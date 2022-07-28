Почти все регионы России занимаются привлечением на свою территорию новых промышленных предприятий. Региональные власти, депутаты ведут иногда многолетние диалоги с потенциальными инвесторами, чтобы заинтересовать их. Получается по-разному.

Пресс-служба «АРМЗ Горные машины» Первая в России аккумуляторная погрузочно-доставочная машина производства «АРМЗ Горные машины».

Например, в Архангельской области может появиться сборочная площадка предприятия «АРМЗ Горные машины», производящего горнодобывающую технику. Предприятие готово расширить производство, для этого нужно найти существующие мощности для изготовления комплектующих и создать сборочную площадку. Это дополнительная загрузка машиностроительных мощностей в Архангельской области.

На прошедшем в Архангельске совещании по развитию инвестиционного потенциала под председательством министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова с участием губернатора Архангельской области Александра Цыбульского уже обсуждался этот проект. Председатель совета директоров «АРМЗ Горные машины» Игорь Семенов сообщил, что его компания менее чем за год создала и наладила серийное производство машин на литий-ионных батареях. И уже через два месяца будет готова серийно производить современные самосвалы и буровые машины.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Цыбульский

Архангельской области есть что предложить. К существующим судоремонту, судостроению она может добавить в свою специализацию еще и горное машиностроение, которое так необходимо стране, чтобы заменить импорт.

В Архангельской области есть Краснофлотский машиностроительный завод, судоремонтные предприятия «Красная Кузница» (филиал северодвинской «Звездочки») и «Оптимист» в Соломбале, предприятия ВПК в Северодвинске. Все эти заводы хорошо оборудованы и могут выпускать комплектующие для горнодобывающих машин.

Региональные власти также могут предложить «АРМЗ Горные машины» сборочную площадку, а арктические преференции позволят сделать производство конкурентоспособным по сравнению с другими регионами. Особенно это касается создания свободной таможенной зоны, которая позволит беспошлинно импортировать комплектующие для производства.

Депутат Государственной думы РФ от Архангельской области Александр Спиридонов — зампред комитета по промышленности и торговле:

«В компанию «АРМЗ Горные машины» правительству области нужно вцепиться «мертвой хваткой» и тащить ее в регион. Если взаимопонимание будет найдено, это позволит добиться быстрых результатов. Потому, что именно сейчас у любого региона открылось «окно возможностей» заполучить такие технологичные компании, которые могут быстро удовлетворить спрос, образовавшийся из-за ухода иностранных производителей. Кроме того, компания использует для своих машин новые аккумуляторные технологии, аналогов которым пока в мире не существует».