Известие о том, что ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки, где содержатся украинские военнопленные, спровоцировало широкий общественный резонанс в интернете. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Ракетный удар ВСУ по Еленовке. Специальная военная операция России по защите Донбасса. Восток. 29.07.2022 ИА REGNUM

«Заметание следов своих преступлений укронацистским правительством. Однозначно, это террористическое правительство», — отметил Олег.

«Когда были в Азовстали, были героями. За них слово держали, но не помогали спасением. Когда поняли, что слова не спасут, решили сдаться. А теперь в них не нуждаются, можно и ликвидировать. В принципе, если их просто отдать действующей власти просто так, их всё равно ликвидируют, так как будут думать, что они всё рассказали, либо стали агентами Кремля. Думаю, мозги после этого у оставшихся в живых встанут на место, начнут рассказывать больше, чем до текущего времени», — рассуждает Кирилл Б.

«Укры в отчаянии, и они не погнушаются использовать любые методы», — считает Марина.

«Запад заметает следы своих преступлений», — отметил Игорь.

«Шакальё укровское», — подтверждает Светлана.

«Зеленскому наплевать на свою армию, свой народ. Отработанный ресурс можно и уничтожить (много лишнего могут наговорить). Руки по локоть в крови. Клоун-убийца», — считает Юлия Сидорова.

«Не удивлюсь, если знали куда бьют. Всё это чисто фашистские методы, чтобы свои не сдавались. Всё очевидно: война эта не за людей, не за украинцев, не за народ. Государство закончилось ещё в 2014 году. Как долго люди Украины будут доходить до того, что этих преступников, наемников, консультантов запада и США необходимо убирать как можно скорее?» — поделился мнением Данила Грушевский.

«Теперь уцелевшие «азовцы» будут более разговорчивы, надеюсь. Война войной, но… для войны тоже есть определенные законы. Украина стреляет по детям, по женщинам и старикам, добавьте теперь и пленных, причем своих… Грешно, наверно, говорить такое, но… только полное уничтожение Украины… другое не должно быть», — поделился мнением Виктор Пантелеев.

«Мне интересно, есть в истории войн такие прецеденты? Кто-либо ранее такое делал? Или это ноу-хау Зеленского и Ко?» — спрашивает Марина Гусева.

«Что-то мне подсказывает, что Зеленский и сам уже догнал, в какой замес попал, но продолжает стоически строить хорошую мину при плохой игре. Выбора-то у него всё равно нет. Ручной президент, способный только балаболить. Сам ничего не решает, кажись, полномочий не выделили», — считает Никита Самойлов.

«Киевский режим в очередной раз доказал, что люди ему нахрен не нужны, даже те, кто сейчас здесь будет мочиться в штаны и кричать «слава Украине», не обольщайтесь, хохлы, как только вы станете отработанным материалом, киевский режим отправит вас и вашу семью к Бандере, даже глазом не моргнув…» — считает Елена.

V&A Dudush Еленовка. ДНР

«Это отличная помощь от Украины в утилизации нацистской погани. Денацификация на марше! ВСУ могут и Монику с прочими главарями вальнуть — мы будем не против, а сами что-то всё не решимся», — иронизирует Дмитрий Молодцов.

«У мафии длинные руки» ©. И называются они HIMARS, для чего и завезены в недострану. Бандеровцы радовались, что это им подкрепление, а теперь выяснилось, что главное назначение — заткнуть рты исполнителям преступлений амеровских фашистов. Ремейк событий конца Великой Отечественной войны, когда бегущие гитлеровцы бросали своих кровавых подручных», — рассуждает С.

«Сейчас украинские власти будут обвинять Россию в этом ударе. Чудовищно», — заметил Никита Тепляков.

На Украине тоже решили прокомментировать удары по тюрьме в Еленовке. Правда, пишет Reuters, там заявили, что это Россия таким образом пытается скрыть пытки и убийства украинских заключенных.

«Сами ударили, а виновата опять Россия. Впрочем, ничего нового…» — смеется Вадим Переверзев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Штаб ДНР известил, что погибших больше — 53 военнопленных.

В Минобороны эту провокацию назвали вопиющей, совершённой с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.

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