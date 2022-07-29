Заявление депутата Верховной рады Украины Ярослава Железняка о том, что украинский парламент принял законопроект об особых гарантиях для граждан Польши, уравнивающий поляков в правах с украинцами, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 29 июля в социальной сети «ВКонтакте».

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«Теперь поляки своих бойцов пришлют на Украину», — считает Рустэм Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое решение говорит о том, что польским гражданам отныне даже не требуется иметь паспорт Украины, чтобы использовать украинское государство как в хвост, так и в гриву.

«Вроде ничего особенного-то не произошло. Просто Верховная рада официально разрешила передачу территорий Украины полякам», — пишет Светлана С.

«Чуть позже поляки зайдут в органы местной власти, перепишут уставы и с одобрения Зеленского начнут присоединение части территорий к Польше», — предрекает Вова А.

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Некоторые комментаторы отмечают, что своим решением украинское руководство не поставило граждан Польши выше, а, наоборот, собственных граждан Украины загнало ниже плинтуса.

«Ну, короче, это треш! Теперь у них поляки будут что угодно в стране творить, и никто им ничего не скажет», — написал Артём С.

«Опять продались. Вся суть незалежности Украины — долго не залеживается на прилавке истории», — подметил Илья В.

Часть людей полагает, что благодаря такому нестандартному вторжению и получению украинских земель у Польши появится возможность реализовать свои исторические амбиции.

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«Ого! Возрождение Речи Посполитой в XXI веке! Кто помнит, чем закончилась прошлая история?!» — спрашивает Игорь Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что работа в интересах Польши со стороны украинских властей является доказательством предательства интересов народа Украины.

«Кто-то из высшей элиты Украины совершает национальное предательство. Они уничтожают всякую память о том, как была создана республика, и отдают её тем, кто никогда не признавал Украину как страну и нацию», — указывает Алексей У.

Отдельные комментаторы уверены, что вскоре украинцы окажутся в полном подчинении у иностранных государств, причём на Западе они будут подвергаться буквальным гонениям.

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«Доскакались кастрюльки. Их собственный клоун добьёт. Территории продал уже. Зачистить землю от украинцев осталось. А потом их отовсюду гнать начнут, когда у них, у безродных всё отожмут. И на правах рабов там жить будут (в лучшем случае) без работы и пособий. Дохнуть, вспоминая, как сами всё к этому привели. И никуда не деться им будет. А ведь им уже больше десяти лет мы все говорим, что украинцы заблудились и всё теряют. В ответ только: «Ха-ха, кацапы». Вот и всё. Сами пожинают пусть плоды свои», — пишет Сеня Г.

Нашлись и те, кто считают, что захват Западной Украины поляками играет на руку России, которой ни к чему головная боль с денацификацией по уши увязших в нацизме территорий.

«Ну, с другой стороны, лучше поляков, наверное, никто не проведёт дебандеризацию западенщины. Они там всё припомнят свидомым», — отмечает Святослав С.

Напомним, 28 июля депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк написал в своём Telegram-канале о том, что украинский парламент принял законопроект об особых гарантиях для граждан Польши, уравнивающий поляков в правах с украинцами.