Для развития таймшер-индустрии в России не хватает ряда важных факторов, среди которых самым важным является участие государства. О перспективах таймшеринга в России ИА REGNUM рассказал представитель ассоциации «Рустайм» Богословский Сергей.

Иван Шилов ИА REGNUM Апартаменты

«Рынок таймшера в Российской Федерации в настоящее время не отрегулирован на законодательном уровне, в связи с чем требуется дополнительное внимание к данному вопросу с целью его проработки и, в дальнейшем, внесения законопроекта о таймшере на рассмотрение в Государственную думу и создания единого отраслевого регулятора сферы таймшера. Безопасно выстроенная модель системы продаж таймшер-продуктов через оказание консультативно-технической поддержки и сопровождение потенциальных участников рынка позволят развить новое направление отдыха в России», — отметил эксперт.

По его мнению, становление цивилизованного рынка таймшера в России займет годы. «Этот непростой путь прошли практически все страны. Там также были множественные случаи мошенничества и обмана и громкие судебные процессы между потребителями и продавцами таймшер-продуктов — до тех пор, пока не вмешалось государство с разработкой и введением соответствующих законодательных мер», — пояснил Богословский.

Он подчеркнул, что на данный момент в России нет ни одного курорта, работающего по системе таймшер, хотя некоторые девелоперские инвестиционные проекты в сфере туризма и отдыха уже подразумевают переход части объектов недвижимости на рельсы таймшера и возможность отдыха в режиме раздельного отдыха.

«На наш взгляд, экономический потенциал таймшера в России большой. Это можно увидеть на примере других стран. Некоторые санатории и дома отдыха в Подмосковье, на Черноморском побережье или в Крыму готовы присоединиться к системе RCI и начать продажу по таймшерному принципу. Как только это случится, отношение к этому виду услуг изменится в лучшую сторону. Ведь человек чувствует себя гораздо увереннее, покупая что-то в своей стране, так как он может ориентироваться в ценах и решить для себя, выгодно это или нет. Более того, появление иностранных таймшерных компаний обеспечит поступление иностранных инвестиций в экономику нашего государства», — считает эксперт.

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Развитие таймшера в РФ зависит от уровня развития экономики и доходов населения, грамотной маркетинговой политики для продвижения клубного отдыха, так как россияне имеют крайне слабое представление о данном типе отдыха. Создание таймшер-курортов в России позволит не только сохранять деньги в стране, но и привлекать иностранный капитал, а продажа таймшер-продуктов будет являться значительной статьей доходов местных бюджетов — по мировой практике, владельцы таймшер-интервалов тратят в течение отпуска в среднем на 20% больше, чем гости отелей или другие типы туристов.

Богословский уверен, что таймшер-индустрия поможет и внутреннему туризму в РФ. На рынке появится альтернативный турпродукт, хотя и достаточно специфический, который найдет своего клиента. По его словам, формирование и постепенное развитие таймшер-отрасли однозначно будет способствовать привлечению инвестиций в рамках развития таймшер-инфраструктуры: «Необязательно Краснодарский край или Крым. В России много других красивейших мест для отдыха и туризма, куда бизнес будет вкладываться. По таймшер-модели могут работать не только классические отели, но и лечебные курорты, глэмпинги, горнолыжные базы и так далее. А если таймшер получит соответствующую поддержку государственных и муниципальных органов власти, то это придаст мощный импульс развитию таймшера и внутреннему туризму».

При этом на данный момент в России отсутствует необходимая для развития таймшер-отрасли инфраструктура.

Богословский откровенно заявил, что говорить о таймшере даже как о зарождающемся сегменте российского туризма и экономики еще преждевременно.

Но за последние 2-3 года с трудностями из-за ковида пришлось столкнуться и мировому таймшеру: снижение объемов продаж и заполняемости курортов и существенное уменьшение доходов всех участников таймшер-индустрии.

«В России современный рынок таймшера всё ещё пожинает плоды 20-летней давности — недоверие, непонимание и разочарование со стороны клиентов. К сожалению, большой объем таймшер-сертификатов с приостановленным членством завис на руках у разочарованных клиентов, многие владельцы так и не смогли воспользоваться своим правом на отдых. Все это сформировало в России предвзятое отношение к клубному отдыху. Две главные претензии, которые государство предъявляло к отрасли, — это большое количество жалоб со стороны населения и неуплата налогов. Здесь мы снова возвращаемся к роли государства и профильных организаций. Без их должного участия ситуацию не изменить», — добавил он.

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Нельзя не отметить, что таймшер — это одна из форм шеринг-экономики, поэтому есть все основания полагать, что таймшер-продукты будут востребованы у современных людей, разделяющие идеи шеринга и активно пользующиеся шеринг-продуктами в повседневной жизни (яркий пример — автомобили).

Богословский обратил внимание, что помимо законодательства, толчок развитию таймшера в России должны дать банковская (кредитование покупок) и страховая системы (страхование сделок до их завершения).

«Одной из главных проблем, мешающей развитию рынка таймшер-услуг в России, на сегодняшний момент является отсутствие законодательной базы. Проект закона «Об особенностях туристской деятельности в сфере клубного отдыха» до сих пор не принят. Его принятие помогло бы регламентировать отношения в сфере организации клубного отдыха как одной из разновидностей туристской деятельности. Данный законопроект способен защитить права и законные интересы граждан, а также создать благоприятные условия для развития и рационального использования в Российской Федерации объектов туристской индустрии. Основной упор в законе сделан на заключение и вступление в силу договора на клубный отдых. В нём так же прописаны существенные условия договора на клубный отдых, основные условия расторжения договора, а также принципы предварительной оплаты права на клубный отдых и гарантии осуществления покупателем прав на клубный отдых. Принятие этого закона снимет много насущных проблем», — резюмировал эксперт.