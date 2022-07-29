Одесса, «план Б» США и встреча Путин — Эрдоган в Сочи
Кремль подтвердил ранее появившиеся в турецких СМИ сообщения, что 5 августа в Сочи состоятся переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Саммиты лидеров двух государств приобрели уже системный характер. Но на сей раз бросается в глаза некая специфика. Дело в том, что буквально на днях, 19 июля, они были участниками не только трехстороннего саммита в астанинском формате в Тегеране, но и провели там двухсторонние переговоры. После этого в Стамбуле было подписано соглашение по зерновому коридору с участием России, Турции, Украины и ООН. Поэтому надо полагать, что сейчас появились какие-то новые вводные обстоятельства, диктующие необходимость проведения фактически срочной встречи.
В этой связи правительственные турецкие СМИ утверждают, что главной темой переговоров в Сочи станет зерновой коридор и перспективы урегулирования украинского кризиса, где Анкара продолжает предлагать свои посреднические услуги. Связано это с тем, что вокруг соглашения по зерну начинает раскручиваться интрига. Начнем с того, что изначально Путин неоднократно предлагал несколько вариантов вывоза хлеба с Украины. Киев намеревался выводить зерно из подконтрольных ему портов Одесса, Южный и Черноморск, хотя он мог воспользоваться любым из коридоров, минуя Черное море. Но это киевский режим и его покровителей на Западе не устраивало. В результате появился так называемый стамбульский сценарий. Главный политический смысл подписанных там документов: вывоз зерна из портов Украины сопряжен со снятием антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений.
Создан Координационный центр для контроля вывоза украинского зерна. В нем будут работать 20 человек: офицеры Турции, России, Украины и представители ООН. Руководить им будет адмирал турецких ВМС. Российскую делегацию в центре возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк. Представители центра также будут досматривать суда с зерном на якорной стоянке Тюркели на рейде Стамбула. Проверки будут проводиться в территориальных водах Турции и при следовании сухогрузов в украинские порты. Также проверка кораблей, прибывающих в украинские порты, будет осуществляться на круглосуточной основе турецкой стороной в непосредственной близости от украинских территориальных вод, но не в портах. Суда с зерном из украинских портов будут следовать по определенному маршруту и на каждом этапе информировать стамбульский центр. При вхождении в турецкие территориальные воды за судами будет продолжен контроль, возле Стамбула в определенной точке будет проводиться досмотр. Аналогичная процедура будет действовать для судов, следующих обратным маршрутом.
Согласие России на эту схему, безусловно, свидетельствует об уровне политического доверия к Турции. Потому что фактически под контролем Анкары оказывается морская коммуникация с югом Украины. Американское издание The Wall Street Journal считает, что таким образом «Россия сделала жест доброй в отношении Турции». Но это только часть сюжета. В вывозе сельхозпродукции с Украины планируется задействовать иностранные суда, находящиеся в портах Украины. Их там порядка 70, в том числе около 20 турецких. Такого количества судов, как отмечают эксперты, вполне достаточно для отправки планируемых в месяц 5 млн тонн зерна, или 25 млн тонн, скопившихся в портах. Но, как заявил посол России в Турции Алексей Ерхов, «я не знаю, сколько зерна там (на Украине — С. Т.) имеется в реальном исчислении, и поэтому поостерегусь от конкретных сроков и прогнозов». Действительно, велика вероятность того, что заявленных Киевом экспортных объемов зерна (20—25 млн тонн) фактически нет в наличии.
Тогда политический сыр-бор, устроенный Украиной и Западом вокруг проблемы «зернового коридора», приобретает иные смысл и содержание. Судите сами. Первоначально представители Пентагона и Госдепартамента США публично поддержали стамбульское соглашение о создании зернового коридора. Госсекретарь США Энтони Бликен назвал его «позитивным шагом на пути к устранению далеко идущих последствий конфликта на Украине». Теперь же глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр говорит, что Вашингтон разрабатывает «план Б» для вывоза зерна с территории Украины. Он включает в себя организацию перевозок по автомобильным и железным дорогам и на речных баржах. Кроме того, планируется «подгонка» железнодорожных систем Украины к европейскому железнодорожному стандарту. Как подчеркивает Пауэр, связано это с тем, что США «не доверяют готовности Москвы соблюдать стамбульское соглашение».
Почему? Ведь даже глава минобороны Турции Хулуси Акар, отвечая на вопрос о наличии «плана Б» на случай провала зерновых договоренностей, заявил, что не видит каких- либо нарушений со стороны подписантов стамбульского соглашения. «Давайте не рассуждать гипотетически, — говорит Акар. — Мы смогли достичь этого соглашения после длительных дискуссий между российской и украинской сторонами при участии ООН. Мы надеемся на его реализацию в полном объеме. Надеемся, что все поставившие под ней подписи государства будут привержены соглашению». Но многие турецкие эксперты в американском демарше усматривают две причины: срыв закрытых переговоров между США и Турцией об использовании судов для доставки оружия Украине либо отсутствие заявленных Киевом объемов зерна для экспорта. Отсюда версии о стремлении американцев скрыть «второе дно» задуманной операции. Не случайно ранее Украина требовала ввода в Черное море кораблей НАТО для контроля над вывозом зерна. Поэтому, чтобы «сохранить лицо», США необходимо найти аргументы для обвинения России в срыве соглашения по зерновому коридору.
Так что Путину и Эрдогану в Сочи предстоит обсудить сценарий дальнейших действий в бассейне Черного моря. Между Москвой и Анкарой уже давно определены контуры сотрудничества: многопрофильные двухсторонние связи, международные вопросы, проблемы мироустройства Ближнего Востока. Есть основания предполагать, что и на сей раз их диалог окажется продуктивным и конструктивным.