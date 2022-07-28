Исследование о том, что украинский кризис выявил такой разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии, подобного которому ранее почти не наблюдалось по любым другим вопросам, спровоцировало массу комментариев в интернете. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

«Ну, в конечном счете ФРГ и ГДР так и не объединились в Германию. А с того момента, как умерли «родители» восточных и западных немцев, их ничто не связывает. Различие в уровне жизни, доходах между двумя частями некогда единой страны — в конечном итоге всё закончится крахом объединенной Германии», — отметил Алексей Простов.

«Всю дурь из немцев скоро будет выбивать генерал Мороз: остановится производство из-за нехватки газа, отсюда безработица и прочие проблемы будут», — рассуждает Андрей Штейн.

«Весь вопрос в том, какие выводы они сделают из этого. Разгромное поражение Германии в Первой мировой войне почему-то не превратило немцев в мирную нацию. Менее чем через 20 лет они устроили Вторую мировую. И даже после очередного поражения в войне своих амбиций отнюдь не утратили и положение лидера в Европе сохранили! Так что как бы уроки генерала Мороза не были неправильно поняты и не привели их к новой авантюре!» — опасается Александр Т.

«Нацистскую сущность не искоренить», — заметила Любовь Плаксина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

«Значит, пора по новой размещать воинский контингент в восточной Германии», — предложил Евгений Кириллов.

«Расколоть не расколет, но отношение к украинскому вопросу разное. Восточные немцы понимают ситуацию точнее, ближе, логичнее. Многие разочаровались в системе «западных» ценностей и понимают, что Украину одурачили американцы и страны Запада», — поделился мнением Руслан Матлеев.

«Раскол до сих пор виден даже по Берлину. Британцы изначально были против объединения Германии. И сейчас вся эта энергетическая война ради разрушения Германии и нанесения ущерба России», — считает Максим Хан.

«Ни фига немцам не помогают технологии. Зелёную энергетику включат, справятся с холодом. А если они замерзнут, да и хрен с ними. До сих пор поставляют оружие убивать русских. Не хватило им двух войн. Поэтому пусть они там хоть расколятся, хоть заколятся, ну а замерзнуть должны обязательно, как немцы под Москвой. Мы всё помним», — отмечает Надежда Лернер.

«Наконец-то немцы начали возмущаться, почему они должны страдать из-за англосакских интересов, ну, начала Россия их выдавливать из своей экономики, а причем тут ЕС? Сами ведут себя как инвестиционные бандиты, и кто им виноват, вот и начинают их отовсюду выдавливать и посылать», — рассуждает И.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что украинский кризис выявил такой разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии, подобного которому ранее почти не наблюдалось по любым другим вопросам, известила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa. На различия во взглядах указывают результаты опросов жителей восточной и западной частей Германии.

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