Заявление премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина о том, что правительство направило свыше десяти миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров, которые смогут получить доплаты к пенсиям, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 29 июля социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Ну, тут нельзя не радоваться. На работах зарплаты повысили, а теперь ещё и прожиточный минимум повышают. Санкции как не ощущались, так и не ощущаются», — пишет Joshua N.

Многие пользователи поддержали такое решение со стороны российского правительства.

«Правильное решение. Людям необходимо повышать выплаты и зарплаты. Цены в магазинах, как мы видим, толком сбить не удаётся. Законы рынка никто не отменял пока. Поэтому надо помогать людям не переживать по поводу денег», — считает Тимур П.

Некоторые комментаторы отмечают, что таким образом российские власти на деле показывают, что заботятся о населении России.

«Вот так надо заботиться о своих гражданах, а не так как в Европе — призывать граждан не использовать душ, не топить и ездить на велосипеде вместо «Мерседеса»!» — указывает Ruben A.

Часть людей полагает, что доплаты неработающим пенсионерам не должны становить оправданием отсутствию выплат работающим пенсионерам.

«А я бы ещё раз проиндексировал работающих пенсионеров. По-моему, это хороший подгон. Сейчас минимально защищенные социально слои населения надо поддерживать по максимуму», — поделился своим мнением Владимир В.

Ряд пользователей указывает на то, что доплаты должны получать все слабо защищённые слои населения, без исключений.

«Расстраивает в этом только одно — отсутствие заботы в отношении работающих пенсионеров. Складывается ощущение, что люди, которые вынуждены на старости лет горбатиться, чтобы жить чуть более достойно, чем если бы они просто сидели на пенсии, будто бы провинились перед государством. Не дело это. Пора размораживать выплаты работающим пенсионерам!» — требует Марат В.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

Отдельные комментаторы полагают, что такие доплаты лишь скрасят бедственное положение российских пенсионеров, которые явно не готовы выдержать продолжающееся повышение цен в магазинах.

«Минимальные пенсии и прожиточный минимум надо поднимать отдельно от всех остальных индексаций. Отдельно. Стыдно печатать такие цифры. Люди не перестанут бедствовать, если им выплаты на 10% повысить. Это должно быть очевидно хотя бы исходя из реального уровня инфляции за несколько лет», — поделилась своим мнением Инга Б.

«Этих прибавок недостаточно. Нужны не десятки процентов повышения, нужны кратные умножения! Правительству в условиях спецоперации и народной борьбы с нацизмом пора уже перейти от обслуживания капитала к настоящей заботе о населении», — написал Алексей Н.

Напомним, 28 июля премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил на совещании с правительством о том, что по поручению президента России Владимира Путина с 1 июня увеличить прожиточный минимум на десять процентов более одного миллиона неработающих пенсионеров смогут получить доплаты к пенсиям. Чиновник отметил, что на это дело было направлено свыше десяти миллиардов рублей.