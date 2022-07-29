Европе предрекают тяжелую зиму, газ по 3500 долларов, и на фоне таких прогнозов поведение некоторых европейских подрядчиков в данный период, когда ключевому газопроводу требуется ремонт и сервисное обслуживание, попахивает вредительством. Вот только страдать в итоге будут не шольцы с макронами и прочими фон дер ляйенами, а простые граждане этих стран. Ранее Газпром заявил, что Siemens игнорирует обязательства по ремонту двигателей «Северного потока». Из-за необходимости ремонта ещё одного газоперекачивающего агрегата ежесуточный объём прокачки газа с 27 июля 2022 года был существенно сокращён. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод «Северный поток — 2»

Gazprom.ru Выход на берег «Северного потока» в Германии

Ситуация с турбиной и прочим оборудованием

27 июля 2022 года зампредседателя правления Газпрома Виталий Маркелов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что компания Siemens Energy не выполняет ремонт двигателей для «Северного потока».

Маркелов добавил, что есть так называемый обменный фонд двигателей, прошедших капремонт на заводе компании Siemens, которые ставят вместо двигателей, отработавших полный цикл, то есть 25 тысяч часов. Сейчас ситуация сложилась такая, что отремонтированный двигатель, который надеялись получить ещё в мае, до сих пор не доставлен.

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«Ещё один вопрос связан с неисправными двигателями, которые находятся на компрессорной станции в состоянии вынужденного простоя из-за аварийных отказов. Компания Siemens не выполняет работ по устранению данных проблем», — уточнял Маркелов.

27 июля 2022 года, добавив, что из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта остановлен ещё один газотурбинный двигатель Siemens на КС «Портовая», Газпром в два раза снизил поставки газа по «Северному потоку» — до 19,5% от плановой мощности. Это привело к резкому росту цен на газ, сделав их практически рекордными в Европе.

Напомним, немецкая компания Siemens поставляла для проекта «Северный поток» оборудование, и на сегодня, по данным, которые сообщил глава правления «Газпрома» Алексей Миллер на ПМЭФ-2022, все газоперекачивающие агрегаты, все газотурбинные двигатели — это всё Siemens. А оборудование, как известно, через определенное время должно уходить на капитальный ремонт.

«И оказывается, у компании Siemens есть только один завод, один завод только, на котором можно производить ремонт этих двигателей. И этот завод находится в Канаде», — уточнял Миллер.

И вот двигатель отправляют на ремонт на завод Siemens в Канаде, которая позднее вводит санкции в отношении Газпрома, и оборудование в итоге владелец предприятия (немецкая компания, на минуточку) с завода забрать не может. По другим двигателям также подошли сроки, но опять возникает проблема — завод-то в Канаде, а там уже есть одна застрявшая турбина.

Миллер на ПМЭФ отметил важный нюанс: Канада стала единственной страной, которая ввела санкции в отношении Газпрома, при том что в этой стране он не работает. Наводит на определенные мысли.

Когда из-за ситуации с этим двигателем начались сокращения поставок, еврочиновники зашевелились. И вот уже из Европы доносятся вопли «мы обо всём договорились» и обещания о том, что турбина вернётся на отправную точку, но, как 25 июля в своём сообщении отметил Газпром, документы-то от властей Канады через компанию Siemens он получил, изучил, но «вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы». Открытыми остались и вопросы по санкциям ЕС и Великобритании, решение по которым является важным «для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капремонта других газотурбинных двигателей для КС «Портовая».

Siemens Pressebild Турбина Siemens

О Siemens и её активе в России

По открытым данным, Siemens основан Вернером фон Сименсом в 1847 году в Берлине. На сегодня источники в качестве акционеров называют семью Сименс (около 7%), американских и немецких инвесторов, данные которых не раскрывались. Есть среди инвесторов и представители Великобритании, Франции, Швейцарии.

В России у «Сименс Энергетика» работает юрлицо — ООО «Сименс Энергетика» (с некоторых пор называется ООО «Нефтегаз и энергетика»). В ЕГРЮЛ актив зарегистрирован с февраля 2020 года в результате выделения энергетического подразделения из «Сименс». Владельцы компании — «Сименс Энерджи Глобал Гмбх Энд Ко. Кг» (Германия) и «Сименс ГЭС Энд Пауэр Холдинг Б. В.» (Нидерланды). Возглавляет общество Олег Титов, который также является совладельцем и директором ООО «Энерджи Менеджмент», созданного 27 июня 2022 года как холдинговая компания.

По данным базы «Контур. Фокус», за 2021 год собственный капитал ООО «Нефтегаз и энергетика» увеличился на 1 901 573 000 рублей. Выручка по итогам 2021 года была 23,1 млрд рублей, чистая прибыль — 1,79 млрд рублей. Компания была исполнителем двух госзакупок на общую сумму почти 4 млрд рублей. С нею в 2021 году два контракта подписали компании из дивизиона «Лукойла». Речь также шла о сервисном обслуживании газотурбинных установок.

Не лишним будет напомнить, что претензии к немецкой Siemens AG (АО «СИМЕНС АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ») на сегодня есть и у «Российских железных дорог». Арбитраж Москвы в ближайшее время может начать рассмотрение иска «о признании недействительным одностороннего расторжения договора от 07.09.2011 1025 об обязании исполнять договорные обязательства», переданного ему из арбитража Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В споре речь идёт о контракте, который компания-исполнитель сначала взялась исполнить, но потом в период санкционных хлопков дверьми расторгла в одностороннем порядке. По делу были наложены обеспечительные меры, и РЖД передали для хранения и использования специнструменты, запчасти, необходимые для исполнения договора. Видимо, пример с турбиной на канадском заводе послужил наукой.