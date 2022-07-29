«Военные [США] считают, что сейчас это не очень хорошая идея», такое замечание сделал американский президент Джо Байден по поводу запланированной на август поездки спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Беспокойство главы Белого дома кажется вполне оправданным. Признает риски и сама Пелоси, которая, касаясь этой темы, отметила: «Возможно, военные боятся, что наш самолет будет сбит китайцами или что-то в этом роде». Эти заявления показывают, что Соединенные Штаты, вероятно, получили разведывательные данные или частное предупреждение от Китая о том, что Пекин, в случае если Пелоси действительно посетит Тайбей, намерен пойти на беспрецедентный и крайне эскалационный ответ, пишет научный сотрудник Совета по международным отношениям Дэвид Сакс в статье, вышедшей 29 июля в Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Двухчасовой телефонный разговор между президентом Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином, который состоялся 28 июля, похоже, мало чем поспособствовал разрядке ситуации. В официальном китайском резюме разговора приведены слова Си, который предупредил американского президента, что «те, кто играет с огнем, сами от него погибнут».

На фоне возможного визита Пелоси у американских политиков остается не так много хороших вариантов действий. Если спикер палаты представителей отменит свою поездку, такой шаг, вероятно, подтолкнет Китай к усилению давления на Тайвань и нанесет удар по уверенности тайваньской общественности в своем будущем. С другой стороны, визит, если он состоится, вероятно, спровоцирует кризис, поскольку Китай посчитает, что должен отреагировать, чтобы его угрозы не сочли пустыми.

Однако неправильно думать, что только от планов Пелоси зависит, материализуется или нет противостояние в Тайваньском проливе между КНР и США. На самом деле Соединенные Штаты и Китай стремительно приближаются к такому кризису, и он будет гораздо более рискованным, чем предыдущие противостояния. Китай, обладающий значительным военным потенциалом и меньше заботящийся о сохранении своих отношений с Соединенными Штатами, теперь с гораздо большей готовностью будет отвечать на предполагаемую провокацию эскалацией, чем это было во время предыдущих кризисов.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Учитывая вероятность кризиса или даже конфликта, Соединенным Штатам следует уделить основное внимание тому, чтобы у них была возможность встать на защиту Тайваня и помочь острову подготовиться к потенциальному вторжению. Именно эти цели, а не символические жесты, должны определять курс США в предстоящие решающие годы.

Сакс отмечает, что обострение вокруг Тайваня происходит не в первый раз. На Тайвань ездили спикеры палаты представителей США и до Пелоси, как и делегации от Конгресса. Что отличает визит Пелоси, так это то, что он состоится в то время, когда Пекин считает, что Соединенные Штаты отходят от своей политики одного Китая. И в последние годы в дипломатии США в отношении Тайваня произошли заметные изменения.

В 2020 году бывший госсекретарь Майкл Помпео направил поздравления президенту Тайваня Цай Инвэнь в связи с ее инаугурацией. Администрация Дональда Трампа принимала тайваньских дипломатов в Государственном департаменте и в других зданиях федерального правительства, от чего не отказалась администрация Байдена. Госсекретарь Энтони Блинкен публично назвал Тайвань «страной». Кроме того, продолжает Сакс, с момента последнего кризиса в Тайваньском заливе прошло более четверти века. С тех пор Китай в значительной мере нарастил свое военное оснащение.

Не за горами гораздо более опасная эра для отношений по обе стороны пролива. Си поставил цель добиться «великого омоложения» Китая к 2049 году, и предварительным условием для достижения этой цели является объединение с Тайванем. И вполне вероятно, что китайский лидер захочет добиться этих целей быстрее, чем предполагает эта временная шкала: Си вряд ли доживет до 2049 года (ему будет около 100 лет), и он сказал, что этот вопрос не может передаваться из поколения в поколение. Это означает, что он хотел бы добиться, по крайней мере, значительного прогресса в вопросе о статусе Тайваня или решить его полностью, пока он еще у власти.

