Решение эстонского правительства прекратить выдачу российским и белорусским гражданам виз и видов на жительство в Эстонии для обучения вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 29 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрегация в Эстонии

«Для эстонских вузов русские дети слишком быстро соображают», — шутит Николай С.

Многие пользователи были крайне удивлены, что эстонские власти выбрали такой необычный способ наказать российских и белорусских граждан.

«Зачем туда ехать? Огурцы собирать?» — задаётся вопросом Мария С.

«Интересно, а кто ездил учиться в Эстонию? И чему там вообще научиться можно?» — спрашивает Нина Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что ни российским, ни белорусским гражданам нет никакого смысла ехать в Эстонию, чтобы учиться, потому что Родина предлагает куда более качественный, доступный и адекватный способ получить диплом о высшем образовании.

«Кто-то вообще ездил в Эстонию работать или учиться? Отсталая страна в развитии, нечего там толком делать. Разве что в туристических целях можно посетить, да и то ненадолго», — указывает Ольга Р.

«Всю жизнь мечтал в Эстонии побывать, посмотреть на остроумных эстонцев, но никогда даже и не думал о том, чтобы получить эстонское образование», — отметил Станислав З.

Часть людей полагает, что найдётся не так уж и много пострадавших от эстонских санкций, тем не менее у них всё равно остаются в распоряжении прекрасные отечественные вузы.

«Я не думаю, что много желающих из России переехать в Эстонию. В России уровень жизни и образования намного выше, особенно если цены сравнивать на жизнь», — пишет Евгений П.

Ряд пользователей советует российскому руководству совершить ответный шаг и запретить эстонцам въезжать на территорию России.

«Смешное решение. Это нам в России пора уже принять решение о запрете гражданам таких недружественных стран, как Эстония, въезжать к нам, как для учёбы, так и для работы», — предлагает Анита Д.

Лев Евгеньев ИА REGNUM 9 мая 2016 года. «Бронзовый солдат» — памятник воинам, погибшим при освобождении Таллина

«А ведь было время, когда эстонцы толпами ехали в Москву, чтобы учиться бесплатно в лучших советских вузах. Чему учатся сегодня россияне в Эстонии и за какие деньги? К какой жизни они там готовятся? Как прислуживать американским хозяевам?» — написала Nadejda S.

Отдельные комментаторы уверены, что эстонский чих не окажет на Россию какого-либо влияния. Всё делается с одной целью — напомнить о себе как о русофобной стране и получить дотации из ЕС, пишут пользователи.

«Не думаю, что для нас это какие-то серьёзные проблемы. А вот как Эстония без России проживёт? Насколько её хватит?» — интересуется Лилек Т.

«Просто прибалтийские шавки опять решили погавкать. Это даже забавно», — отметил Глеб Д.

«Эстония уже на дне. Оттуда ноги уносить пора, а не визу на учёбу получать», — советует Александр С.

Напомним, 28 июля пресс-служба эстонского правительства сообщила на своём сайте о том, что Эстония прекратит выдачу российским и белорусским гражданам виз и видов на жительство для обучения. Отмечается, что краткосрочное трудоустройство граждан России и Белоруссии в Эстонии может быть оформлено только при наличии у них действующей эстонской визы.