, а роль Михайлович состоит в том, чтобы реализовать эту задачу в Сербии. Поэтому для российско-сербских отношений было бы хорошо, если бы она не была министром энергетики в новом правительстве. Если Михайлович сохранит свой пост, это будет определенным показателем того, какую энергетическую политику в последующие четыре года будет вести Сербия», — рассказала Трифкович.

Эксперт считает, что новое сербское правительство продолжит вести такую же внутреннюю политику, как и предыдущее, и все внутриполитические проблемы, которые существуют сегодня, останутся открытыми и впредь.

Когда речь идет о внешней политике, здесь важна позиция, которую правительство займет по отношению к главным требованиями Вашингтона, Лондона и Брюсселя, касающихся введения санкций против России и подписания соглашения о «нормализации отношений» с сепаратистским Косово, отметила Трифкович.

«Запад уже открыто говорит, что Сербия должна подписать соглашение о «взаимном признании» с Косово как с независимым государством. Также Брюссель настойчиво требует, чтобы Белград согласовал свою внешнюю политику с политикой ЕС, что подразумевает присоединение к антироссийским санкциям. Третий важный момент — это отношение к Республике Сербской. Запад ожидает, что режим в Белграде дистанцируется от лидера сербов в Боснии и ГерцеговинеМилорада Додика и перестанет оказывать помощь сербской автономии в составе БиГ. Важно, какую позицию по этому поводу займет правительство, но еще важнее, какую позицию займет президент Вучич. Мы знаем, что в действующей структуре власти он играет главную роль», — пояснила Трифкович.

DEMOKRATSKA STRANKA DS Милорад Додик

Эксперт напомнила, что до настоящего времени Сербия вела такую внешнюю политику, которая подразумевала развитие отношений с ЕС, США, Россией и Китаем. Поэтому эта внешнеполитическая стратегия получила название «политика четырех опор». Тем не менее, продолжила Трифкович, Запад открыто требует от Сербии разорвать свои исторические связи с Россией и отвернуться от сотрудничества с Китаем. По её мнению, в Сербии в настоящее время ведется агрессивная кампания не только против российского влияния, но и против китайского.

«Я считаю, что Европейское сообщество после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии уже не имеет прежнего суверенитета, и что оно в первую очередь выполняет заказы Вашингтона. Это неудобная позиция для Александра Вучича, так как в лице Меркель он имел хорошего союзника и в определенном смысле защитника. Теперь он не может ожидать понимания со стороны Брюсселя. Это может быть одной из причин, почему Вучич откладывает формирование правительства», — допустила эксперт.

Официальное интернет-представительство президента России Ангела Меркель

Трифкович отметила, что в сентябре в США пройдут выборы в Конгресс, на которых, по различным прогнозам, большинство голосов получат республиканцы. Вучич, по всей видимости, считает, что изменения в структуре конгресса приведут к тому, что давление на Сербию на двух ключевых направлениях — введение антироссийских санкций и подписание окончательного соглашения с Косово — уменьшится, добавила эксперт.

«Еще один момент касается специальной военной операции России на Украине. Существовала надежда, что до сентября эта операция закончится, и что после этого Запад не будет так упорно настаивать на присоединении Сербии к санкциям. Но я считаю, что этого не будет, и что эти ожидания были беспочвенными», — рассказала Трифкович.

По ее словам, приоритетом внешней политики Сербии всё еще является вступление в ЕС, хотя Евросоюз потерял привлекательность для ее граждан.

«Поддержка населения евроинтеграции Сербии находится на историческом минимуме — примерно 44% граждан поддерживает вступление их страны в ЕС. Есть и другой интеграционный проект — «Открытые Балканы», за которым, по всей видимости, стоит Вашингтон. Я считаю, что интеграция с Албанией в таком виде, в каком она предлагается в рамках этого проекта, не в интересах Сербии. От того, какую позицию новое правительство займет по отношению к внешнеполитическим проектам, зависит и будущее Сербии», — заявила Трифкович.

Эксперт считает, что санкции, которые Сербия могла бы ввести против России, не нанесут особого вреда российской экономике, тем более учитывая то, что экономика России выдерживает даже санкции Запада. Тем не менее это был бы исторический прецедент, который бы негативно повлиял на сербско-российские отношения, продолжила Трифкович.

Драгана Трифкович Внешнеполитические решения будущего правительства во многом будут обусловлены и возможной реакцией населения. Я считаю, что для большинства граждан Сербии введение санкций против России неприемлемо — как показывают последние опросы, около 85% населения выступает против. Это заведомо ставит будущее правительство и президента Вучича в весьма неудобное положение. Не надо исключать оба сценария. Первый: правительство решает присоединиться к санкциям. Это может вызвать большое недовольство граждан, протесты и нестабильность. Второй: правительство отказывается ввести санкции и тогда Сербию тоже ждет нестабильность, только источник нестабильности будет уже не в настроении общества, а придет извне.

Трифкович полагает, что в любом случае предстоящая осень и зима в Сербии будут чрезвычайно динамичными в политическим смысле.

«Для Сербии, так же как и для Балкан в целом, любая дестабилизация опасна. На балканских странах, которым всё еще не удалось достичь внутренней стабильности после войны на пространстве бывшей Югославии, это сказалось бы весьма отрицательно. Но для Запада ключевой вопрос не в том, какие последствия произведут их действия на Балканах, а каким образом они могут побороть прежде всего российское, но и китайское влияние в регионе. Для них дестабилизация может быть единственным выходом, который обеспечит им сохранение теперешней позиции. В настоящее время Великобритания и США имеют огромное влияние на Балканах, и в Сербии тоже», — подытожила Драгана Трифкович.