Очередной темой для обсуждения в соцсетях Грузии стало соглашение между Брюсселем и Баку об удвоении поставок газа из Азербайджана в ЕС по Южнокавказскому трубопроводу. Часть грузинских экспертов, а вместе с ними и рядовых пользователей увидела в этом решении как для участников соглашения, так и для Грузии угрозы со стороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Вероятность угроз велика, так как Россия, которая возлагает большие надежды на «товарища зиму», всячески попытается помешать этому проекту. Азербайджану, который защищает Турция, она вряд ли что-то сделает. И остается в этом звене самое уязвимое место — совершенно не защищенная Грузия», — тревожно заметил аналитик З. А.

«А в чем же выход?» — поинтересовалась М. П.

«А выход в том, что мы не должны склонять голову ни перед кем, ни перед внутренними негодяями, ни перед внешними», — ответила ей М. М.

«Тут и думать нечего, Запад играет в двойную игру», — откликнулась она же на сомнения автора поста в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Нас спасет членство в НАТО и Евросоюзе, к тому же срочное», — предположил Д. Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Как, каким образом, да еще и срочно? Что нам, втянуться в войну? Украина втянулась и что получила? Ни НАТО ей, ни Като…», — усмехнулась К. Г.

«Именно для защиты этой «перспективы» им и нужно было открыть здесь второй фронт, ввести эмбарго против России, чтобы русские вторглись, а потом перенесли внимание на этот газопровод», — попыталась объяснить Е. С.

«Надеюсь, те, до кого дойдет этот газ, хотя бы сейчас позаботятся о тех странах, по которым проходит путь их «незамораживания», — заметила с надеждой М. Х.

«Не беспокойтесь! Если это случится, то по этому самому газопроводу пойдет опять-таки российский газ, и это не случится без желания России. Азербайджану своего газа для себя не хватает, не то что для Европы», — ответил предыдущим участникам обсуждения Б. Б.

«Какая-то часть российского наша будет, но главное здесь то, что Россия хочет зимой поставить Европу перед энергокризисом и, соответственно, любой альтернативный источник поставок для нее неприемлем», — попытался объяснить З. А.

«Не думайте, что Россия хочет поставить Европу перед кризисом. Это обычная игра! Россия хочет, чтобы Европа была до конца энергетически зависимой от нее, а Европа сейчас ищет пути, чтобы купить российский газ так, чтобы не получать газ из России. Политика всё это. Прекрасно всё согласовано, и скоро закончится процесс раздела Украины. Народ дурят!» — возразил Б. Б.

«Да не замерзнет Европа. Попросит Россию, и та даст (газ). Пусть прекратят свою никчемную и вредительскую политику. А мы будем правы, если не пропустим азербайджанский газ», — вмешалась Т. Л.

«Азербайджан опять-таки будет закупать газ у России и поставлять в Европу. Россию это устраивает», — заметил Д. А.

«Думаю, это будет российский газ», — поддержал его Г. Н.

«Посмотрим, карты раскроются скоро», — ответил предыдущим пользователям инициатор этой дискуссии.