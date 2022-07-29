На сегодняшний день между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом состоялось целых пять бесед, последняя из которых, предположительно, является прелюдией к реальной личной встрече между двумя лидерами в кулуарах ноябрьского саммита «Большой двадцатки».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и Китай

Хотя для двух лидеров, безусловно, важно часто общаться, по крайней мере, с точки зрения имиджа, их прошлые переговоры мало чем поспособствовали улучшению (а тем более решению) фундаментальных проблем в отношениях между Вашингтоном и Пекином, от Тайваня до вопросов торговли, изменения климата, кибербезопасности, шпионажа и глобальных норм. И, похоже, эта последняя встреча не стала исключением, пишет директор Восточноазиатской программы Института Кинси Майкл Д. Суэйн в статье, вышедшей 28 июля в Responsible Statecraft.

Под улыбками и обнадеживающими жестами, которые обычно можно наблюдать во время подобных встреч глав государств, страны продолжают бросаться друг в друга обвинениями, время от времени выражая желание сотрудничать и мирно сосуществовать. В этом диалоге глухих и слепых каждая сторона, объясняя причины продолжающегося тупика в отношениях, указывает пальцем на другую: так, США заявляют, что Пекин не будет говорить по существу, пока Вашингтон не выполнит определенные неприемлемые требования, а Пекин жалуется, что США не прекращают клеветать на Китай, выступать против него с нападками и в целом подрывать его позиции практически по всем вопросам.

U.S. Department of State Джо Байден и Си Цзиньпин

Обе стороны отказываются признавать постоянный характер своего все более острого соперничества и, следовательно, свою общую вину за создание все более опасной ситуации, в которой каждая сторона полагает, что ее интересы смогут защитить лишь агрессивная дипломатия, не предполагающая никаких компромиссов, и военное сдерживание. Сдержанности и взаимной уступчивости нет и в помине. И, конечно же, ни одна из сторон не осознает, в какой степени внутренняя политика влияет на ее способность к осмысленному взаимодействию. Так, на фоне предстоящих съезда Коммунистической партии Китая и промежуточных выборов в США во главе угла для каждой стороны оказалась задача не показать ни слабости, ни гибкости.

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Опасности такой ситуации наиболее отчетливо видны в настоящее время во все более острой неразберихе вокруг Тайваня, которую усугубляет возможность предстоящей поездки на остров спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Пелоси — не просто конгрессмен. Если учесть, что Пелоси третья в очереди на пост президента и давний решительный сторонник Тайваня против Китая, то ее визит стал бы уникальной провокацией и свидетельством дальнейшего размывания принятой в США политики «одного Китая», в рамках которой высокопоставленным руководителям США запрещено посещать Тайвань.

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Китайские власти уже несколько раз прибегали к особенно зловещим предостережениям против визита Пелоси, заявляя, что, если это произойдет, «НОАК (то есть китайские военные) не будут сидеть сложа руки». Пекин только однажды произнес эту фразу, более двадцати лет назад, в предыдущем кризисе вокруг Тайваня, который грозил конфликтом. На сегодняшней встрече с Байденом Си Цзиньпин, видимо, эту фразу не повторял, но подчеркнул, что «те, кто играет с огнем, обожгутся сами». Оба замечания предполагают, что любая реакция Китая на визит не будет ограничиваться дипломатическими протестами или экономическим давлением.

chinamil.com.cn Солдаты Народно-освободительной армии Китая

Те, кто игнорирует такие предупреждения или утверждает, что Пелоси следует, несмотря ни на что, совершить поездку и тем самым показать, что Пекин не сможет запугать Вашингтон, упускают из виду тот очевидный момент, что такую яростную реакцию со стороны КНР вызвала именно неспособность Байдена помешать поездке Пелоси. Хотя у Байдена нет полномочий приказать Пелоси не посещать Тайвань, он мог бы сделать гораздо больше, чем просто небрежно заметить, что американские военные считают, что «сейчас это не очень хорошая идея…».

Неясно, что сказал Байден в ответ на замечание Си о Тайване во время беседы двух лидеров. Но остается надеяться, что он осознал очевидные последствия послания Пекина и будет действовать более решительно, чтобы не допустить поездку Пелоси и предотвратить надвигающийся кризис.

В более широком смысле в какой-то момент (возможно, под воздействием нынешнего тайваньского кризиса) и тот и другой лидеры примут меры, чтобы положить конец игре взаимных обвинений, в которую вовлечены обе страны, и признают, что достижение взаимопонимания по острым вопросам и общим угрозам, таким как Тайвань и изменение климата, важнее любых попыток «выиграть» плохо определенное и в значительной степени безвыигрышное соревнование между ними. Такой столь необходимый сдвиг в видении ситуации может превратить будущие встречи Си и Байдена в действительно значимые события.