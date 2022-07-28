Действия армии Турции стали главным предметом дискуссий в иракском парламенте в июле 2022 года. После того как 21 июля турецкая армия нанесла удар по окрестностям города Заху на севере страны, ряд политических деятелей потребовал от властей Ирака принять меры против турецкого военного присутствия. Несмотря на то, что в Анкаре отрицают свою причастность к инциденту, иракские политики призывают прекратить дипломатические и экономические связи с Турцией.

Spc. Jeffrey Alexander, US Army Армия Ирака

Однако пока в парламенте страны идут дискуссии и обсуждения, радикалы «на улицах» используют народное недовольство в своих интересах. Демонстранты громят турецкие магазины и пикетируют дипломатические миссии. В ряде иракских СМИ турецкие войска называют не иначе как «оккупационная османская армия», намекая на имперские амбиции турецкого правительства, которое хочет возродить Османскую империю. Протест постепенно набирает обороты и, как это часто бывает в Ираке, превращается в полномасштабное военное противостояние.

В Ираке появился ряд новых вооружённых группировок, которые объявили джихад Турции и заявили о готовности перенести военные действия на турецкую землю. Группировка «Сарайя-аулия-ль-Дам» нанесла несколько ракетных ударов по базам турецкой армии в Северном Ираке. Ещё одна группировка — «Сарайя Абабиль» запустила по турецким военным базам несколько беспилотников-камикадзе, что привело к потерям в рядах армии Турции.

Можно предположить, что за группировками, объявившими джихад Турции, стоят куда более серьёзные силы. Ранее действия Турции осудили лидеры иракского ополчения мусульман-шиитов «Хашд-аль-Шааби» и сторонники организации «Армия Махди». Обе группировки имеют солидный опыт партизанских действий, оснащены современным оружием, беспилотниками и ракетами.

Во всех предыдущих операциях на Ближнем Востоке Турция имела дело с курдскими партизанскими отрядами, которые способны оказывать только очаговое сопротивление. А вот организация «Хашд-аль-Шааби», в рядах которой числятся сотни тысяч бойцов, — это уже совсем другой противник.

Kurdishstruggle Курдский боец

Весной 2022 года турецкий генштаб начал операцию «Сжатый кулак», направленную на ликвидацию баз «Рабочей партии Курдистана» в Северном Ираке. Частично операция имела успех, поскольку курды понесли тяжёлые потери. Однако теперь, когда против турок настроены не только курды, но и иракские арабы-шииты, ситуация резко меняется. Теперь турецкие военные объекты становятся мишенью для обстрелов, интенсивность которых будет только нарастать.

Пусковые площадки для ракет и беспилотников находятся в глубине иракской территории, поэтому достать их турецкие войска не могут. Применение же ВВС на территории Ирака может привести к росту антитурецких настроений в стране и, соответственно, новым ракетным обстрелам.

Сложившаяся ситуация приводит турецкое военное и политическое руководство в ситуацию «казнить нельзя помиловать». Оставаться в Ираке становится крайне опасно из-за резко возрастающих потерь в рядах армии. Значит, нужно либо увеличивать свой военный контингент, либо уходить. Первый вариант гарантированно приведёт к ещё большему росту потерь и повысит напряжённость в регионе, а второй, в свою очередь, поставит под удар авторитет Турции в регионе.

Подобный расклад рано или поздно вынудит турецкое руководство обратиться за посредничеством к Ирану, который может оказать влияние на иракских мусульман-шиитов. Однако пока складывается ощущение, что иракцы всерьёз настроены на длительное партизанское противостояние, в котором они просто не имеют себе равных (с 2003 года в стране продолжается практически беспрерывная война).

Дальнейшие события покажут, является ли турецкая армия тем самым «жандармом Ближнего Востока», каким она так хочет казаться, или же в регионе всё же есть другие силы, которые могут выступать в качестве препятствия росту турецкого влияния.