«Я бы не стал недооценивать решимость председателя Си утвердить контроль Китая — контроль Китайской Народной Республики — над Тайванем. Я думаю, что подобные риски с каждым годом становятся выше», — отметил недавно директор ЦРУ Уильям Бернс.

Укрепив свое правление на предстоящем партийном съезде, оттеснив соперников и поставив лоялистов на критические позиции, Си получит больше свободы действий для достижения своих целей.

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Чтобы предотвратить наихудшие возможные последствия этого опасного нового этапа, администрация Байдена должна инициировать всесторонний пересмотр политики США в отношении Тайваня. Этот шаг давно назрел, учитывая, что в последний раз такой обзор проводился в 1994 году и за прошедшие годы произошли значительные изменения в динамике по обе стороны пролива. Руководящим принципом политики США должно быть сдерживание нападения Китая на Тайвань. С этой целью Соединенные Штаты должны ясно дать понять, что они применят силу, чтобы встать на защиту Тайваня.

Помимо таких заверений, правительство США должно пойти на наращивание боевого потенциала Тайваня. Соединенные Штаты должны помочь Тайваню в реформировании своих резервных сил и развитии сил территориальной обороны, одновременно подталкивая Тайбей к увеличению расходов на оборону и инвестированию в асимметричные возможности, такие как ракеты, морские мины и переносные средства ПВО. Американские политики также должны работать с Тайванем, чтобы подготовить его гражданское население к возможному нападению Китая. Это потребует планирования того, как поддерживать достаточное количество продовольствия, топлива и медикаментов во время конфликта.

Между тем, чтобы снизить вероятность противостояния, Соединенным Штатам следует пересмотреть действия, которые способствуют напряженности, но не повышают значимо потенциал сдерживания или устойчивость Тайваня. В ближайшие годы двустороннее сотрудничество в области безопасности между Соединенными Штатами и Тайванем должно будет расшириться, но такая деятельность не должна предаваться огласке. Высокопоставленные официальные лица США должны посещать страну, когда для этого есть веская причина, например, для обсуждения американо-тайваньских торговых отношений или сотрудничества по глобальным вопросам здравоохранения. Если Соединенные Штаты считают, что назревает кризис, символическая поездка на высоком уровне могла бы быть полезной, чтобы послать сигнал Китаю, но до тех пор, пока этот день не наступит, высокопоставленные чиновники не должны приземляться в Тайбее ради самого визита.

С этой точки зрения, запланированный визит Пелоси нецелесообразен. Хотя Тайвань вряд ли добьется от этого каких-либо ощутимых успехов, именно на него ляжет основная тяжесть любого ответа Китая. Но Пелоси вряд ли отменит поездку; она может почувствовать, что это ее последняя возможность продемонстрировать свою поддержку Тайваню, учитывая, что она вряд ли останется спикером после промежуточных выборов. Кроме того, основой ее политической карьеры была жесткая позиция в отношении Китая. Теперь, когда визит стал достоянием общественности и в Конгрессе имеется значительная двухпартийная поддержка ее поездки, также будут политические последствия, если её планы закончатся отменой.

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Таким образом, наилучшим развитием событий для Пелоси было бы отложить свою поездку до окончания промежуточных выборов и совершить ее до следующей сессии Конгресса, которая совпадет с завершением съезда КПК. Си, скорее всего, расценит любую отсрочку как победу Китая, подобно тому, как председатель КНР Цзян Цзэминь представил кризис 1995–1996 годов в том же свете, и Пелоси по-прежнему сможет считать поездку частью своего наследия.

Тем временем Пелоси может принять закон, который повысит обороноспособность Тайваня, потенциально включая такие положения, как установление приоритета поставок оружия на остров или запуск программы иностранного военного финансирования с Тайбеем. Законопроект также может предоставить администрации Байдена полномочия вести переговоры о всеобъемлющем торговом соглашении с Тайванем. При подготовке к будущему кризису вокруг Тайваня такие существенные меры будут иметь гораздо большее значение, чем любой символический жест.