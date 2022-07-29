Кремль подтвердил ранее появившиеся в турецких СМИ сообщения, что 5 августа в Сочи состоятся переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Саммиты лидеров двух государств приобрели уже системный характер. Но на сей раз бросается в глаза некая специфика. Дело в том, что буквально на днях, 19 июля, они были участниками не только трехстороннего саммита в астанинском формате в Тегеране, но и провели там двухсторонние переговоры. После этого в Стамбуле было подписано соглашение по зерновому коридору с участием России, Турции, Украины и ООН. Поэтому надо полагать, что сейчас появились какие-то новые вводные обстоятельства, диктующие необходимость проведения фактически срочной встречи.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

В этой связи правительственные турецкие СМИ утверждают, что главной темой переговоров в Сочи станет зерновой коридор и перспективы урегулирования украинского кризиса, где Анкара продолжает предлагать свои посреднические услуги. Связано это с тем, что вокруг соглашения по зерну начинает раскручиваться интрига. Начнем с того, что изначально Путин неоднократно предлагал несколько вариантов вывоза хлеба с Украины. Киев намеревался выводить зерно из подконтрольных ему портов Одесса, Южный и Черноморск, хотя он мог воспользоваться любым из коридоров, минуя Черное море. Но это киевский режим и его покровителей на Западе не устраивало. В результате появился так называемый стамбульский сценарий. Главный политический смысл подписанных там документов: вывоз зерна из портов Украины сопряжен со снятием антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений.

George Chernilevsky Порт Одессы

Создан Координационный центр для контроля вывоза украинского зерна. В нем будут работать 20 человек: офицеры Турции, России, Украины и представители ООН. Руководить им будет адмирал турецких ВМС. Российскую делегацию в центре возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк. Представители центра также будут досматривать суда с зерном на якорной стоянке Тюркели на рейде Стамбула. Проверки будут проводиться в территориальных водах Турции и при следовании сухогрузов в украинские порты. Также проверка кораблей, прибывающих в украинские порты, будет осуществляться на круглосуточной основе турецкой стороной в непосредственной близости от украинских территориальных вод, но не в портах. Суда с зерном из украинских портов будут следовать по определенному маршруту и на каждом этапе информировать стамбульский центр. При вхождении в турецкие территориальные воды за судами будет продолжен контроль, возле Стамбула в определенной точке будет проводиться досмотр. Аналогичная процедура будет действовать для судов, следующих обратным маршрутом.

ИА REGNUM Специальная военная операция России по защите Донбасса. 29.07.2022

Согласие России на эту схему, безусловно, свидетельствует об уровне политического доверия к Турции. Потому что фактически под контролем Анкары оказывается морская коммуникация с югом Украины. Американское издание The Wall Street Journal считает, что таким образом «Россия сделала жест доброй в отношении Турции». Но это только часть сюжета. В вывозе сельхозпродукции с Украины планируется задействовать иностранные суда, находящиеся в портах Украины. Их там порядка 70, в том числе около 20 турецких. Такого количества судов, как отмечают эксперты, вполне достаточно для отправки планируемых в месяц 5 млн тонн зерна, или 25 млн тонн, скопившихся в портах. Но, как заявил посол России в Турции Алексей Ерхов, «я не знаю, сколько зерна там (на Украине — С. Т.) имеется в реальном исчислении, и поэтому поостерегусь от конкретных сроков и прогнозов». Действительно, велика вероятность того, что заявленных Киевом экспортных объемов зерна (20—25 млн тонн) фактически нет в наличии.

Тогда политический сыр-бор, устроенный Украиной и Западом вокруг проблемы «зернового коридора», приобретает иные смысл и содержание. Судите сами. Первоначально представители Пентагона и Госдепартамента США публично поддержали стамбульское соглашение о создании зернового коридора. Госсекретарь США Энтони Бликен назвал его «позитивным шагом на пути к устранению далеко идущих последствий конфликта на Украине». Теперь же глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр говорит, что Вашингтон разрабатывает «план Б» для вывоза зерна с территории Украины. Он включает в себя организацию перевозок по автомобильным и железным дорогам и на речных баржах. Кроме того, планируется «подгонка» железнодорожных систем Украины к европейскому железнодорожному стандарту. Как подчеркивает Пауэр, связано это с тем, что США «не доверяют готовности Москвы соблюдать стамбульское соглашение».

Почему? Ведь даже глава минобороны Турции Хулуси Акар, отвечая на вопрос о наличии «плана Б» на случай провала зерновых договоренностей, заявил, что не видит каких- либо нарушений со стороны подписантов стамбульского соглашения. «Давайте не рассуждать гипотетически, — говорит Акар. — Мы смогли достичь этого соглашения после длительных дискуссий между российской и украинской сторонами при участии ООН. Мы надеемся на его реализацию в полном объеме. Надеемся, что все поставившие под ней подписи государства будут привержены соглашению». Но многие турецкие эксперты в американском демарше усматривают две причины: срыв закрытых переговоров между США и Турцией об использовании судов для доставки оружия Украине либо отсутствие заявленных Киевом объемов зерна для экспорта. Отсюда версии о стремлении американцев скрыть «второе дно» задуманной операции. Не случайно ранее Украина требовала ввода в Черное море кораблей НАТО для контроля над вывозом зерна. Поэтому, чтобы «сохранить лицо», США необходимо найти аргументы для обвинения России в срыве соглашения по зерновому коридору.

Так что Путину и Эрдогану в Сочи предстоит обсудить сценарий дальнейших действий в бассейне Черного моря. Между Москвой и Анкарой уже давно определены контуры сотрудничества: многопрофильные двухсторонние связи, международные вопросы, проблемы мироустройства Ближнего Востока. Есть основания предполагать, что и на сей раз их диалог окажется продуктивным и конструктивным.