Заявление спикера Государственной думы Вячеслава Володина о том, что в планах палаты парламента организовать публичное обсуждение законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей, ещё один пакет инициатив проходит согласование в правительстве, спровоцировало споры в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения на это 28 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Гвидо Рени. Святой Себастьян. 1640-1642

«Это должен быть запрет не «нетрадиционных ценностей», а извращений!» — указывает Алексей В.

Множество пользователей выразило крайне негативное отношение к нетрадиционным ценностям, которые у них вызывают лишь одну ассоциацию — извращение.

«Слава Богу, давно уже пора, нечего распространять подобную грязь в России», — считает Кира Ж.

«Совсем не хочется, что в России процветала такая же нетрадиционность, как в Европе. Наши дети должны расти, не видя всяких извращений!» — поделилась своим мнением София З.

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Некоторые комментаторы уверены, что недружественный Запад пытается извратить российское общество, внедряя свои нетрадиционные ценности, чтобы вносит раскол в единство народа.

«И правильно! Нам этого западного влияния не нужно! Должны быть традиционные ценности», — написала Маша П.

Часть людей советует властям пойти дальше и просто ввести уголовную статью за разного рода извращения.

«Чего выдумывать-то? В Союзе был закон о мужеложстве. Берите наши хорошие ценности и избавитесь от непотребства Содома и Гоморры. Не нужны нам образцы законов «просвещённого» Запада», — указывает Иван Д.

Ряд пользователей сомневается, что принятые поправки будут работать адекватно — машина запретов будет обращать внимание только на то, на что укажет палец ответственного за это человека.

«Непонятно, как на деле такие законы применяться будут. Кажется мне, что тупо неугодные картины будут запрещаться. При этом те, кто у кормушки, продолжат снимать свои издевательства над Россией и лить на неё грязь, получая за это деньги и славу», — уверен Марк М.

Отдельные комментаторы и вовсе опасаются, что запретительная машина может съехать с катушек и начать запрещать всё подряд.

«Сколько же исчезнет советских фильмов! Даже видео с поцелуем Брежнева теперь под запретом будет. Я вот одного не пойму. Если это существует, то почему запрещают в кино? Получается, что про блатных, проституток и воров можно на экране показывать, убийства, насилие и т.д. показывается в телевизоре, а какой-то узкий спектр грехов общества почему-то попадает под запрет. Запретите тогда вообще кино, которое построено на конфликтах!» — пишет Danro B.

Нашлись и те, кто указывают на наличие куда более насущных вопросов, которые волнуют российское общество.

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«А можно сначала реальные внутренние угрозы побороть, а потом уже гонять всяких идиотов и гомофилов? У нас предателей среди всяких представителей власти — через одного, множество чиновников отказалось поддерживать спецоперацию, коррупционеры уже ничего не боятся, опасные психи по улицам ходят. Но гомики для депутатов почему-то важнее», — отметил Семён К.

Напомним, 28 июля спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил журналистам о том, что в планах палаты парламента организовать публичное обсуждение законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей, ещё один пакет инициатив проходит согласование в правительстве.